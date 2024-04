Olyat csinált Frei Tamás, amire eddig még nem volt példa: csak az Aldikban lesz kapható ez a termék

Az ALDI és a Cafe Frei tovább bővítette együttműködését és exkluzív termékfejlesztésbe fogott, amelynek részleteit és első eredményeit egy közös sajtóeseményen mutatta be a két vállalat, melyen a Pénzcentrum is részt vett. Az eredmény: két, saját márkás kávé, amelyeknek ízvilágát az áruházlánc termékei ihlették. A Barissimo BY Cafe Frei kávék kizárólag az ALDI üzleteiben lesznek kaphatók. A „Nussknacker”, amely a népszerű aldis csokoládé ízvilágát tükrözi, a „Germknödel” ízvariánst pedig az áruházlánc fagyasztott kínálatában található szilvás gőzgombóc ihlette. Mindkét őrölt kávé 200 grammos kiszerelésben lesz elérhető, 1 099 forintos egységáron.

Az ALDI globálisan Barissimo néven forgalmazza a saját márkás kávéit, ez a kávécsalád egészült ki a Barissimo by Cafe Frei termékvonallal. Az új kávék ízvilágát két ALDI-termék ihlette. Az egyik a Nussknacker mogyorós csokoládé, a másik pedig a szilvalekvárral töltött Bella gőzgombóc. "A fő fókuszunk az, hogy saját márkás termékeket állítsunk elő"- kezdet a tájékoztatót Pusztai Ádám, az ALDI Magyarország országos beszerzési koordinációs igazgatója. Majd arra is részletesen kitért, hogy miért a Cafe Frei-el döntöttek úgy, hogy közös sajátmárkás termékeket állítanak elő.

A Nussknacker csokoládé egy olyan ikonikus ALDI-termék, amely már számtalan hazai és nemzetközi teszten bizonyította, hogy méltó versenytársa a legismertebb csokoládémárkáknak. Magyarországon is nagyon közkedvelt, nem csupán a karácsonyi és húsvéti ünnepek alkalmával, hanem egész évben. Ezért is döntöttünk ihletadóként mellette, amikor egy csokis-mogyorós ízvilágú kávét képzeltünk el. A másik ötletadó a szilvalekvárral töltött gőzgombóc, a délnémet és osztrák konyha hagyományos, kelt tésztából készült gombócféléje, amely a hófödte hegycsúcsok, a forralt bor illatú hütték világát idézi, német gyökerű cégként ezért is esett rá a választásunk

– fejtette ki Pusztai Ádám a termékbevezetés kapcsán.

Ezekkel a termékekkel még szélesebb vásárlói körnek tudjuk megmutatni a Cafe Frei egyedi, izgalmas ízvilágát. Évek óta jelen vagyunk az ALDI üzleteiben a kávéinkkal, különböző ízekben és kiszerelésekben, a kétféle őrölt Barissimo by Cafe Frei pedig kicsit eltérő ízvilágot képvisel, mint a mi egzotikus, trópusi vidékek ihlette kávéink, ezért jól kiegészítik a saját palettánkat. Ugyanolyan kreatív módon terveztük és alkottunk meg ezt a két ízt is, mint a Cafe Frei összes termékét, a kávézói italkülönlegességektől kezdve a polcokon található otthoni kávékig. Bízunk benne, hogy a vásárlók is szeretni fogják, és ez az együttműködés lehetőséget teremthet akár a nemzetközi piacon való közös megjelenésre is az ALDI-val a jövőben

– árulta el Frei Tamás, a Cafe Frei társalapítója a kooperáció kapcsán. Miután megfogalmazódott a Barissimo by Cafe Frei ötlete, elkezdődtek a szakmai egyeztetések, lezajlott egy gyárlátogatás a Cafe Frei szécsényi üzemében, ahol az ALDI képviselői megismerkedtek a termékfejlesztési folyamatokkal és a gyártási technológiával.

Mindkét Barissimo by Cafe Frei kávéból eszpresszó, illetve bármilyen tejes ital is készíthető belőle. Édes ízviláguknak köszönhetően akár desszertként is fogyaszthatók, illetve különféle kávés édességekhez is használhatók. A Barissimo by Cafe Frei kávéi a kávécég Szécsényben működő gyárában készülnek, és országszerte minden ALDI-üzletben kaphatók. Mindkét őrölt kávé 200 grammos kiszerelésben lesz elérhető, 1 099 forintos egységáron.

„Az ALDI Süd vállalatcsoport saját kávégyárral rendelkezik Németországban, és saját márkás kávéink többsége itt készül. Mi mégis egy magyar partnert választottunk új kávénk fejlesztéséhez, hiszen ahol csak lehet, a hazai beszerzési forrást preferáljuk. A Cafe Frei által gyártott kávék kiváló minősége versenyképes árral párosul, a márka alapértékei pedig nagyon hasonlóak az ALDI-éihoz, ezért is döntöttünk mellettük. Vásárlóinknak megfizethető áron kínálunk hagyományos és különleges ízvilágú kávékat” – tette hozzá Pusztai Ádám.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre