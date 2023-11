Nem hiába büntetik: tényleg megéri használt étolajjal tankolni a dízelautókat Magyarországon?

Engedélyezték a 100 százalékban növényi olaj alapú dízel-üzemanyagot Németországban, így a jövő évtől már ezt is lehet tankolni az azt kezelni képes járművekbe. Ugyanakkor házilag barkácsolni, és étolajat tölteni a dízel autónkba még mindig nem jó ötlet: nem csak azért mert meghibásodhat a kocsi, hanem azért is, mert ha elkapják az illetőt, akkor komoly pénzbüntetést fizethet.

Eddigis lehetett hidrogénezett növényi olajat keverni a gázolajhoz, most viszont Németországban olyan dízelt is engedélyeztek, amely 100 százalékban paraffinos üzemanyag. Ezt többek között hulladékanyagokból és növényi olajokból állítják elő, és hidrogénezéssel teszik a járművekben is használhatóvá. Ugyanakkor az ADAC arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt nem szabad összekeverni a tiszta növényi étolajjal, amit a régebbi dízelekben előszeretettel használnak az autósok.

Karsten Schulze, az Német Autóklub technológiai elnöke üdvözli a döntést, mint kifejtette, a meglévő járművek üzemanyagainak klímabarát továbbfejlesztése fontos lépés a klímavédelmi célok elérése felé.

A gyártóknak mostantól új járműveket kell tervezniük növényi olajos dízelolaj használatához, és ellenőrizniük kell a régebbi modellek kompatibilitását. A BMW itt pozitív említést érdemel. A gyártó minden dízelmodellt, még a régebbi járműveket is jóváhagyta paraffinos üzemanyaggal történő üzemeltetésre az EN 15940 szabványnak megfelelően

- mondta az elnök. A szervezet azt reméli, hogy más gyártók is követik a példát, és gyorsan kiadják a megfelelő járműengedélyeket a fogyasztók bizonytalanságának megszüntetése és az üzemanyag szélesebb körű elterjedése érdekében. Ugyanis az újfajta üzemanyagot nem minden autóba lehet majd tankolni. Az erre alkalmas járműveknél vagy a tanksapkánál található egy XTL-felirat, vagy a kézikönyvben tesznek említést erről. A németországi kutakon is ezzel a három betűvel jelölik az újfajta üzemanyagot, hogy az arra nem alkalmas autókba véletlenül se tankoljanak ilyet a vásárlók.

Nem jó ötlet sima étolajat vagy fűtőolajat tankolni

Korábban már a szervezet is felhívta a figyelmet arra, hogy hiába drágultak meg borzasztóan az üzemanyagok, nem jó ötlet sima, használt étolajat tankolni. Mint a szakértők kifejtették, a legnagyobb probléma a viszkozitás jelentős különbsége a hagyományos dízelhez képest. A növényi olajok indítási nehézségekhez vezetnek, és negatívan befolyásolják a motor teljesítményét és élettartamát.

Komoly büntetés is lehet a vége! Étolajat tankolni, vagy azzal hígítani a gázolajat nem csak a potenciális hibalehetőségek miatt nem jó ötlet: komoly büntetés is járhat érte! Ugyanis Magyarországon a járműüzemanyagok esetében jövedéki adót kell fizetni, így ez az étolajra is vonatkozik, aki ilyet tankol az autójába, annak elvileg meg is kell fizetnie utána a jövedéki adót - például a gázolaj adómértékének megfelelően. Ha valakit elkapnak ilyen üzemanyaggal, akkor a jogszabályok szerint a vagyoni hátrány (azaz a meg nem fizetett jövedéki adó) mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő büntetést, de legkevesebb 30 ezer forint jövedéki bírságot kell fizetnie.

Ráadásul a modern dízeljárművek befecskendező szivattyúját és befecskendező fúvókáit nem a növényi olajokhoz tervezték, ami azt jelenti, hogy az égés nem optimális. Nemcsak a motorteljesítmény csökkenése várható, hanem középtávon a motor és az üzemanyagrendszer is tönkremehet. Ezen kívül lerakódások és dugulások képződhetnek az üzemanyagszűrőkben és -vezetékekben. Az el nem égett növényi olaj is bekerülhet a motorolajba, ami motorkárosodást okozhat. Sőt, a növényi olajok savas összetevői megtámadhatják a tömítéseket és gyakorlatilag elporlasztják őket.

A módszer esetleg a régebbi autókban működhet, mert azok sokkal alacsonyabb befecskendezési nyomással működnek. Ráadásul gyakran nem rendelkeznek precíz érzékelőkkel, amelyek azonnal észlelnék a futási viselkedés különbségeit, ha nem megfelelő üzemanyagot használnak. Ez az oka annak, hogy a régebbi dízelmotorok, legalábbis bizonyos esetekben növényi olajjal is elműködnek. Ezeknek a motoroknak az élettartama azonban hosszú távon is korlátozott - tették hozzá.