Itt a tökéletes, elronthatatlan sült gesztenye recept: ezzel a trükkel nem kell órákat várnod a csemegére

Az egyik kedvelt téli csemege Magyarországon is a sült gesztenye. Bár már jóval kevesebb helyen lehet ingyen, gyűjtögetéssel hozzájutni a szelíggesztenyéhez, mint régen és kénytelen az ember piacon, zöldségesnél, diszkontban - lehetőség szerint akciósan - megvenni az alapanyagot, még mindig sokan készítik állnak neki a sütésnek a téli szezonban. Ami viszont sokakat visszatart attól, hogy otthon süssenek gesztenyét, hogy a klasszikus beáztatós módszer túl sokáig tart. Mutatunk egy rövidebb módszert.

Ahogy azt lapunk is megírta, az idei a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban már 2500 forintba kerül 10 dkg sült gesztenye! Tavaly sem volt olcsó, de akkor még 2000 forint volt, ez 25 százalékos áremelkedést jelent. A fővárosban és nagyobb városainkban télen találkozhatunk még utcai sült gesztenye árusokkal, illetve kisebb helyeken is felbukkannak rendezvényeken, de egyre ritkábban. Így ha valaki frissen sült, meleg gesztenyéhez szeretne jutni, annak sokszor nincs más választása, minthogy megcsinálja otthon. Hiába tűnhet a gesztenye sütés elég macerás dolognak, vannak egyszerűbb megoldások, mint a klasszikus áztatós módszer, és biztosan megéri a végeredmény.

Gyorsan, áztatás nélkül? Így lesz tökéletes a sült gesztenye

Először is, mint minden recept esetében, tökéletes akkor lesz a gesztenye, ha jó az alapanyag. Olyan gesztenyét vegyünk a sütéshez, ami szemmel láthatóan egészséges, nem sérült. A minél nagyobb szemű, nem puha, hanem kemény héjú, fényesebb darabok a jók. A rossz gesztenyét az is elárulja, ha túl önnyűnek tűnik. A piacokon, a boltokban idén jelenleg 3-5 ezer forintos kilós árakat látunk, nagy a szórás, keressük az inkább 3 ezer forinthoz közelítő kilós árakat és érdemes lehet figyelni az akciókat is.

Természetesen, ha valakinek van szelídgesztenye fája, akkor ingyen is hozzájuthat a terméshez. A gyűjtögetéssel azonban érdemes vigyázni! Semmiképp se tévesszük össze a vadgesztenyével, melynek termése nem ehető, hanem mérgező! Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy nem vadgesztenyét szedtünk, hanem szelídgesztenéyt, akkor ne kíséreljük meg megenni.

Ha beszereztük a gesztenyénket, tegyük vízbe őket egy időre. Amelyik feljön a víz tetejére, az a gesztenye rossz. Ezt követően a klasszikus recept szerint hosszas áztatás következne: legalább 3 óra, de gyakran azt ajánlják, hogy egy éjszakára is hagyjuk vízben a gesztenyét. Ezáltal a gesztenye kemény héja megpuhul, könnyebb bevágni, és csak ezután megsütni. Azonban ha azonnal szeretnénk megsütni a beszerzett gesztenyét, arra is van megoldás.

A hosszas áztatás helyett megtehetjük, hogy éles késsel, bicskával, vagy sniccerrel bevágjuk a gesztenyék héját. Nagyon vigyázzunk, hogy meg ne vágjuk magunkat! A gesztenye kemény héján könnyen megcsúszik a penge. Érdemes minél rövidebb pengéjű vágószerszámot használni a művelethez. A vágást is többféleképpen szokták csinálni: van, aki szinte félbevágja a héjat - de legalább az egyik oldalán és a szélein végigvágja -, más inkább egy X-alakú bevágást ejt rajtuk. Fontos, hogy a vágás ne legyen túl kicsi: a gesztenyehéj így tud kinyílni sütés közben, a hő pedig távozni a héj alól.

Ha végeztünk a vágásokkal, akkor jöhet a főzés! Tegyük a gesztenyéket egy lábosba, majd öntsünk rá hideg vizet és forraljuk fel. Közben melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Forrástól számítva 5-10 percet főzzük a gesztenyéket, ezután szűrjük le és terítsük szét azokat egy tepsiben. A vágott oldalukkal felfelé nézzenek és ha látunk olyat, amit szemmel láthatóan kevéssé vágtunk be, azt még lehet korrigálni, mielőtt betesszük a sütőbe.

Az előmelegedett sütőben 20-25 percig sütjük a gesztenyéket. Arra vigyázzunk, nehogy nagyon megégjenek! A forró gesztenyét öntsük egy hőálló tálba, és takarjuk le tiszta konyharuhával - javasolja Wichmann Anna, az Annuskám receptoldalon. Így a gőzben hűlő gesztenyéről leválik a belső szőrös rész, könnyebb pucolni. A már langyos gesztenyékről fejtsük le a héjat. Vigyázat, ne hagyjuk kihűlni, mert akkor nehéz lesz megpucolni!

Már azért is megéri vásárolni egy kis adagot télen és otthon megsütni, mert a sült gesztenye illata kitölti a lakást, és kellemes, ünnepi hangulatot teremt.

Magyarországon és a környező országokban a gesztenyét többnyire sütve fogyasztják, azonban nem csak így készíthető. Más vidékeken például a gesztenyét megaszalták és lisztet készítettek belőle. Főként a törököknél a kandírozás terjedt el, mely egyúttal tartósítja is a gesztenyét. Kedvelt desszertek készülnek továbbá hazánkban is gesztekrémmel, és a karácsonyi bejgli, vagy a szaloncukrok ízesítésére is használják. Érdemes lehet azonban más ételekkel is kísérletezni: a gesztenyével töltött húsok - főként vadak és szárnyasok - ízvilága is különleges, de akár köretként, vagy salátához más magvakkal kiegészítve is jól passzol a gesztenye. A gesztenyével és aszalt szilvával töltött pulykarolád receptje a HelloVidék oldalán olvasható.