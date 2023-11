Akkor sem lennénk boldogabbak, ha háromszor ennyit keresnénk? Óriási tévhitben éltünk eddig

A több pénz nem jelent automatikusan boldogságot, de még a vagyon sem. Bár minden bizonnyal segít örömöt és elégedettséget hozni az életedbe, nem mindenkire lesz ugyanolyan hatással. Ha az életedből nagyon hiányzik valami más, a több pénz csak egy bizonyos pontig lesz elég.

A pszichológustársadalom már régóta egyetért abban, hogy a több pénz nagyobb boldogságot jelenthet – de csak egy bizonyos mértékig. A Princeton Egyetem munkatársai, Daniel Kahneman és Angus Deaton 2010-ben publikált tanulmánya óta tudjuk, hogy a pénz nem hoz automatikusan boldogságot. Ha elérünk egy bizonyos keresetet, a boldogságszintünk nem növekszik tovább, megáll. Ez a pont USA-ban 75 ezer dollár (ez átszámítva havi 2 millió forint). A Pennsylvaniai Egyetem munkatársa, Matthew Killingsworth 2021-ben közzétett tanulmánya azonban ellentmondott ezeknek az eredményeknek, és azt állította, hogy nincs plató, és a boldogság a jövedelem növekedésével tovább növekszik, még 75 000 dolláros fizetés után is.

Az ellentmondások feloldását célozva Kahneman és Killingsworth összefogott a Penn kutatójával, Barbara Mellersszel, hogy megállapítsák, van-e határa a boldogságnak, már amit a pénz okozhat. A témát kutató legújabb tanulmány szerint a legtöbb ember számára nincs. A résztvevők boldogságérzete valóban nőtt a jövedelemmel együtt, egészen az évi 75 000 dollárig, és még azon is túl. Mi több, a kutatók azt találták, hogy a boldogság csak a jövedelem növekedésével áll be a csúcsra azoknál az embereknél, akik már eleve elégedetlenek voltak.

Bár a pénz minden bizonnyal segít örömöt és elégedettséget hozni az életedbe, nem mindenkire lesz ugyanolyan hatással. Ha az életedből nagyon hiányzik valami más, a több pénz csak egy bizonyos pontig lesz elég.

Boldogabbá tehet egy nagyobb fizetés?

A kutatók először azt akarták kideríteni, hogy az egyik tanulmány miért mutatott boldogságplatót, míg a másik nem. De először is egyezségre kellett jutniuk abban, hogy hol lehet a fennsík. Kahneman eredeti tanulmánya, amely 75 000 dollár körülire tette, pontosabban úgy látta, hogy a boldogság a 60 000 és 90 000 dollár közötti fizetési tartományban ellaposodik, így a 75 000 dolláros szám a középpont, ezért is hivatkoznak rá hivatalos pontként.

Az új tanulmányhoz a kutatók úgy döntöttek, hogy kiindulópontként a 100 000 dollár feletti vagy alatti jövedelmeket vizsgálják. Azzal, hogy a résztvevők boldogtalanságának csökkenését, nem pedig a boldogságuk növekedését vizsgálták, az új kutatás megerősítette a korábbi megállapításokat, miszerint a magasabb jövedelem kisebb elégedetlenséggel, illetve magasabb szintű boldogsággal korrelál.

Egy lépéssel továbbmenve a kutatók azt vizsgálták, hogy pontosan kiknek javul a közérzete a több pénzzel a zsebében. A válasz: a lakosság nagy részének. Bár a boldogság kissé kezdett elszállni a legalább 500 000 dollárt kereső vizsgálati résztvevők körében, a kutatók szerint nem sokan voltak e küszöbérték felett. Ráadásul egyesek - a lakosság legboldogabb 30%-a - még kevésbé látják a plafont. Meglepetésükre a pszichológusok azt találták, hogy a boldogság tovább növekszik, sőt kissé felgyorsul, amikor a résztvevők évi 100 000 dollárnál többet kezdenek keresni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az öröm, amit pénzzel nem lehet megvenni

Bár ezek a statisztikai összefüggések a pénz és a boldogság között léteznek, a kutatók szerint az általános elégedettség szempontjából meglehetősen jelentéktelenek. A több pénz segíthet abban, hogy valamivel boldogabbnak érezd magad, de korántsem biztos, hogy mindent megolt. Jobban jársz, ha a pénz helyett inkább azokra a dolgokra koncentrálsz, amelyek örömet okoznak: a csalásodra, a kapcsolataidra, a hobbidra vagy a karrieredre.

Boldogságot nem lehet pénzen vásárolni - a legtöbbünket biztosan traktáltak már ilyen, vagy ehhez hasonló mondatokkal, igaz ez általában olyan emberek szájából hangzik el, akiknek van pénzük. És bár a pénz természetesen nem garancia a boldogságra, a témában publikált tanulmányok szerint az, hogy van egy kis tartalékunk, amiből minden számlát ki tudunk fizetni és még nyaralásokra is telik, az igenis segíthet a boldogság elérésében.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2023

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.