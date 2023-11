Döntöttek a december 24-i boltzárról: elsöprő többség szavazta meg, mindnekinek jár a pihenés

A nagyobb láncok közül immáron a Lidl, a Rossmann és a Mountex is bejelentette, minden boltjuk zárva lesz december 24-én. De vajon mit gondolnak a december 24-i zárvatartásról maguk a vásárlók. A Pénzcentrum megszavaztatta olvasóit, amiből kiderült, az emberek döntő többsége szerint ezen a napon mindenkinek jár a pihenés. Ehhez képest elenyésző azok aránya, akik szerint a családok megfelelő fokozatú bevásárlásához szükség van még a 24-re is. Az ügy kapcsán lapunk megkereste a kezdeményező szakszervezet vezetőjét is, aki elmondta, fontos döntés előtt állnak a boltok, hiszen most bizonyíthatják, nekik saját munkatársaik az elsők.

Nagyot robbant a hír november 10-én, pénteken, amikor is Magyarország vezető kiskereskedelmi lánca a Lidl bejelentette, hogy december 24-én minden boltjuk zárva fog tartani. Grósz Jenő, a vállalat hazai igazgatóságának az elnöke elmondta: „piacvezető áruházláncként fontosnak tartjuk, hogy példát mutassunk (…) a család fontossága nem kérdés számunkra, ezért úgy döntöttünk, hogy a szeretet ünnepére mind a 8500 munkavállalónk számára szabadnapot biztosítunk. Természetesen vásárlóink érdekeit is szem előtt tartjuk, akiket december 23-án meghosszabbított nyitvatartással várunk majd, annak érdekében, hogy a vásárlói igények is a legmagasabb szinten kerüljenek kiszolgálásra.”

A Lidl bejelentése óta, a nagyobb láncok közül a Rossmann és már a Mountex is bejelentette, összes boltjuk zárva lesz december 24-én. „Már korábban is gondolkodtunk azon, hogy akinek csak lehet, lehetővé tesszük, hogy a december 24-ét ünnepi készülődéssel, szerettei körében töltse, ebben a döntésben megerősített minket a Lidl példaértékű lépése” – mondta el a döntés kapcsán Szurma Gyöngyi, a Rossmann cégvezető-értékesítési vezetője. A Mountexnél ellenbe úgy érveltek, ők saját munkatársaikat kérdezték meg a dologról, akik a zárvatartást mellett álltak ki, így a vállalat emelett döntött. Egyelőre tehát így áll a dolog, azt nem tudjuk, hogy más kiskereskedelmi láncok csatlakozna-e majd egyébként az Egyenlő.hu és CÖF kezdeményezéshez, miszerint minden kereskedelmi boltnak be kellene zárnia december 24-én.

Addig is, amíg kiderül, más boltok hogyan döntenek az ügyben, a Pénzcentrumon megszavaztattuk olvasóinkat. Mondják el, ők támogatják-e a december 24-i zárvatartást vagy inkább úgy vélekednek, a karácsonyi hajrában nincs helye a boltok bezárásának.

Mit gondolnak az emberek?

A Pénzcentrumon, sok ezer ember szavazatából egyértelműen az látszik, hogy a többség a december 24-i boltzár mellett van. Az adatok ugyanis azt mutatják, az emberek 84,45 százaléka úgy vélekedik, hogy ezen a napon mindenkinek járna a pihenés. Ehhez képest csupán a válaszadók 15,55 százaléka mondta azt, hogy sok családnak kellene még ez a nap az ünnepi bevásárláshoz. A számokból tehát olybá tűnik

a december 24-i boltzár már most jóval elfogadottabb lehet a közvélemény számára, mint amilyen az általános vasárnapi boltzár volt.

Minden bolt jól járna a lépéssel?

Azt gondolom, a december 24-i boltbezárás egy kitűnő lehetőség lenne a boltok számára arra, hogy megmutassák, nekik a saját munkavállalóik az elsők

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak Bubenkó Csaba, az egyenlő.hu szakszervezet elnöke, aki hozzátette szerinte nem jó irány, ha a boltok azzal számolgatnak, mekkora versenyelőny lenne nekik, hogyha például a Lidl zárva tart, ők viszont nyitva. Bubenkó szerint napjainkban rendkívüli módon felértékelődik a béren kívüli juttatások szerepe, a 24-i boltzár pedig jó üzenet a munkavállók felé.

Bubenkó Csabát kérdeztük az általános vasárnapi boltzár és a december 24-i zárvatartás közötti párhuzamokról is. Ám a szakszervezet vezetője leszögezte, december 24-e egyetlen napról szól, és bár ő még az általános vasárnapi boltzárról sem mondott le, mivel az ma egyáltalán nincs napirenden, véleménye szerint nem kell idekeverni. Az persze most külön véletlen, hogy december 24-e vasárnapra esik, de a szakszervezeti vezető szerint semmilyen bérpótlék nem pótolhatja a családdal töltött időt. Szerinte ez nem pénzkérdés, azt is gondolja, hogy amelyik vállalatot ez földhöz vágná gazdaságilag, annak a miértjein el kellene gondolkodni.

Bubenkó a Pénzcentrumnak beszélt arról is, hogy van azért különbség egy kiskereskedelmi kezdeményezés és egy egész országra kiterjedő szabadnap bevezetése között. Utóbbi tényleg lehetne kihatással a gazdaságra (akár negatív értelemben), előbbi viszont nem valószínű. Ezutóbbi gondolatot erősítheti az is, hogy a Pénzcentrum iparági forrásai szerint, és a konkrét múltbeli (általános boltzár) példák szerint is, a láncok egy zárva tartott nap bevételét simán realizálhatják (realizálták is az általános vasárnapi zárvatartáskor) a hét többi napján. Tehát egy december 24-i zárvatartás egyáltalán nem biztos, hogy negatív hatásokkal járna. Sőt, egy előtte levő napi hosszított nyitvatartás rekordforgalommal is járhat.

Bubenkó Csaba ezen felül lapunknak kiemelte azt is, súlyos munkaerőhiány van a szakmában. Ezért szerinte a cégeknek hosszútávon semmiképp sem kifizetődő stratégia, ha a munkavállóik ellen dolgoznak. Elmondta azt is, véleménye szerint nem a vasárnapi pótléknak kellene, hogy örüljenek a dolgozók (már ha egyáltalán éppen vasárnapra esik december 24-e, legtöbbször nem), hanem a rendes fizetéseknek.