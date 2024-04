Új osztrák boltlánc tarolhatja le Magyarországot? Itt vannak a szomszédban, rengeteg boltot nyitnak

Az orosz Mere várható magyarországi érkezésén sokan felkapták a fejüket. Az olcsó diszkont-szegmens azonban nem az egyetlen betörési pont a hazai piacra. Klasszikus szupermarket-lánc (külföldi) ugyanis igazából csak egy, a Spar van jelen Magyarországon. A terep tehát adott lenne egy külföldi hódító előtt. Megnéztünk egy ilyen nagy versenyzőt, nevezetesen a BILLA-t, ami ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartozik, mint az itthon is régóta működő PENNY. Ausztriát már rég, Szlovákiát pedig mára meghódították: mi lehetünk a következők?

Miközben Magyarországon mindenki azzal volt elfoglalva, hogy mi történhet a magyarországi Sparral azok után, hogy a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója, Hans Reisch éles kritikát fogalmazott meg a magyar kormány gazdaságpolitikájával szemben, fű alatt terjedni kezdett a hír miszerint egy óriási orosz diszkontlánc, a Mere éppen berobbanna a magyar piacra.

Az egyelőre találgatás szintjén forgó expanzió 3 éven belül 200 (!) üzletről és 700 millió eurós forgalomról szólt. Ami viszont erősítheti az érkezés tényét, az az hogy a Mere máris nettó félmillió forintos fizetésért és eladási mennyiségtől függő jutalékért keres magyarországi beszerzési menedzsereket. Az orosz vállalat terjeszkedése nem feltétlenül meglepő a térségbe, 2022-ben Szlovákiában már megkezdték a működésüket.

Stratégiánk az, hogy a lehető legalacsonyabb árat kínáljuk az ügyfeleknek. Az árukra 15-18 százalékos felárat számítunk fel, ez az egyetlen bevételünk. Az áraink stabilak, nincsenek akcióink

- mondta el az akkor nyitások kapcsán Natalie Sinkinak beszerzési vezető. A szlovák nyitáskor a termékkínálat mintegy 400 élelmiszer és nem élelmiszer jellegű árucikket tartalmazott, és a termékek mintegy tizede oroszországi áruból áll. Ezek az élelmiszerek, például a tea, csomagolt húskészítmények vagy az alkohol a legkeresettebbek közé tartoznak.

A Mere legnagyobb fegyvere viszont az árak alacsonyan tartásában az, hogy amire csak lehet, arra nem költ. Az üzleteik tehát rendkívül puritánok, nem is üzletek ezek, hanem sokkal inkább raktárak, ahol a vásárlók tulajdonképpen raklapokról vásárolnak. Sokaknak ez lehet, hogy nem túl bizalomgerjesztő, másokat az alacsony árak biztosan becsalnának.

Akárhogy is, bármilyen nagy kiskereskedelmi szereplő érkezése bizonyosan felrázná az amúgy sem unalmas hazai piacot. Úgyhogy a Mere körüli hírek kapcsán megvizsgáltuk azt is, hogy a környező országokban milyen olyan nagy láncok vannak jelen, amik potenciálisan akár Magyarországon is láthatnának potenciálit egy esetleg belépéssel.

Olcsó bolt (BILliger LAden)

Ha valakinek a fenti teljes név formájában nem is, de a gyakran használ nevén már biztosan ismerős lehet a BILLA üzletlánc. A név eredete pontosan a Billiger Laden, azaz németül olcsó bolt. A láncot 1953-ban alapították Ausztriában, ahol mai napig az egyik vezető üzletlánc. Az elérhető adatok alapján a szomszédban mintegy 1300 üzletet üzemeltet, és mintegy 33 ezer embernek ad munkát, amivel az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója.

Azonban mára a lánc kiterjeszkedése jóval nagyobb, működik Csehországban, Bulgáriában, sőt egy másik közvetlen szomszéduknál, Szlovákiában is. Ez utóbbi országban mintegy 162 üzletet üzemeltet. A BILLA azonban régebben több lokáción is megtalálható volt, így például Oroszországban, Olaszországban, Romániában, Horvátországban, Ukrajnában, Lengyelországban, sőt anno még Magyarországon is.

Igen, ha a Billa egyszer csak visszatérne az országba, azt nem úgy tenné, hogy ne lett volna semmilyen múltja sem itthon. Igaz, ez már régi történet, egészen a 2000-es évek elejéig nyúlik vissza. Amikor is az itt lévő összesen 21 boltját a láncnak a Spar 2002-ben megvásárolta.

Milyen boltlánc a BILLA?

A BILLA egy olyan szupermarket-láncként definiálja magát, aki minőségi árukat, családbarát árakon kínál. A láncnak azonban BILLA PLUS néven működik hipermarketje is, míg Corso néven Ausztriában öt kiemelkedő helyen kínál exkluzív termékválasztékot is. Érdekesség, hogy például a szlovákiai egységben az árusított tételeik fele Szlovákiából származik, és a 162 üzletre több mint 4200 alkalmazott jut.

A BILLA ránézésre egyébként olyan, mint itthon egy jól felszerelt SPAR. A boltok kialakítása, az elrendezés, a szortiment jellegzetesen egy jó minőségű szupermarket-lánc benyomását keltik, ahol dominálnak a márkázott termékek, de azért a termékkínálatból egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a sajátmárkás termékek is. Éppen 2024-ben volt egyébként 25 éves a BILLA saját márkája, a Clever, ami ennek apropóján új termékekkel és frissített megjelenéssel ünnepelte az évfordulót.

A tudósítások arról szóltak, hogy a márka alatt megjelenő új termékek között szerepel mogyoró, hamburgerzsömle, friss tojásból készült gofri, partiitalok és a Gummibärli energiaital egy limitált kiadású változata is – közölte a vállalat. Hogy a történelmet sem hagyjuk ki, az immáron a Rewe Csoporthoz tartozó BILLA Clever márkáját 1999-ben 40 alapvető élelmiszercikkel – egyebek mellett gyümölcsjoghurttal, halrudacskákkal, chipsszel – indította útjára a vállalat.

A kínálatban azonban mára több mint 700 alapvető élelmiszertermék található meg a Trade Magazin beszámolója szerint; úgy mint sajt, kolbász, hús, fagyasztott pizza, jégkrém, italok, háztartási áruk, higiéniai termékek és természetese állateledel. A BILLA az évforduló kapcsán közölte azt is,

a vásárlók körében legnépszerűbb Clever termékek a konyhai törlő, a tea, a vaj, a sonka, az energiaitalok, a tojás, a Gouda sajt, a darálthús és a banán.

A BILLA gazdasági eredménye

A legfrissebben elérhető eredményeik szerint a REWE Csoport sikeresen zárta a 2022-es üzleti évet, és továbbra is egyenletes ütemben fejlődik. „Következetes megközelítésünk, széleskörű és stabil nemzetközi struktúránk ismét hatékonynak bizonyult az ukrajnai háború sokféle hatásának fényében. Az összbevétel magas szintre emelkedett – részben az infláció miatt –, míg az eredmény (EBITA) kismértékben csökkent éves szinten”- közölték.

A magyar vásárlók számára érdekesség lehet, hogy bár a BILLA jelenleg nincs Magyarországon. Azonban a REWE Group azért képviselteti magát hazánkban, nem is akármilyen szereplővel, de a PENNY-vel. A diszkont-szegmensben tehát nagyon is jelen vannak, ha a szupermarket nagyágyújuk egyelőre nincs is itt.

Jön-e a BILLA Magyarországra?

Ezt egyelőre nem lehet tudni, de az biztos, hogy a lánc ahol jelen van, folyamatosan terjeszkedik, sőt a BILLA Now névre hallgató egységeik is egyre szaporodnak Ausztriában. Hovatovább a vállalat nem kevesebb, mint 12 üzlet nyítását tervezi idén Bulgáriában, amiből az elsőt már mg is nyitották 2024-ben. Magyarország szempontjából a lánc közelsége megkérdőjelezhetetlen tényező, ha bárki Szlovákiába vagy Ausztriába utazik nagy eséllyel csakhamar egy BILLA-ban állhat meg vásárolni egyet.