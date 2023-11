Megszólalt a német Lidl csúcsvezetője: hangsúlyos változások jönnek, Magyarország is érintett

Amali Bunter, a Lidl Németország fenntarthatósági vezetője egy interjúban beszélt arról, milyen célokat tűzött ki a vállalatcsoport, amelyeket el szeretnének érni 2030-ra. A fenntartható táplálkozásra való összpontosítást a "Planetary Health Diet" elv vezérli, amely a "nettó nulla célok" elérése érdekében a fehérje-átállást hangsúlyozza. A kezdeményezés vitákat váltott ki az iparágban. Nemrég a Pénzcentrum a hazai FMCG-szektor nagyobb szereplőit is megkérdezte a témában, akik mind arról számolotak be, hogy valóban átalakul a fogyasztási szerkezet, így kiemelten figyelik a nemzetközi példákat is, hogy milyen irányt vehet a hazai kiskereskedelem.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, október 11-én a Lidl Németország merész lépésre szánta el magát: saját márkás vegán termékcsaládjának, a Vemondónak az árait a hasonló állati eredetű termékek áraihoz igazította. Ez a döntés hullámokat keltett az európai kiskereskedelemben, és más szupermarketeket is arra ösztönzött, hogy kövessék a Lidl példáját Németországban és azon kívül is. Ezek között van a Kaufland, az Aldi Süd, a Penny és a BILLA, amelyek mind különböző árképzési kezdeményezéseket jelentettek be.

A New Food Hub nemrégiben közzétett videójában a ProVeg International beszélgetést folytatott Amali Bunterrel, a Lidl Németország fenntarthatósági vezetőjével. A beszélgetés középpontjában a Lidl döntésének okai álltak. Bunter elárulta, hogy a Lidl elkötelezett a tudatos táplálkozás - az egészséges és fenntartható étrend - népszerűsítése mellett. Ez az elkötelezettség három fő pillérre épül: egészséges táplálkozás, fenntartható táplálkozás és a fogyasztók elkötelezettsége.

A fenntartható táplálkozásra való összpontosítást a "Planetary Health Diet" elv vezérli, amely a "nettó nulla célok" elérése érdekében a fehérje-átállást hangsúlyozza.

Ezért a Lidl elemezte jelenlegi termékkínálatát, hogy megértse a növényi és állati eredetű fehérjék arányát. Ezen adatokkal felvértezve ambiciózus célokat tűztek ki 2030-ra, és jelentős lépést tettek e célok elérése felé azzal, hogy elkötelezték magukat az árparitás mellett. Ez azt jelenti, hogy a Lidl több mint 3200 németországi üzletében a vásárlók a Vemondo termékcsalád termékeit ugyanolyan alapáron veehetik meg, mint az egyenértékű állati eredetű fehérjeforrásokat.

Mi az a nettó nulla cél? A nettó nulla cél az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának lehetőség szerinti csökkentése és a nem kiküszöbölhető kibocsátások kompenzálása szén-dioxid-lekötésre alkalmas technológiákkal.

Bár a kezdeményezés elindítása óta még korai hosszútávú következtetéseket levonni, Bunter elismeri, hogy ez egy bátor lépés, amely vitákat váltott ki az iparágban - pontosan azt, amit reméltek. Elégedettségét fejezte ki, hogy más német kiskereskedők is követik példájukat, de hangsúlyozta, hogy még sok munka vár rájuk az árparitás és a jelenlegi adatok megértése terén a jövőbeli célok meghatározásához.

A németországi Lidl döntése fontos lépés a fenntartható táplálkozás előmozdítása felé. Ahogy a Lidl és más kiskereskedők folytatják ezt az átalakító utat, az árparitás melletti elkötelezettségük a változás hajtóerejeként szolgál. Az ilyen kezdeményezések által generált viták aláhúzzák a fenntartható és tudatos táplálkozással kapcsolatos hosszú távú célok eléréséhez szükséges közös erőfeszítések szükségességét.

A következő hónapok és évek kritikusak lesznek, mivel a Lidl-hez hasonló kiskereskedők figyelemmel kísérik az árparitással kapcsolatos döntéseik hatását, és haladnak egy olyan jövő felé, ahol a fenntartható táplálkozás válik normává. Így van ez Magyarországon is, ahol az FMCG-szektor szereplői a Pénzcentrumnak elismerték, hogy komoly átalakulás figyelhető meg a fogyasztási szerkezetben, azaz egyre tudatosabban étkeznek a magyarok is, és ezt a piaci statisztikák is igazolják. Erről itt írtunk részletesen: