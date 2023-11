Itt a letiltott videó: az Ecom Testvérek titkai

Egy pontosan meg nem nevezett "szerzői jogi eltávolítási kérelem" miatt letiltotta a YouTube az Ecom Testvérekről szóló tényfeltáró videónkat. Immáron másodjára. A Pénzcentrum vitatja a "troll" bejelentését, melyet direkt támadásnak tekintünk, és kiemeljük, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága rendkívül kiemelt jelentőségű alapjog a demokrácia világában, és meglátásunk szerint a bejelentő súlyosan sérti ezen alapjogokat.

Épp a minap jelent meg az Ecom Testvérekről szóló tényfeltáró anyagunk második epizódja a Pénzcentrum hivatalos YouTube-csatornáján - az erről szóló cikkünket itt tudjátok elovasni, a videót pedig ide kattintva éritek el, illetve cikkünk végén be is ágyazzuk. Viszont, miután megjelent a friss epizód, az első részt (melyről cikkünket itt olvashatod el), egy pontosan meg nem nevezett "szerzői jogi eltávolítási kérelem" miatt letiltotta a YouTube, immár másodjára.

Mielőtt belemmennénk a részletekbe, annyit érdemes tudni a YouTube irányelveiről, hogy a Google tulajdonában lévő videómegosztó nem vizsgálja a bejelentés jogi hátterét, hanem automatilkusan tiltja a videót. Mielőtt valaki felhorkanna, hogy mégis micsoda eljárás ez, itt mindjárt szögezzük le, hogy egy globális méretű videómegosztónak nem sok más esélye van arra, hogy betartassa a hatályos nemzetközi jogszabályokat, melyek amúgy Magyarországon is érvényesek. Ugyanis nem lehet akkora apparátust fenntartani, ami ellenőrizni tudja a temérdek jogi természetű bejelentést a tartalmakkal kapcsolatban, így marad a direkt megoldás és az utólagos jogorvoslat.

A tiltás után természetesen a felületen lehetőséget biztosítanak jogorvoslatra, ez azonban több hetet is igénybe vehet. A faramuci a dologban az (és ezt most itt félve írjuk le, mert nem akarunk tippeket adni sértődött/más véleményen lévő nézőknek), hogy a bejelentésre vonatkozóan nincsenek meghatározva szigorú követelmények, gyakorlatilag egy troll is benyújthat szerzői jogi eltávolítási kérelmet, mindenféle hivatkozott jogalap nélkül. Úgy gondoljuk, ez történt velünk is.

Legalábbis erre enged következtetni az, hogy az első eset után sikersen érvényesítettük álláspontunkat, médiában jártas jogászunk viszontbejelentése után újra elérhetővé tették az Ecom Testvérekről szóló tényfeltáró videósorozatunk első részét. A tegnapi nap folyamán azonban, nem sokkal azután, hogy publikáltuk a sorozat második epizódját, újra letiltották. A szerzői jog megsértése ezúttal nem egy a háttérben hallható zeneszámra irányult, hanem az egész videó szerzői jogát vonta kétségbe az "Ahmed mahmed ali" néven bejelentést tevő felhasználó.

Mi az a fair use? A méltányos használat (angolul fair use) az Amerikai Egyesült Államokban a szerzői jogi törvény egyik szakasza, amely bizonyos esetekben lehetővé teszi a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli felhasználását. A méltányos használat a YouTube-on is megengedett, a Google-support erre vonatkozóan konkrétumokat is ír. Mint írják, "a YouTube számos kérelmet kap olyan videók eltávolítására vonatkozóan, amelyek a szerzői jogok tulajdonosai szerint sértik a szerzői jogi törvényt. Időnként előfordul, hogy ezek a kérelmek szerzői jog alóli kivételekre vonatkoznak, vagy a méltányos használat egyértelmű példájának tűnnek." További részletek itt!

Iparági információink szerint az Ecom Testvéreknek nincs köze a manőverhez, ugyanakkor kérdéseket vet fel, hogy ki másnak szúrhatná a szemét a tényfeltáró anyag, kinek állhatna érdekében annak letiltása. Itt persze érdemes megjegyezni, hogy az Ecom Testvérekről készült videónk második részében kitértünk egy nemzetközi kapcsolatra is. Kíváncsiak leszünk természetesen arra, mi lesz a sorsa a második résznek, nem lennénk meglepve, ha minden fronton támadás alá vennék oknyomozó tartalmunkat.

Sőt, mint arra a friss epizódban is felhívtuk a figyelmet, az Ecom Testvérek nem igazán pártolják a közösségi médiumokban megjelent tartalmaik alatt a kritikákat, negatív kommenteknek nem nagyon adnak teret.

Ugyanakkor, ha már szót ejtettünk az üzleti érdekekről, szenteljünk pár szót a véleménynyilvánítás- és a sajtó szabadságának is. A paragrafusok nyelvén ez azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. A véleménynyilvánítás szabadsága rendkívül kiemelt jelentőségű alapjog a demokrácia világában. Így meglátásunk szerint a bejelentő súlyosan sérti ezen alapjogokat. És csak zárójelesen jegyezzük meg, hogy a YouTube felhasználási feltételei és joggyakorlata is hagynak kivánnivalót maguk után etekinteben.

A Pénzcentrum, és kiadója a Portfolio Csoport természetesen ezúttal is mindent megtesz, hogy - betartva a platform irányelveit - jogorvoslattal éljen, és mihamarabb újra elérhető legyen oknyomozó anyagunk első része a YouTube-on is. Viszont tisztában vagyunk azzal is, hogy a hatályos magyar és nemzetközi törvényeket betartottuk, így addig is, nem látjuk akadályát annak, hogy itt a Pénzcentrumon újra elérhetővé tegyük az anyagot. Íme a "Lerántottuk a leplet az Ecom Testvérek gigabizniszéről: átverés vagy az évszázad üzlete?" című videónk:

Eljött az igazság pillanata: az Ecom Testvérek titkai - 2. rész

Mint azt feljebb többször is említettük, tovább nyomoztunk tehát az Ecom Testvérek ügyében, akik több százezer forintért hirdetik a szinte biztos meggazdagodást ígérő tanfolyamukat. A CashTag többek között megtudta, milyen a pénzükkel kérkedő tesók családi háttere valójában, és megtaláltuk azt a terméket is, amely a webshop-biznisz egyik zászlóshajója. A témában megszólaltattuk Kupecki Nórát, a fogyasztóvédelemért is felelős helyettes államtitkár a CashTag-nek elmondta, érdemes gyanakodva bújni a webshopokat, különösen most, amikor karácsonyi ajándékokat rendelünk. Íme a (még le nem tiltott) videónk: