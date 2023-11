Íme Magyarország leghidegebb települései: nem ritka a mínusz 30-40 fokos fagy sem

Komoly lehűlés jön a héten, akár 10 fokot is eshet egyik-napról a másikra a hőmérséklet, a fagyzugokban pedig igazi zimankó is lehet - derült ki a friss előrejelzésekből. Messze vagyunk azonban még a leghidegebb hónapoktól, januárban és februárban mérték ugyanis idehaza a legdurvább negatív rekordokat. Magyarország leghidegebb hőmérsékletét 1940-ben Görömbölytapolcán mérték (-35°C), a leghidegebb település pedig Zabar. A hőmérsékletet befolyásolja a szél, domborzat és hőszigetek. Cikkünkben mutatjuk Magyarország leghidegebb településeit.

Mint arról a minap beszámoltunk változáékony lesz a hét időjárása, és a hét közepén komoly lehűlésre is számítani lehet. Szerdán például még napsütéssel és komoly felhőzettel is találkozhatunk egyes helyeken záporok, hózáporok is előfordulhatnak, és az északi szél is erősödni fog, néhol viharos erejűvé válva. A hajnali órákban 0 és plusz 5 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, míg a szélvédett területeken mínusz 3 és mínusz 1 fok közötti hőmérséklet várható.

Csütörtökön viszont komolyabb lehűlésre lehet számítani, a hajnali órákban mínusz 9 és mínusz 1 fok közötti hőmérsékletre ébredhetünk, míg a péntek reggeli órákban valamivel enyhébb, mínusz 5 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet fogadja majd a korán dolgukra igyekvőket. Szerencsére a hőmérő higanyszála mindkét nap hamar felkúszhat akár 5-10 fokig is, a hosszúra nyúlt nyár miatt azonban a reggeli zimankó így is arcul csapja majd a magyarokat. Különösen azokon a fagyzugos területeken, ahol extremitások is előfordulnak. De melyek ezek?

Ezek Magyarország leghidegebb települései

Cikkünk alábbi részében bemutatásra kerülnek Magyarország negatív hőmérsékleti rekordjai, amelyek az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos méréseinek eredményei. Az 1890 óta tartó mérések adatait tartalmazzák, beleértve az adott nap minimum és maximum hőmérsékleti értékeit. A legfrissebb rekordok szerepelnek itt, a korábbi évek azonos értékű rekordjai nem. Mindezek alapján a leghidegebb mért hőmérséklet -35 °C volt (1940. február 16., Görömbölytapolca), míg a legutóbbi leghidegebbet Zabaron mérték, 2003. január 12-én, ahol -31,9 C fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.

-35: Görömbölytapolca; 1940. február 16. -34,1: Baja; 1942. január 24. -33,6: Putnok; 1940. február 18. -33: Kecskemét; 1929. február 11. -32,4: Putnok; 1940. február 19. -32: Putnok; 1940. február 17. -31,9: Zabar; 2003. január 12. -31,2: Zirc; 1942. január -30,5: Putnok; 1942 . január 25. -30,3: Paks; 1987. január 3. -30,2: Siófok; 1929. február 22. -30: Putnok, Tatabánya; 1942. január 23. -30: Kecskemét; 1929. február 10.

A negatív hőmérsékleti rekordok darabszáma alapján Magyarország leghidegebb települése egyértelműen Zabar (Nógrád megye). A 366 napi minimumrekord közül 51-et tart Zabar. Ez azt jelenti, hogy 51 olyan nap van, amikor ezen a kistelepülésen mérték a leghidegebbet. Zabar után Putnok és Csákvár következik. Napi minimum hőmérsékleti rekordok, darabszám szerinti megoszlása a következő:

Zabar településen 51-szer mértek rekord hideget Putnokon 38-szor mértek rekord hideget Csákváron 20-szor mértek rekord hideget Dobogókőn 17-szer mértek rekord hideget Encsen (Fügödön) 16-szor mértek rekord hideget Kékestetőn 15-ször mértek rekord hideget Balatonfüreden 10-szer mértek rekord hideget

Fagyzugok Magyarországon, avagy farkasordító hideg a Bükk fennsík töbörjében

Fontos megjegyezni, hogy nem minden településen található hivatalos mérőállomás, ezek száma körülbelül 100. Ezért elképzelhető, hogy vannak az országban hidegebb települések is. A hőmérsékleti minimumértékeket nagymértékben befolyásolják a helyi viszonyok, mint például a szél erőssége, a környező domborzat és a hőszigetek jelenléte.

Erős lehűlés akkor alakul ki, ha nincs a közelben nagyobb város, amelynek hősziget hatása akár 5-7 C fokkal is tudja emelni a környező levegő minimumhőmérsékletét. A szélcsendesebb időjárás elősegíti a felszín közeli rétegek lehűlését, ezért ezek a területek előnyben vannak. A domborzat hatása is jelentős, mert a hegyekkel vagy dombokkal körülvett mélyedésekben lényegesen hidegebb van, mint a környezetükben.

Zabar annyi rekordot tart, mert ideális fekvése van mindhárom szempontból. Azonban számos olyan települést lehetne megnevezni, különösen az ÉK-i országrészben, ahol ezek a feltételek fennállnak, de nincs hivatalos mérőállomás. Ha lenne, itt is több leghidegebb hőmérsékletet mérhetnének.

Magyarország leghidegebb pontja nem a településeken található, hanem valószínűleg a nem lakott, magasan fekvő mélyedésekben. 2021 februárjában -35,5 C fokot mértek a Bükk fennsík egyik töbörjében.

Ezek a nagyobb tál alakú mélyedések ismertek speciális mikroklímájukról és arról, hogy rendkívül alacsony hőmérsékletek tudnak kialakulni bennük. A -35,5 C fokos érték abszolút minimum rekord lehetne, de a mérőpont nem hivatalos, így ez az érték nem minősül annak. Ha itt is lenne száz éves idősorunk, akkor vélhetően akár -40 C fok alatti hőmérsékleti értékkel is rendelkeznénk. A töbörben még nyári éjszakákon sem ritka a kemény mínusz. Tehát ha Magyarország leghidegebb pontját keressük, akkor jó eséllyel a Bükk fennsík töbörjeiben találnánk meg azokat.