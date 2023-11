Meglepő dolog derült ki a Lidl sajátmárkás tejföleiről: Te ezt kiérzed az ízén?

Meglepő dologra lett figyelmes egy vásárló a Lidl tejtermékeinél. Kinézetrte hiába ugyananaz a Pilos tejföl, kiszereléstől függ, ki gyártja a diszkontáruháznak. A fogyasztási statisztikák azt mutatják, hogy az egzisztenciális válság miatt lefelé vásárolnak a magyar családok, ez pedig kedvez a sajátmárkás termékek piacának. Ugyanakor, mint arra felhívtuk a figyelmet, fontos megnézni, mit vásárolunk, mert nem minden saját márkás termék olcsóbb, és érdemes megnézni az összetevőket is.

Igencsak furcsa dologra lett figyelmes a Lidl egyik vásárlója a diszkontlánc tejtermékeinél. Mint arról a TikTok-on beszámolt, hiába néz ki ugyanúgy, kiszereléstől függően nem ugyanaz gyártja a Pilos tejfölt.

A TikTok-on közzétett videó tanúsága szerint a 20%-os, 450 grammos Pilos tejfölt a Fino-Food Kft. gyártja, míg a 800 grammos kiszerelésű Pilos tejfölt a Sole-Mizo. Ízre szerinted van különbség köztük - teszi fel a kérdést a TikToker. Na és szerinted?

Így veheted meg olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik

A Tesco idén is forgalmazza a Finest szaloncukorait, amelyek két ízvariációban érhetők el és Szamos receptúra alapján készülnek. A csomagoláson a Szamos logója is megtalálható, ami különösen érdekes, mivel a hipermarketekben és más üzletekben is kaphatók Szamos szaloncukrok, de ezek ára magasabb a Tesco sajátmárkás, Szamos receptúrájú szaloncukrainál.

A Tesco webáruházában jelenleg két íz közül választhatnak a vásárlók: egy szaloncukor válogatás és egy pörkölt mandulás marcipán szaloncukor. Mindkét termék 300-300 gramm súlyú, de az áruk eltérő: a válogatás 3 699 forintba kerül, míg a pörkölt mandulás 3 499 forintba. A kilós egységár a válogatásnál 12 330 forint, míg a pörkölt mandulásnál 11 663 forint.

Ezzel szemben a hipermarketekben kapható Szamos szaloncukrok ára magasabb. Bár első ránézésre nem tűnik fel a különbség, hiszen a legtöbb Szamos termék ára is 3 299 forint, azonban ezek csupán 250 grammos kiszerelésűek. Így kilós áron számolva drágábbak a Finest termékeknél. A legtöbb Szamos szaloncukor kilós ára 13 196 forintra jön ki, ami 866 forinttal több, mint a Finest válogatás.

Hiába sajátmárkás, nem mindig olcsóbb!

A magyar vásárlók szokásai jelentős mértékben átalakultak az elmúlt hónapokban. Az infláció hatására csökkent a pénzük értéke, és sok termékről kénytelenek voltak lemondani. A kiskereskedelmi láncok tapasztalatai szerint növekedett az igény az olcsó sajátmárkás termékek iránt. A német diszkont-óriások, a Lidl és az Aldi komoly versenyt folytatnak a globális terjeszkedésért. Stratégiájuk az olcsó, többnyire sajátmárkás termékekre és a hatékony működésre összpontosít. Piaci eredményeik alapján ez a kiskereskedelmi szemlélet sikeresnek bizonyul, hiszen módszereikkel sikerült kiszorítaniuk a legtöbb helyi kiskereskedelmi szereplőt.

Bár a diszkontláncok ajánlatai gyakran vonzónak tűnnek, mielőtt a kosarunkat saját márkás termékekkel töltjük meg, érdemes alaposan átgondolni a döntésünket - írtuk korábban megjelent cikkünkben. Attól még ugyanis, hogy valami sajátmárkás termék, nem biztos, hogy olcsóbb is, hiszen a gyártói márkák esetében jóval nagyonn az árrés, és így gyakrabban, és erősebben lehet akciózni is azokat. Arról nem is beszélve, hogy itthon is mennek a kuponos akciók, és egyre többen vásárolnak az élelmiszerláncok hűségprogramjai segítségével is. A különböző vásárlói hűségprogramokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen: