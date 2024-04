Kegyetlen nyár vár a magyar kertesház-tulajokra: százeres, de milliós kiadás is lehet a móka vége

Bár április közepére jócskán lehűlt az idő, a hónap első fele sokszor gyakorlatilag a nyárba hajlott. Ha a hideg után májusban ugyanez fog történni, akkor egyre többen kezdik majd el a grillszezont is Magyarországon. Nem árt azonban figyelni, rossz készüléket ugyanis könnyebb vásárolni, mint jót. És hogyha az első sütési élmények mind csalódással telnek, hamar elpártolnak az emberek a szabadban sütéstől. De milyen is a jó készülék? Mennyire fontos a hús minősége? Gázgrill, gömbgrill, offset smoker vagy esetleg Hibatchi grill? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, és az árakat is az idei szezonra nézve.

Bár az időjárás most némileg lehűlt, az elmúlt hetek áprilisa nagyon hamar Magyarországra varázsolta a nyarat. Így joggal gondolhatjuk azt, hogyha a jelenlegi hidegfront elvonul, akkor talán a grillszezon is jóval hamarabb útjára indulhat, mint május vége vagy június. A hússütés pedig nagyon hamar könnyed időtöltésből fanatizmussá válhat. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az érdeklődök az első lépéseket, mennyire felvértezve teszik meg.

Nagyon fontos, talán a legfontosabb a megfelelő alapanyag kiválasztása, de ugyanígy elengedhetetlen, főleg ha első eszközről van szó, a minőségi felszerelés megszerzése is. Enélkül ugyanis nagyon könnyű sorozatos hibákat elkövetni, ami könnyel elveszi az emberek kedvét a további mókázásoktól. Az elérhető készülékek darabszáma és minősége azonban óriási skálán mozog, ezért ember legyen a talpán, aki hirtelenjében el tud igazodni a szabadtéri hússütés rejtelmeiben.

Grill vagy BBQ? Nem mindegy!

A grillezés és a BBQ közötti alapvető különbség abban rejlik, hogy míg előbbi esetben a húst közvetlen, magas hőmérsékleten sütjük, addig utóbbi esetében az indirekt, alacsonyabb hőmérsékleten történő sütés a jellemző. Ennek megfelelően a grillezésnél inkább a prémium húsrészeket részesítik előnyben, míg a BBQ-nál a nagyobb, zsírosabb darabok kerülnek a fókuszba.

Természetesen a két sütési módszer közötti különbségek mellett fontos figyelembe venni a megfelelő felszerelés kiválasztásának fontosságát is. Azt is érdemes tudni, hogy a tapasztalatlan választás gyakran elriaszthatja az embereket a grillezéstől vagy BBQ-tól, különösen akkor, ha egy rosszul megválasztott eszköz miatt nem sikerül ideálisan elkészíteni a húst. Ez pedig különösen frusztráló lehet, főleg ha nagyobb társaság előtt készül az étel.

Az elkövetkező időszakban tehát érdemes alaposan átgondolni és kiválasztani az első grillező vagy BBQ készüléket. Fontos, hogy ezt a döntést ne sietve, hanem kellő időt szánva hozzuk meg. Akár hónapokig is lehet keresgélni, tanulmányozni a különböző lehetőségeket, sőt szakember véleményét is érdemes lehet kikérni a választás előtt. Már csak azért is, mert a hozzáértők szerint

egy rosszul megválasztott első sütő az esetek felében elfordítja az amúgy sütni vágyókat ettől az egész világtól.

Milyen készüléket vásároljak?

Ahogy látjuk, a grillezés és a BBQ készülékek között számos különbség van, ami a sütési módszer és az eszközök jellegét illeti. Azonban nem kevésbé fontos az is, hogy milyen típusú hőforrást használunk a sütés során. A gázos, fatüzeléses, villanyos vagy ezek kombinációjából álló sütők közül választhatunk, és mindegyiknek megvannak a sajátosságai és előnyei.

A gázos grill készülékek könnyen használhatók és szabályozhatók, ami kényelmes sütési élményt biztosít. Az áruk széles skálán mozog, a belépő szintű modellektől egészen a professzionális darabokig, amelyek akár több millió forintba is kerülhetnek.

A gömbgrillek a hagyományos BBQ életérzést hozzák el, általában szenet használva a sütéshez, ami kellemes füstös ízeket eredményez. Azonban ezeknek a sütőknek a használata gyakorlatot kíván, hiszen a hőszabályozás mechanikai úton nem megoldható. Ráadásul ha ez nem lenne elég, ebben a kategóriában nagyon könnyű bóvli darabokat vásárolni, amik rendese megkeseríthetik az ember életét. Igaz ezzel párhuzamosan az is, hogy egy jó minőségű gömbgrillt már viszonylag alacsony áron is be tudunk szerezni.

Szmóker (Smoker): Mára a szmókerek is igen elterjedt sütőeszköznek számítanak akár Magyarországon is. Ezek a készülékek úgynevezett ofszet füstön működnek és két terű berendezések. A működésük lényege, hogy az egyik részükben ég a faszén vagy fa, míg a másik részükben az így keletkező hőben és füstben sütjük az ételt. Ezek a készülékek is alkalmasak persze grillezésre, de azért az igazi arcukat BBQ-sütőként mutatják meg igazán. Fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy használatuk komoly gyakorlatot és tapasztalatot igényel. Ahogy arra is, hogy szmókerekből is gyártanak bóvlit, szóval attól hogy valami szmóker, nem biztos, hogy jó is, erre is érdemes figyelni.

Mennyibe kerülnek a készülékek?

Kezdjünk a gázgrilleknél, elég sok embernek ez juthat eszébe legelőször, hiszen a tűz erőssége ezeknél a gépeknél állítható leginkább. Sokan megúszósnak gondolják, mások viszont a praktikumra és az egyszerűségre esküsznek. Nagyon olcsó, kemping gázgrillt 20-25 ezer forintért is lehet kapni, miközben egy masszívabb darab már 35-45 ezer forintba is belekerül.

A 60-80 ezres kategória is viszonylag telített, aztán nagyon hamar 100 ezer forint fölé ugrik a számláló. Annyi azért jó hír, hogy 100-200 ezer forint között azért már lehetnek kapni jó gázgrillt, azonban a határ a csillagos ég. A 600-800 ezer forintos darabokat nemsokkal követik a milliós, sőt az igazán menő darabok 2-3 millió forintba is kerülhetnek. Egyértelműen ez tehát az a készülékkategória, ahol a legnagyobb árszórást tapasztalhatják a vásárlók.

Ha áttérünk a gömbgrillekre, hamar láthatjuk, hogy alapszinten 13-16 ezerért már beszállhatunk ebbe a bizniszbe. Sőt, egyes boltláncok néha, 6-8 ezer forintért is árulnak ilyen eszközöket. Ne érjen azonban senkit váratlanul, hogy a szakértők szerint azért egy jobb gömbgrill valahol 50-60 ezer forintnál kezdődik, szóval aki 6 ezerért vásárol, ne számítson a legjobb sütési élményre. A gömbgrilleknél egyébként nincsen akkora szórás, mint a gázgrilleknél, de azért könnyű túllépni a 100 ezer forint határt, de még bőven 180-200 ezer forintért is találni gépeket.

De akkor még nem beszéltünk a kerámia grillsütőkről, amik gyakorlatilag a gömbgrillek nagykutyái. Itt ugyanis azért már vannak árak. A legismertebb márkák, a Kamado és Big Green Egg termékei sok százezer forinttól indulnak, méretfüggő ugyan de a legkisebbek is negyed millió forintról kezdődnek, a félmilliós határt pedig nagyon hamar érik el. A legnagyobb kiszerelések pedig több mint 1 millió forintba kerülnek.

Az offset smokerek kezdő bekerülési ára van talán a legmagasabban, a szakértők 100 ezer alatt nemigen bíznak a termékekben, inkább alsó hangon 200 ezer forintra lehetne lőni a bekerülést. Onnantól viszont a gépek sokkal inkább 500 ezer – 1 millió forintba fognak kerülni hirtelen, míg a legdrágább vagonok simán 2-3 millió forint felé is rúghatnak, simán hozva a legdrágább gázgrillek árszintjét.

Az általunk bemutatott termékek persze csak a jéghegy csúcsát képzik. Mára bőven kapni Magyarországon is különleges darabokat. Léteznek beépíthető grillsütők is, akárcsak elektromosok vagy éppen pellettel működők. De ugyanígy vannak kombinált készülékek, de olyan finomságok is, mint például a japán Hibatchi grillsütők. A választék tehát igen nagy, érdemes rendesen utánamenni a dolgoknak. Amit azonban nagyon lényeges leszögezni, azaz hogy

rossz készüléket sokkal könnyebb venni, mint jót.

Úgyhogy se pofátlanul olcsó áraknak, se a silány anyaghasználatnak ne dőljünk be. Ha valaki tényleg otthoni sütögetésre adja a fejét, az tényleg rendesen nézzen után, milyen készüléket vásárol. Nem kell persze rögvest csillagászati összegeket kipengetni egy-egy termékre, de az utánanézését mindenképp érdemes rászánni. Főleg azért, mert ha nem jól sülnek el a dolgok, hamar oda lehet a hűssütésből fakadó jókedv, és akkor a gép is bekerül a sufni mélyére, annál pedig nagyobb pénzkidobás nincs.

Az új sztárok

Mára sokan a kertben már nem csak húst akarnak sütögetni, de az otthoni pizzakészítés is igen menő lett már a magyarok között is. Ebbe a piaci résbe pedig be is türemkedtek az úgynevezett otthoni pizzakemencéket gyártó cégek. Itt megemlíthetünk olyan divatos márkákat, mint például az Ooni, a Witt vagy éppen a Cozze, de például Gordon Ramsey jó barátjának Gino D’Acampónak is van saját márkájú sütője.

Ezekben a készülékekben közös, hogy hirtelen, nagyon magas hőmérsékleten lehet velük pizzát sütni. Így akár otthon körülmények között is abszolút éttermi, jó éttermi minőségű pizzát lehet velük sütni. Igaz, ezek esetében sem szabad elfelejteni, attól hogy valakinek van egy jó sütője, nem biztos, hogy a pizzája is finom lesz. A jó tészta, csak úgy mint egy kiváló paradicsomszósz ugyanúgy elengedhetetlen, mint maga a készülék. A készülékek egyébként 100-150 ezer forintnál kezdődnek, de 200-300 ezer forintot is el lehet rájuk verni.

A hús mindenek előtt

Akárcsak a pizzánál, hiába van az embernek egy viszonylag jó vagy nagyon jó készüléke, ha ehhez nem jó alapanyagot vásárol, akkor ugyanúgy meg van lőve, a végeredmény pedig pocsék lesz. A szakmabeliek nem győzik hangsúlyozni, nem érdemes spórolni. A sütéstechnika, amiről korábban már volt szó, még segíthet is. Nevezetesen abban, hogy például a BBQ kifejezetten szereti a nagyobb, zsírosabb húsokat, pontosan azokat, amiknek az ára nem kell hogy szükségszerűen a legdrágábbak legyenek.

Grillezni ugyanakkor érdemesebb lehet „nemesebb” darabokat, de mindenek előtt itt is inkább a minőségi húsvásárlára törekedjünk. Ez biztosítja azt, hogy kellő felkészüléssel, és megfelelő géphasználattal csodás végeredménye lehet vállalkozásunknak. Végezetül, egy igazán jó BBQ mester szerint az embernek semmi másra nincs szüksége, mint: jó sütőre, jó minőségű szénre/vegyszerezetlen fára (ha olyan a technika [az igazi BBQ arcok gázt sosem használnának]), megfelelő minőségű kiegészítő eszközökre, jó minőségű húsra és rengeteg gyakorlásra.