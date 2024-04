Hatalmas újítást vezet be a Primark: ez nagy mérföldkő lehet az online vásárlásban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megtörtént a bejelentés, mikor nyitja meg első magyarországi boltját a Primark: 2024. május 28-tól már hazánkban is lesz üzlete a nemzetközi divatáruháznak. Ez viszont feltehetően csak a kezdet, a cég folyamatosan terjeszkedik és új szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel próbálja minél inkább kiszolgálni a vásárlói igényeket világszerte. A Primark a tavalyi sikeres próbaidőszak után most minden angliai, walesi és skóciai boltjában elindítja a click and collect szolgáltatást - írta a Mirror. Várhatóan 2025 végére az Egyesült Királyság összes 184 üzletében elérhető lesz ez az álvételi opció.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK