Nagyon gyorsan terjed az új COVID rémálomvariáns: ezekre a tünetekre most különösen oda kell figyelni

Egy erősen mutálódott Covid-változat, a Pirola, különböző újfajta tüneteket okoz, például arcirritációt és bőrkiütést. A korábban gyakori tünetek, mint például az ízlelés vagy a szaglás elvesztése, a tartós köhögés és a légszomj egyre ritkábban fordulnak elő.

A Covid legújabb, Pirola vagy BA.2.86 néven emlegetett változata a magas mutációs aránya miatt aggodalomra ad okot a tudósok szerint. Ugyanakkor az új törzs megjelenése egyelőre nem eredményezte az esetek számának jelentős növekedését.

Mint a The Sun is felidézi, a Covid kimutatásának leghatékonyabb módszere továbbra is a laterális áramlási tesztek. Az egészségügyi szakemberek azonban kifejtették, hogy a korábban gyakori tünetek, mint például az ízlelés vagy a szaglás elvesztése, a tartós köhögés és a légszomj egyre ritkábban fordulnak elő. Dr. Johannes Uys, a Broadgate Általános Orvosi Rendelő munkatársa kifejtette, a Pirola-változat olyan arcon is látható tüneteket okozhat, mint a szem irritációja (rózsaszín, piros szem) és bőrkiütések.

Az új törzs a jelek szerint elsősorban a felső légutakat érinti, mint az orr és a hangszalag. Dr. Erick Eiting, a New York-i Mount Sinai Beth Israel Kórház munkatársa is a tipikus tünetek átalakulását észlelte: orrdugulás, néha tüsszögés, általában enyhe torokfájás. A betegség gyakran torokfájással kezdődik, amelyet orrdugulás követ. A Zoe Covid tüneti tanulmánya is megerősítette ezt a mintát az Egyesült Királyságban gyűjtött, önbevalláson alapuló tüneti adatok alapján.

A tanulmány megállapította, hogy az Omikron dominanciája után, 2021 vége felé a torokfájás gyakoribbá vált, míg az ízlelés és a szaglás elvesztése ritkább lett. A tanulmány által azonosított további tünetek közé tartozik az orrfolyás, fejfájás, fáradtság, tüsszögés és torokfájás.

A HuffPost is foglalkozott a betegség friss tüneteivel, Dr. Sarah Hochman, a New York University Langone Health kórházi epidemiológusa és a New York-i Tisch Kórház fertőző betegségek osztályának vezetője szerint a legtöbb COVID-tünet a megfázás tüneteit utánozza.

Nem tudom, hogy maga a vírus megváltozott-e, és több megfázáshoz hasonló tünetet okoz, mint korábban, vagy csak arról van szó, hogy jelenleg mindannyian rendelkezünk valamilyen fokú immunitással, akár a védőoltások, akár a korábbi COVID-fertőzések miatt

- tette hozzá. Az egészségügyi szakértők a lapnak elmondták, hogy ezek a megfázásszerű tünetek a következők: