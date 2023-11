Lehidalsz, milyen jól fizet a fenyőfa árulás: rengeteg embert keresnek, 100 ezres fizud lehet hetente

Az ünnepi szezon indulásával elindulnak a szezonális diákmunkák is. Az Auchan az országban több helyen is keresnek diákokat favásárba doldozni. Ha valaki nagyon elszánt és nincsen sok órája az egyetemen akár hetente 110 ezer forintot is megkereshet, napi 8 óra munkával. Több műszakból is lehet választani, elég akár 10-kor kezdeni, de nem árt ha a jelentkező bírja a hideget és jó az állóképessége.

Most, hogy közelednek az ünnepek, a szezon számos ideiglenes munkának ad teret, legfőképpen a fiatalok körében. A boltok, vásárok örömmel fogadják ilyenkor a lelkes szja mentes diákmunkásokat, hogy besegítsenek a megnövekedett vásárlói magatartás okozta plusz munkákba. Egy korábbi cikkünkben az őszi diákmunka körkép kapcsán szakértők erősítették meg, hogy a nyári diákmunka szezon után a másik legforgalmasabb időszak a karácsony környékén körvonalazódik.

Az év végi hajrában az áruházi munkák is előtérbe kerülnek, ahová középfokú tanulmányokat folytató diákok is be tudnak kapcsolódni: ezek közé tartoznak például az árufeltöltői, pénztári, bolti eladói munkák. Az ilyen rugalmas, alkalmi jellegű diákmunkákban akár pár hetet is lehet vállalni, nem kell hosszabb távra elköteleződni

– fejtette ki korábbi cikkünkben a Mind-Diák Szövetkezet elnöke, Göbl Róbert. De az áruházi munkák mellett számos olyan pozíció van, ami részmunkaidőben végezhető, tehát jobban órarendbe illeszthető, de ugyanakkor nagyobb rugalmasságot igényel és könnyebb fizikai munkának számít. Erre jó példák a Mind-Diák oldalán található hirdetések, melyet a francia nemzetközi kiskereskedelmi csoport és multinacionális vállalat, az Auchan tett közzé.

Ahogy arról mi is beszámoltunk november végétől az áruház megnyitja élő favásárt, ha van olyan család, aki egész decemberben kellemes fenyőillatban szeretné tölteni az adventi készülődést, akkor lehetőséget biztosítsanak számukra. Ehhez viszont árusokra van szükség, és segítőkre, akik készségesen rendelkezésre állnak a fa kiválasztásától egészen az elvitelig minden munkafolyamatban. Az áruház diákmunkások jelentkezését várja, mind a fővárosban és Szegeden is fenyőfa árus és segítő pozíciókba.

Budapesten a III. kerületi üzletükbe és Budaörsön keresnek 18.életévüket betöltött, de passzív vagy aktív hallgatói jogviszonnyú, jó fizikummal rendelkezők jelentkezését áruházi segítő pozícióra fenyőfavásárba. Az munka december 8.-án indul és egészen karácsonyig lehet végezni, a feladatok közzé tartozik segédkezés a fenyőfa-árusításban (a fák mozgatása, átadása áruházi munkatárs segítségével történik) és a vevők tájékoztatása. Hétfőtől vasárnapig három idősávból lehet választani:

08:00-16:00

10:00-18:00

12:00-20:00.

Egy héten pedig minimum 2-3 napot kell elvállalni, órában megadva pedig minimum 16-24 órát. A fizetést illetően hétköznap 1800 forint óránként, de ha hétvégét tud vállalni valaki, akkor 2400 forint adnak oda egy óráért.

Tehát ha csak hétköznap dolgozik valaki akkor akár hetente 72 ezer forintot is hazavihet, míg, ha hétvégét is vállalunk hozzá akkor 110 400 forintot is kereshet rajta egy fiatal (ha 25 év alatti az szja mentesség miatt ennyit kap kézhez is).

Szegeden is található egy hasonló állás, bár az már komolyabb munkának tűnik, mivel a munkakörbe olyan feladatok is tartoznak, mint a fenyőfa árusítása, becsomagolása hálóba, a vásárlók szívélyes fogadása, kiszolgálása és tájékoztatása, sőt még a pénztárgép kezelése is. Az elvárások között itt is a 18.életév betöltése, a passzív vagy aktív hallgatói jogviszonnyal megléte, valamint a jó állóképesség került megjelölésre a legfontosabbnak, a jó kommunikációs készség mellett. A munkaidő is több, mint a budapesti 3.kerületi üzletnél megadott, itt a minimum a 20 óra hetente és hetente 3-4 műszakot is vállalni kell. Valamint ebben a munkakörben betanításra is sor kerül november 27-én vagy november 28-án 13 és 17 óra között.

Azonban hiába tűnik többnek a munka és kell nagyobb felelősséget vállalni a hétköznapi órabér mégis alacsonyabb, mint a budapesti favásárban, 1700 forintot lehet keresni óránként, cserébe hétvégére ezt emelik 2550 forintra is. Szóval egy héten itt, csak hétköznapok vállalásával 68 ezer forintot lehet keresni, míg hétvége vállalásával együtt már 108 800 forintot adnak bruttó, ami ugyanúgy szja mentesek esetén a nettó értéket is jelenti.