Ketyeg az óra: 150 ezer forint visszatérítés járhat ezeknek a magyaroknak, ha még idén lépnek

Egyre közeledik az év vége, mely jellemzően az az időszak, amikor a magyar lakosság még igyekszik kihasználni a 2023-as év pénzügyi előnyeit, élni az adóvisszatérítési lehetőségekkel. Erre több módjuk is lehet, az egyik leggyakoribb az önkéntes nyugdíjpénztári befizetés. Az MNB utolsó adatai szerint több mint 1 millió magyarnak van ilyen megtakarítása, de nem csak nekik érdemes megfontolni, hogy év végén megtakarított pénzüket itt helyezzék el: most még van idő számlanyitásra is. Az egyösszegű, 2023-as év végi befizetéssel növelhetjük a 2024-ben igényelhető adóvisszatérítési lehetőséget, illetve a nyugdíjpénztári megtakarításunk tőkéjét is.

Címlapkép: Getty Images

