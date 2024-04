Egyeztettek a tulajdonosokkal a Spar magyarországi kivonulásáról: itt a direkt válasz a kormány vételi szándékára

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Rendhagyó körülmények között tartott sajtóeseményt a Spar, amint a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen a Spar az éves eredményeit ismertette, de a vállalat eladása körüli botrányról is beszéltek a résztvevők. Kiderült, hogy a vállalat 1023 milliárdos bruttó árbevételt realizált, de a beruházások mértékét jócskán vissza kellett vágniuk a különadók mértéke miatt. Heiszler Gabriella elmondta azt is, hogy bár a kivonulásról nem ő dönt, hanem a tulajdonos, ám a velük való beszélgetések során a kivonulásra a válasz "nem".

