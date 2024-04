Jó hír az online vásárlóknak: összeolvadhat két meghatározó hazai csomagküldő hálózat

A Sprinter felvásárlásával lépne jelentőset a SAMEDAY - közölte a futárszolgálat. Az akvizíció révén a cég magyarországi házhozszállítási infrastruktúrája 60 százalékkal bővülhet a több mint 450 kézbesítési pont átvételével. A felvásárlást jelenleg a hatóságok vizsgálják. Ha a felek megkapják a jóváhagyást, az ügylet lezárultát követően egy 6000 átvételi pontból álló régiós out-of-home átvételi hálózat jöhet létre a magyar, román és bolgár piacokon.

A régió kézbesítési infrastruktúrájának bővítésére irányuló átfogó stratégiájának részeként a SAMEDAY bejelentette a magyarországi Sprinter futárszolgálat felvásárlásának szándékát, amelyet jelenleg a hatóság vizsgál. Az akvizíció megvalósulását követően a vállalat magyarországi otthonon kívüli átvételi (out-of-home) infrastruktúrája 60 százalékkal bővülhet több mint 450 hazai átvételi ponttal, valamint a futárcég házhoz szállítási kapacitásai is az új tulajdonos működését erősítik majd.

A hazánkban jól ismert Sprinter expressz kézbesítő cég több mint 25 éve van jelen Magyarországon. A vállalathoz tartozik például az úttörőnek számító átvételi ponthálózat, a Pick Pack Pont brand és a több évtizedes múlttal rendelkező Sprinter futárszolgálat. Jelentős számú helyi és multinacionális webáruházat szolgál ki, továbbá határon átnyúló kiszállítási szolgáltatásokat is üzemeltet Romániában és más országokban egyaránt.

A SAMEDAY out-of-home átvételipont-hálózata Magyarországon 2024 végére mintegy 2200 easybox csomagautomatából és hagyományos átvevőpontból áll majd össze, lefedve Magyarország összes nagyvárosát és régióját. A megnövelt logisztikai kapacitások várhatóan a következő hónapokban válnak elérhetővé a webáruházak számára - írták.

A Sprinter ügyfelei továbbra is igénybe vehetik a korábban megszokott szolgáltatásokat. Emellett új szolgáltatásokhoz és az e-kereskedelemhez jól alkalmazkodó technológiai infrastruktúrához is hozzáférhetnek majd az akvizíció megvalósulását követően. A Sprinter alkalmazottai és az alvállalkozói is folytathatják tevékenységüket, és a tranzakció lezárását követően a SAMEDAY ambiciózus fejlesztési terveit figyelembe véve további növekedési lehetőségekhez juthatnak.

A vállalat felvásárlásával a több évtizedes, jelentős helyi piacismeret és szolgáltatási kultúra egyesül egy dinamikusan fejlődő, korszerű regionális CEP piaci technológiai és futárszolgáltatóval, így új, versenyképes választási lehetőség jön létre a magyar és multinacionális online kis- és nagykereskedelmi vállalkozások számára.