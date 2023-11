Erre aligha gondolnak a 4 napos munkahét támogatói: simán rámehet a dolgozók egészsége?

Erre figyelj, ha kevesebbet akarsz dolgozni

Bár a 4 napos munkahét összességében rendkívül csábító lehet, érdemes azonban tisztában lenni azzal, hogy mit is jelent az pontosan. Hiszen a gyakorlatban az ilyen fajta munkavégzésre több gyakorlat is elterjedt. Az egyik (angol modell) szerint a munkavállaló ugyan négy napot dolgozik, továbbra is napi nyolc órában, de mégis megkapja – ha úgy tetszik a korábbi 5 napos - fizetésének a 100 százalékát. Ez a modell arra alapul, hogy hatékony munkavégzés esetén ugyanaz a mennyiségű munka akár rövidebb idő alatt is elvégezhető, így egyfajta „béremelés” keletkezik, hiszen 40 helyett 32 órás lett a heti foglalkoztatás, a pénz viszont ugyanannyi.

A másik gyakori, belga modell szerint a munkavállaló ugyancsak négy napot dolgozik, de munkaideje naponta arányosan megnő és a 40 órát a négy nap alatt dolgozza le. Értelemszerűen – ellentétben az előző megoldással – ilyenkor az órákra lebontott fizetése nem változik. A harmadik, munkaidőarányos modell szerint pedig a munkavállaló négy napot, napi nyolc órában dolgozik, miközben keresete is ennek megfelelően, arányosan csökken, azaz részmunkaidős munkavállalóvá válik.