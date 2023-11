Kiderült a kőgazdag Ecom Testvérek féltve őrzött titka: üzleti virtuózok vagy hatalmas kamu?

Tovább nyomoztunk az Ecom Testvérek ügyében, akik több százezer forintért hirdetik a szinte biztos meggazdagodást ígérő tanfolyamukat. Legutóbbi leleplező videónk elég nagy port kavart, jó ideig a YouTube is letiltotta egy rejtélyes bejelentés miatt. Most a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag megtudta, milyen a pénzükkel kérkedő tesók családi háttere valójában, és megtaláltuk azt a terméket is, amelyre a webshop-biznisz egyik zászlóshajója. A témában megszólaltattuk Kupecki Nórát, a fogyasztóvédelemért is felelős helyettes államtitkár a CashTag-nek elmondta, érdemes gyanakodva bújni a webshopokat, különösen most, amikorha karácsonyi ajándékokat rendelünk.

Indul a karácsonyi vásárlási láz, és egyre többen intézik valamilyen webáruházon keresztül az ajándékvásárlást. Például a Magyar Posta nemrégiben közölte, hogy már november elején megkezdődött a karácsonyi ajándékrendelésekből adódó forgalomnövekedés, és az igazi szezon még csak most pénteken, a Black Friday akcióval indul be. Bár a szakértők idénre visszaesést jósoltak a webáruházaknak, az online rendelési kedv csökkenése mégsem tapasztalható. A Posta szerint jellemző viszont, hogy több, de kisebb értékű terméket vásárolunk a neten, egyre több ruhát is, ráadásul egyre gyakrabban külföldi webáruházakból.

A GLS is arról számolt be, hogy 1 hónapja folyamatosan emelkedik a napi csomagforgalom, ami tovább fokozódik az ünnepi szezon közeledtével. Leszögezték: a december 21-én felvett belföldi csomagokat még karácsony előtt, december 22-én kézbesítik mind a házhoz szállítás, mind pedig automatás és csomagpontos csomagátvétel esetében is. De azért megjegyezték, hogy a karácsonyi ajándékok megrendelését nem érdemes az utolsó napokra hagyni annak érdekében, hogy a csomagok biztonságban megérkezzenek a karácsonyfa alá, mivel az online kereskedők leterheltsége miatt előfordulhat, hogy egy-egy rendelés összeállítása a megszokottnál több időt vesz igénybe.

Mindenesetre akármennyire is kapkodunk, fordítsunk kellő figyelmet a kinézett ajándékot árusító webáruház feltérképezésére is. Ugyanis nem ritkák ebben az időszakban az átverések, megtévesztések. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag ezen a héten részben egy ilyen történetet leplezett le - és nem mellesleg tovább kutattunk az Ecom Testvérek után is.

Drágán oktatják a bizniszt

Az Ecom Testvérek bizniszével augusztusban már foglalkoztunk, az a videónk elég nagy port kavart, viszont egy héttel a megjelenése után, kb. 25 ezres nézettségnél a YouTube letiltotta, mert érkezett egy rejtélyes bejelentés - a háttérben hallható zenét támadta meg valaki szerzői jogi okokra hivatkozva. Ilyenkor nem mérlegelnek, rögtön letiltják a videót, nekünk kellett bizonyítani, hogy nem történt jogsértés, ezt rögtön meg is tettük, de a kivizsgálási idő ilyenkor körülbelül 2-3 hét. Azóta már újra elérhető az első rész, itt tudod megnézni!

Aki nem tudná, kikről van szó, az Ecom Testvérek a ecommerce-dropshipping üzletágban tevékenykednek, rendre beszámolnak az üzleti sikereikről, és azzal kérkednek, hogy mennyire jól élnek, járják a világot, drága szállodákban szállnak meg, és a többi. Saját elmondásuk szerint 3 éve, tehát 15-16 évesen kezdtek bele az online kereskedésbe, és mostanra olyan magasságokig építették a vállalkozásukat, hogy ők már csak megosztani szeretnék ezt a tudást más fiatalokkal is - persze, nem ingyen. A "tanfolyamra" az előző videóban mi is megpróbáltunk bejutni, mint kiderült, ha valaki az első "interjún" ráharap a lehetőségre, akkor csak 1500 eurót (mai árfolyamon kb. 570 ezer forintot) kell fizetnie a kurzusért - ha később szánná el magát a jelentkező, akkor már a duplájába kerül.

Mi is az a dropshipping? Vannak olyanok, akik egyértelműen csalást kiáltanak, de valójában a dropshipping egy valóban létező üzleti modell, nem újkeletű üzleti forma. A lényege az, hogy a kereskedő nem rendelkezik saját árukészlettel, nincsenek állandó kiszállítói partnerei. Olyan kereskedelmi modell ez, ahol az eladó csak promótálja a termékeket, amit majd a gyártó vagy disztribútor közvetlen küld el a vásárló részére. Jó példa az Alibaba nevű kínai óriáswebáruházra épülő dropshipping, amikor a vállakózó létrehoz egy webshopot, kinéz egy terméket, amit berendel, majd ezt elkezdi a saját shopjában promózni, és eladni. Mint korábbi videónkban Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezető igazgatója elmondta, ehhez szükség van egy úgynevezett agent-re, azaz ügynökre, aki a gyártás közelében, jellemzően Kínában intézi az ügyeket. Jó agentet találni, vonzó webshopot létrehozni, és mindig az éppen trendi termékekre célozni nem könnyű.

Nem csak az üzletben virtuózok!

Azóta folytattuk a kutatómunkát, és ráakadtunk a fiatalabbik Ecom Tesóra a hazánkban Virtuózok néven futó tehetségkutatóban. 2016-ban a kistesó zongoristaként indult el a versenyen, kísérőként a bátyja is feltűnt, a családról pedig annyit megtudhatunk, hogy apai ágon olaszok, anyai ágon magyarok, és akkoriban Olaszországban, Torinóban éltek. Édesapjuk még fiatalabb korukban tragikus hirtelenséggel elhunyt, mesélte az édesanyjuk a bemutatkozó riportban. Az pedig nem ebből a műsorból derült ki, hogy a fiatalabb testvér nem csak a zenében, hanem a sportban is nagy tehetség, versenyszerűen teniszezik, több olasz sportoldal is jegyzi a nevét.

Legújabb videóik között felbukkan egy Luke Belmar nevű srác is, akinek állításuk szerint 27 millió forintot fizettek a tesók. De ki is ez a Luke Belmar? Gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint az Ecom Testvérek, csak nemzetközi szinten, olyan "hírességekkel" reklámozva magát, mint például Andrew és Tristan Tate. Sőt, Belmar videói gyakorlatilag ugyanolyan sémára készülnek, mint az Ecomék videói. Úgyhogy vélhetően tőle tanulták a műfajt. Hogy milyen közös pontok vannak még a tesók és Belmar között, az a videóból kiderül!

Kamutermék hozza a milliókat?

Nem csak a valódi nevükre jöttünk rá, kiderítettük azt is, hogy melyik a tesók úgynevezett "winner" terméke (legalábbis az egyik), ami a legtöbb pénzt hozhatja nekik a konyhára.

Ez nem más, mint egy elsőre dizájnosnak, kézművesnek látszó, magyar gyártmányként eladott kés-termékcsalád.

A Hortobágyi Konyha márkanéven futtatott késekbe rendre bele lehet futni különféle Facebook-hirdetésekben, pláne a karácsony közeledtével. A termékek viszont nem teljesen olyanok, amilyennek a lerások alapján hinnénk őket... Egy gyors képkeresésből kiderült, hogy ugyanezeket a késeket több országban is árulják, más-más márkanév alatt, sok esetben a tesókéval teljesen megegyező webshopdizájnnal - csak épp mondjuk tiroli késként promózva a termékeket. Az egyik terméket, amelyet a Hortobágyi oldalán 11 999 forintért árulnak (Black Friday alkalmából 50 százalékkal leértékelve), megtaláltuk az Ali Expressen 20 dollárért, azaz kb. 7000 forintért.

De hogy pontosan kiderüljön, valójában milyen minőséget képviselnek ezek a termékek, megkerestük a korábbi, bicskatesztes videónkból már ismert Simon Jánost, a Magyar Késes Közösség alapítóját, aki kifejtette, a szóbanforgó termékek állandó témát szolgáltatnak késes körökben. Köszörűsöktől, élezőktől hallani, hogy gyakran viszik éleztetni a Hortobágyi márkájú késeket, akár kettesével is.

A képen látható kés nem kovácsolt. Sose látott kovácsot. Ez nem így működik. Ha megnézzük ezt a felületet, akkor ezen tisztán lehet látni, ez egy minta, egy nyomott minta

- magyarázta a szakértő, aki utánajárt az acélnak is, amiből a termékek készültek. Röviden annyit kell tudni, hogy ez egy nagyon alacsony széntartalmú és nagyon magas krómtartalmú acél, a legolcsóbb minőségű, kínai alapanyag.

Nem tisztem, és nem is akarom semelyik vásárló vagy néző ízlését megítélni, vagy esetlegesen kritizálni, ha neki ez a kés tetszik, ezen az áron tetszik, és elégedett vele, akkor használja egészséggel. De ezek a termékek nem kézműves termékek, nem magyar kéz készíti őket, ezek kínai tucat termékek

- tette hozzá.

A hatóságok is felfigyeltek az ilyen webshopokra

Az utóbbi időben a kormányzat, valamint a GVH is egyre több esetben hívja fel a magyar vásárlókat a tudatosságra. Most a CashTag-nek Kupecki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a hatályos jogszabályok szerint a vállalkozásnak minden releváns információt át kell adnia a fogyasztónak azért, hogy a fogyasztó megalapozott fogyasztói döntést tudjon hozni.

Amennyiben ez nem történik meg, akkor beszélhetünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról, a gynút pedig minden esetben ki kell vizsgálnia a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Kupecki Nóra arra hívta fel a figyelmet, hogy külön listája is van a hatóságok által bizonyítottan jogsértő weboldalaknak, ezt érdemes minden vásárlás előtt átböngészni.