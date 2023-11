Alig ismert KRESZ-szabály szedi áldozatait: milliós bánatpénzt fizethet a gyalogos, ha így kel át az úton

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kevesen tudják, de a szabálytalanul átkelő gyalogosokat is anyagi felelősség terheli, ha baleset lesz a tiltott helyen átkelésből. Egy a Szentendrei úton történt eset alapján közlekedési szakjogász vezette le, hogy lehetett volna a történet vége egy súlyos baleset, és a gyalogosra nézve is milliós kártérítési per - amit halála esetén a családjának kell végigjárnia. A rendőrök is vadásznak a szabálytalan gyalogosokra, akár 150 ezer forintos büntetést is kockáztat az, aki kaszkadőr módjára, tiltott helyen kelne át az úton.

Több szempontból is csúnya vége lehetett volna annak az esetnek, amelyet a Budapesti Autósok Közössége elemzett ki dr. Herpy Miklós közlekedési szakjogásszal. A szituáció sokaknak ismerős: kaszkadőrként működő gyalogos próbálja meg a nagyon széles Szentendrei utat keresztezni szabálytalanul, csakhogy közben érkezik kamikaze-sebességgel egy M3-as BMW, ami csak úgy tudta elkerülni a gázolást, hogy a másik sávba rántotta a kormányt, majdnem nekiment az otthaladónak, az volt a szerencséje, hogy az még pár méterrel hátrébb volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakértő szerint a szituációnak rengeteg tanulsága van, ha baleset következik be, akkor nem csak az autóst vehetik elő, hanem a szabálytalanul átkelő gyalogosnak (vagy halála esetén a családjának) is komoly perrel, kártérítési eljárással kellene szembenéznie. Nem zavarhatja az autós forgalmat, ez biztos, hogy nem teljesül. Ha tegyük fel, nincs átkelési lehetőség a közelben, akkor ugyan átkelhet az útvonal esetében a kereszteződés meghosszabbított vonalában, de két dologra figyelnie kell. Az egyik az az, hogy mielőtt az úttestre lelép, meg kell győződnie annak veszélytelenségéről. Mit jelent ez? Annyira kell vigyáznia, hogy más autóknak még csak lassítaniuk se kelljen, elkormányozniuk se kelljen, tuti ne történjen belőle baleset. A másik szabály pedig az, hogy az átkelése során a járművek zavarása nélkül kelhet csak át. Magyarán szólva az autósnak ne kelljen fékeznie, elkormányoznia a gyalogos miatt, mert ha erre van szüksége, akkor a gyalogos már szabálytalan - magyarázta a szakértő. Hangsúlyozta, hogy ahol a közelben van zebra, vagy más gyalogátkelőhely, a gyalogos köteles ott átmenni. Az eset helyszínétől 90 méterre van egy aluljáró a gyalogosok számára, ott szabályosan, teljes biztonságban átkelhetett volna ez az illető. Megérte 180 méter megspórolásáért az életét kockáztatni?! Hát egyáltalán nem... - tette hozzá. Jó időre ugorhat a jogosítvány Herpy Miklós részletesen felvázolta, milyen kimenetellel járt volna, ha a száguldozó sportkocsi elgázolja a gyalogost - számításai szerint a fehér autó akár 120-140-el is száguldhatott a felvételen. Ott bizony a szabadság a tét. Letöltendő fogház, börtönbüntetés. Emellett a jogosítvány hosszú évekre való elvesztése is, ráadásul csak utánképzéssel tudná visszaszerezni, tehát magyarán szólva újra kéne vizsgáznia. Az ilyen durva fokú gyorshajtásnál még az is felmerül, hogy a nyomozás során elküldik, a gyanúsítottat, tehát a hipotézisünk szerint a fehér BMW-st rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra, illetve közlekedési pszichológushoz. Megnézni azt, hogy vajon mi az a személyiségbeli ok, ami miatt ő nem tudta felmérni, hogy 50 helyet nem hajtunk 120-szal - magyarázta a szakjogász, aki szerint ilyen esetekben kiderülhet a szabálytalan sofőrről, hogy a személyiségéből fakadó okokból normakövetésre csak korlátozottan képes, arra az eredményre jutna a vizsgálat, hogy az illető alkalmatlan a járművezetésre. A szabálytalankodó gyalogos sem sok jóra számíthat: egy ilyen sebességű gázolásnál a túlélési esélyei lényegében a nullával egyenlőek. Ha valamilyen szerencse folytán túl is élné a balesetet, azt nem úszná meg súlyos sérülések nélkül, a sokat látott szakértő kómába esést, agyi ödémákat, bénulást emlegetett a legvalószínűbb, maradandó sérülésekként. A gyalogos is komoly kártérítést fizethet? Mint folytatta, ha a BMW elüti a gyalogost és a gyalogos meghal, a nyomozás során kimutatnák, hogy a gyorshajtásnak egyértelmű köze van a balesethez. Hiszen egyértelmű, ha a BMW-s nem száguldozott volna, ez a baleset nem következett volna be. Az autós büntetőjogi felelősséggel fog tartozni a szabálytalan gyalogos haláláért. Itt letöltendő szabadságvesztés, fogház, börtön a tét. Ha nem akarjuk kockáztatni, hogy tragédia okozói legyünk, akkor nem szabad ilyen tempóval száguldozni. Az autó a kártérítési jogban úgynevezett veszélyes üzem. Veszélyes üzemnek hívjuk mindazt, amivel egy nagyon pici hibával nagyon nagy kárt tudunk okozni. Az autó ilyen De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) - húzta alá Herpy Miklós, hozzátéve, hogy így a veszélyes üzem veszélyességéből fakadó kockázatot nem háríthatja át a vétkes sofőr a gyalogosra, alapesetben azt továbbra is neki kell viselnie. Viszont a mostani szituációban mindkét fél hibázott, hiszen a gyalogos tiltott helyen ment át az úton. Így a károkért is mindketten felelnek, rendszerint az autósnak magasabb arányú az anyagi felelőssége. Valószínűleg valami olyasmi lett volna a történet vége, hogy 70-30, 80-20%-os kármegosztást kellett volna alkalmazni. Igen, a gyalogos is károkozó, és igen, ő is tartozik kártérítési felelősséggel. Hoppá, hoppá! És miből fizesse ki egy feltételezésem szerint 2021-es évjáratú M3-as BMW-ben keletkezett kár 20 százalékát, ami valószínűleg milliós nagyságrendű? Hát nagyon jó kérdés, a saját vagyonából - hívta fel a figyelmet. Ha esetleg a gyalogosnak volt háztartási biztosítása, akkor elkezdhetik böngészni a szerződést, hogy erre kiterjedt-e a biztosítás vagy sem. Napi rendszerességgel vannak sajnos kaszkadőrgyalogosok, akik ezekért a mutatványokért az életükkel fizetnek. Hiába lehet utólag mondani, "De az autós szabálytalan volt!", már késő bánat nekik - zárta mondandóját. Gyalogosként is sokba kerül a szabálysérték A rendőrség is felhívja a figyelmet arra, hogy a gyalogosokra is vonatkoznak szabályok, amelyeket kötelesek betartani. Rendre meghirdertik a Zebra-terv nevű akciókat, amelyek kereteiben ellenőrzik a gyalogátkelőhelyeket. Egy korábbi akciónál azt közölték, hogy a gyalogosokat érintő baleseteken belül a korábbi években 900-1000 balesetet maguk a járókelők okozták, ez az elmúlt két évben valamelyest csökkent, nagyságrendileg 600-ra. Ez azt jelenti, hogy az őket érintő balesetek több mint 30 %-át maguk a gyalogosok idézték elő. Sőt, a gyalogosokat is ugyanúgy megbüntetik, ha elkapják őket: ha például valaki gyalogosan megy át a piros jelzésen, akkor szabálysértés miatt 5 000-től 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal büntethetik. De hasonló összegre számíthatnak, akik nem kijelölt helyen kelnek át (mint a videóban látható gyalogos is), a büntetés mértéke az eset kirívóságától függ - minél nagyobb veszélyt okoz az illető, annál magasabb a büntetés. Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA

