Így vernek át minket a boltok karácsonykor: lehull a lepel a "hatalmas" kedvezményekről

Az ünnepek közeledtével egyre több akció és kiárusítás jön szembe velünk a boltokban, de érdemes odafigyelnünk, hogy mire költjük a pénzünket. Hiába akciós valami, ha nincs rá szükségünk és a pénz így is, úgy is levonásra kerül. A tudatos vásárlás tanulható dolog, ehhez pedig szakértők tanácsait gyűjtöttük össze, hogy mire figyejünk oda hogy ne a boltok döntsék el helyettünk mire van szükségünk.

Az impulzusvásárlás olyan vásárlási döntés, amelyet hirtelen és érzelmi alapon hoznak az emberek anélkül, hogy alaposan megfontolnák vagy terveznék. Karácsonykor az impulzusvásárlás gyakori jelenség lehet, mivel az emberek ajándékokat keresnek szeretteiknek, és az ünnepi hangulat, az ajándékozás öröme gyakran hajtja őket a gyors döntéshozatalra. Impulzív vásárlás, későn fizetett számlák, érzelmi költekezés. Világos, hogy ezek a pénzügyi szokások miért rosszak.

Azonban az ünnepi időszak kimondottan veszélyes az impulzusból vásárló emberek körében, és ezen az sem segít, hogy a boltok rengeteg akcióval és leárazással várják a fogyasztókat, ami azt az illúziót keltheti sokakban, hogy olyan dolog megvásárlása is megéri, amire valójában nincsen szüksége. Ezt a jelenséget nevezik angolul „spaving” -nek, tehát „spájzolásnak”. "A spórolás vagy spájzolás az a cselekedet, amikor pénzt költünk, hogy pénzt takarítsunk meg" - mondta Andrea Woroch, fogyasztói pénzügyi és költségvetési szakértő, majd kiemelte, hogy

de csak azért, mert valami akciós, még nem jelenti azt, hogy jó üzlet, ha nincs rá szükséged. A spájzoló emberek nem tudnak ellenállni egy leárazásnak, mivel ez azt a gondolatot erősíti, hogy hosszú távon pénzt takarít meg azzal, hogy most költ pénzt, amit egyébként nem költött volna el.

"A spájzolással az a probléma, hogy becsaphat, hogy többet költsünk azért, hogy cserébe bizonyos megtakarítási előnyökhöz jussunk" - mondta Jacqueline Howard, az Ally Bank money wellness vezetője és megjegyezte, hogy gyakori spaving-csapda, amikor az üzletek ingyenes szállítást kínálnak azoknak a vásárlóknak, akik egy bizonyos összeget költenek. "Az ösztönzés miatt könnyen előfordulhat, hogy jobban érezzük magunkat, ha még néhány tételt a kosarunkba teszünk, még akkor is, ha nem is terveztük, hogy ezeket a további vásárlásokat elvégezzük" - magyarázta Howard. "Bár a szállításon spórolhat, a végső költség gyakran meghaladja a tervezett költségvetést."

Előfordulhat, hogy a végén olyan dolgokat vásárol, amelyekre valójában nincs szüksége, csak azért, hogy jó üzletet kössön. Woroch megjegyezte, hogy az eladások a sürgősség érzetét keltik az olyan kifejezésekkel, mint a "csak egy nap", "korlátozott ideig", "napi ajánlat" és "villámértékesítés" - így a vásárlók úgy érzik, hogy elszalasztanak egy ritka lehetőséget, ha nem csapnak le rá.

A valóság az, hogy a kiskereskedők folyamatosan új leárazásokat indítanak, így, ha ma lemaradsz egy akcióról, az nem jelenti azt, hogy később nem kaphatod meg ugyanazt a terméket akciósan

- magyarázta. Sokan egyfajta mámort is éreznek, amikor jó áron szereznek be egy terméket, függetlenül attól, hogy mennyire akarták vagy mennyire volt szükségük rá. De ez a mámor csak átmeneti. "Még, ha valamit nagyon jó leárazáson szerez is meg, akkor is pénzt költ, amit valami fontosabb dologra is fordíthatna, például megtakarításgyűjtésre, adósságtörlesztésre, befektetésre stb." - mondta Woroch. Aztán ott van még az a tény, hogy az akciós termékek gyakran korlátozott vagy nem létező visszavételi szabályokkal rendelkeznek.

Amint elmúlik a pillanatnyi élvezet, amit az akció megszerzése okoz, és úgy döntesz, hogy rosszul vásároltál, akkor lehet, hogy olyasvalamivel maradsz, amire nincs szükséged, és ami nem tetszik

- mondta Woroch. Az alábbiakban összegyűjtöttük a szakértők tanácsait azok számára, akik szeretnék elkerülni, hogy a spórolás csapdájába essenek, különösen az ünnepek idején.

Kerülje az akciós riasztásokat!

Távolítsa el a spórolás kísértését azzal, hogy lehetőség szerint kerüli az akciós riasztásokat. "Iratkozzunk le a kiskereskedelmi hírlevelekről, amelyek a kedvenc márkáink legújabb leárazásairól és akcióiról küldenek értesítést" - tanácsolta Woroch." Kapcsoljuk ki a push értesítéseket az alkalmazásokban de az is segíthet, ha teljesen letöröljük őket.

Tartsa magát a bevásárlólistához!

"Készítsünk listát, mielőtt vásárolni megyünk, és tartsuk magunkat hozzá" - javasolta Howard. "Ha akár online, akár a boltban akcióra bukkanunk, kérdezzük meg magunktól, hogy az adott termék szerepel-e a bevásárlólistán." Ahogy az is sokat segíthet, ha kötelező várakozási időt vezetünk be az életünkbe.

Mindig aludjunk egy potenciális vásárlásra, hogy legyen időnk átgondolni

- mondta Woroch. "Ez azt is lehetővé teszi, hogy az üzlet okozta izgalom alábbhagyjon, és elgondolkodhassunk azon, hogy valóban szüksége van-e a tárgyra vagy sem. Ráadásul körülnézhetünk otthon vagy a szekrényben, hogy van-e már valami hasonló" - mert ezzel is több ezer forintot tudunk félretenni. Javasolt a 24 órás várakozási idő bevezetése, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nincs meg a tárgy vagy valami hasonló, és arra is érdemes figyelni, hogy ugyanaz vagy hasonló tárgyak különböző boltokban mennyibe kerülnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem szabad hagyni, hogy a boltok döntsék el helyettünk, hogy mire van szükségünk. Ne úgy vásároljunk, hogy csak azért, mert valami épp akciós megveszem, pedig nincsen rá szükség. Inkább határozzuk meg mi előre, hogy mi kell, keressünk rá a neten, hogy hol mennyibe kerül és válasszuk ki a legkedvezőbb ajánlatot. Érdemes használni a különböző ár összehasonlítással foglalkozó oldalakat is, ha valakinek kevesebb türelme vagy ideje van.

Maradjon távol a csábító üzletektől

"Maradjon távol azoktól az üzletektől, amelyekben túl sok a csábító ajánlat" - mondta a szakértő. Figyeljük meg a saját vásárlási szokásainkra és ha tudjuk, hogy van olyan üzlet, ahol mindig sok, valójában felesleges dolgot veszünk, akkor lehetőleg kerüljük azt.

A szakértők azt javasolják, hogy vásárlás közben a telefonunkat is tegyük félre, mert nagyon gyakori, hogy eltereli a figyelmét a vásárlónak, és megfeledkezik figyelni a tudatosságra. Nincs ideje átgondolni a már fentebb javasolt gondolatokat, így megint előtérbe kerülhet az impulzus.

Törli a tárolt fizetési adatokat!

A legtöbb online vásárlásra használatos oldalon felbukkan a lehetőség, hogy az adott alkalmazás tárolja a kártyaadatainkat. Ezt semmikép ne tegyük! A spájzolás kísértésének elkerülése érdekében meg kell nehezíteni vagy kényelmetlenebbé kell tenni a folyamatot. Ha tudjuk, hogy csak be kell lépni az applikációba és kiválasztani a nekünk tetsző terméket és bármi egyéb teendőnk nincs, ezzel csak tovább ösztönözzük magunkat. Érdemes kivenni ezt a kényelmi szempontot.

Végezzen kiadási ellenőrzést

Jellemzően az idősebb generációra jellemző, hogy a kiadásaikat egy kockás füzetben vezetve könyvelik minden alkalommal, és ezt a szokást érdemes a fiatalabbaknak is elsajátítani. Persze a kézzel vezetés kockás füzetbe nem szigorú feltétel, de már számos olyan program is található, ami pontosan erre a célra született.

Minden hónapban írjuk fel a bevételeinket, majd vonjuk le belőle először azokat a kiadásokat, amelyekről tudjuk, hogy kötelező (rezsi, albérleti díj stb.). Így látjuk, hogy nagyjából mennyi pénzünk marad a hónapra ételre és egyéb kiadásokra. Az élelmiszer vásárlásainkkal is érdemes előre kalkulálni, hogy ne járjunk úgy a hónap végén, hogy arra már nem marad pénzünk. Figyeljük meg, hogy egy nagyobb bevásárlás alkalmával nagyjából mennyit fizettünk a boltban és ezt a megfelelő szorzóval (hányszor van szükség ilyen kaliberű bevásárlásra) szintén vonjuk le.

Próbálja láthatóvá tenni megtakarítási céljainkat

"Tegyük a laptopra a különböző megtakarítási célokat tartalmazó öntapadós cetliket” - mondta Woroch. "Minden alkalommal, amikor kísértésbe esnénk, hogy spájzoljunk, gondoljunk arra, hogy az a pénz hogyan segíthet abban, hogy gyorsabban elérjük a célunkat." Ez is nagyban segíthet abban, hogy tudatosabbak legyünk.

Amire még szintén fontos figyelni, és a legtöbb ember hajlamos elkövetni, hogy máshoz hasonlítja a saját helyzetét. A szakértő is hangsúlyozza, hogy "Kerüld el, hogy másokhoz hasonlítsd magad"- mondta Howard.

Amikor a saját tapasztalatainkat másokéhoz hasonlítjuk, gyakran szem elől tévesztjük az értékeinket, és túlköltekezünk.

- fejtette ki a szakértő, és hozzátette, hogy ez azért is lehet nagyon veszélyes, mert valójában nem lehetünk tisztába senkinek az teljes anyagi hátterével.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2023

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.