Tényleg működik ez a filléres, házi fűtési módszer? Csak pár gyertya és egy kályhacső kell hozzá + videó

Új házilagos fűtési megoldás terjed a TikTok-on: most virágcserép helyett egy kályhacsövet melegítenek meg gyertyákkal. De valóban működik ez a fajta fűtőtest? Nos, a fizikusok szerint valamennyi hatása természetesen lehet a szobahőmérsékletre, de nagyon kevés energiával üzemel, szóval olyan sokat nem javít a helyzeten.

Újabb gyertya-kályha megoldás kezdett el terjedni a TikTok-on. A barkácsoló most egy kályhacső alá gyújtott be 8 nagy gyertyával, és állítása szerint működik a dolog, a csőből egy idő után 30 fokos meleg áramlik ki. Már a kommentekben is megkérdőjelezik a megoldás működőképességét, hiszen sokak szerint a gyertyák nem termelnek több hőt, csak koncentrálódik a meleg.

Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen, nagyobb gyertyák darabja 800 forintba kerül, és csak pár óráig égnek, szóval napi többször kellene cserélni a 6400 forintos szettet. Így pedig már annyira nem is olcsó ez a "fűtési megoldás".

De nem csak ez a baj a dologgal, a helyzet ugyanaz, mint a virágcserepes-mécseses fűtőtest esetében. A dolgot számtalanszor kipróbálták már és bizonyították be, hogy bár a mécsesek valóban átmelegítik a virágcserepeket (vagy most adott esetben a kályhacsövet), de ez édeskevés egy teljes szoba kifűtéséhez. Az egyik interneten keringő videó alatt egy fizikatanár fejtette ki a véleményét:

A cserépfűtés természetesen működik. Nem kell ki sem próbálni. A kérdés pusztán a teljesítménye és az ár/érték arány. Senkinek nem ajánlanám Szibériában, de egy 19 C-os kis teremben 10-12 légköbméter esetén akár 1 C-al is emelheti időlegesen a hőmérsékletet. Egyszerű fizika, mint a szerkesztő is megemlíti energiamegmaradás

- írta. Magyarul: a virágcserepes, vagy a kályhacsöves fűtés ugyan érzetre termelhet valamennyi meleget, de ténylegesen nagyon-nagyon minimális hatása van a szobahőmérsékletre, főleg, ha egy nagyobb helyiséget akarunk "kifűteni". Egy másik fizikus le is vezette a cserépfűtés-elméletet: