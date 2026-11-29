Az ünnepi készülődés idején nemcsak a pénztárcánkra, hanem az online vásárlások során megadott adatainkra és otthonunk biztonságára is érdemes fokozottan figyelni.
Vége a régi rendszernek az Ötöslottón: már életbe is lépett a változtatás, minden szelvényt érint
A 48. héten is fontos változásokról, budapesti problémákról és a magyar családokat érintő gazdasági kérdésekről írt a Pénzcentrum: mutatjuk, mi történik a fővárosi közlekedéssel, a bulinegyeddel és a lakáspiacon, de az ünnepi készülődés, a karácsonyi vásárok és a méregdrága műfenyők is terítékre kerültek. Kiderül az is, milyen támogatásokat alakítanának át a szakértők, és milyen változás érinti az Ötöslottó játékosait.
A 48. héten is számos olyan kérdés került előtérbe, amely közvetlenül érinti a budapestiek mindennapjait, a magyar családok pénzügyeit és az ünnepi készülődés időszakát. Megnéztük, milyen külföldi példák segíthetnének enyhíteni a főváros közlekedési gondjait, miért kerülhetnek egyre nagyobb bajba Budapest ikonikus kisboltjai, és milyen változások jöhetnek a bulinegyedben, illetve a fővárosi szállodapiacon. Emellett gyökeres változás élesedett az Ötöslottón is.
Szakértőkkel jártuk körül azt is, hogyan kellene átalakítani a családtámogatási rendszert, miért válhat egyre nagyobb lelki teherré a karácsonyi készülődés, és milyen jövő várhat a magyar otthonokra és a lakáspiacra. Közben a karácsonyi vásárok áraiba és az idei műfenyőkínálatba is betekintést nyújtottunk, de az autópiac és a munkaerőpiac legfrissebb érdekességei sem maradtak ki. Mutatjuk a hét legfontosabb és legérdekesebb Pénzcentrum-cikkeit! Ha elolvasnál egy-egy cikket, akkor kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!
Napi félmillió budapesti ingázó szívja emiatt a fogát: egy külföldi módszer mentheti meg a magyar fővárost a közlekedési összeomlástól
Egy város élhetősége olyan döntéseken is múlik, amelyek a határain kívül születnek. A környező települések terjeszkedése hosszú időre meghatározhatja, mennyien indulnak reggel autóval munkába, és milyen terhelés nehezedik a közlekedési hálózatra. Budapest és az agglomeráció fejlődését mégis nehéz egységesen tervezni, miközben több környező országban már kialakultak az együttműködés keretei. A magyar városok megújulásához az önkormányzatok mozgásterének bővítésére és a településhatárokon átívelő döntésekre lenne szükség Tosics Iván urbanisztikai szakértő, a Városkutatás Kft. vezető kutatója szerint.
Egykor házra és nyaralóra is futotta belőle, ma már a minimálbér sem jön össze: nehéz helyzetben van Budapest ikonikus kisboltja
Egyetlen kis bolt és a bejáratott vevőkör néhány évtizede még biztos megélhetést jelentett: Drobina Krisztina édesapja pesterzsébeti cipő- és szabókelléküzletéből a család fenntartása mellett autóra és nyaralóra is futotta. Mára annyira átalakultak a vásárlási szokások, hogy szinte csodaszámba megy egy ilyen üzlet fennmaradása, a tulajdonosnak pedig olykor a minimálbérnél is kevesebb marad a bevételből. Mi egy tipográfiával foglalkozó Facebook-csoportban figyeltünk fel a boltra, majd elmentünk megnézni, és beszélgettünk Krisztinával a régi időkről, a mai megélhetésről és arról, miért szeretné mindezek ellenére nyugdíj után is folytatni.
Drasztikus javaslat érkezett: éjfélkor bezáratnák a budapesti szórakozóhelyeket, szigor jöhet a bulinegyedben
A budapesti rövid távú lakáskiadásról szóló vita évek óta egyszerre lakhatási, turisztikai, városüzemeltetési és politikai kérdés. A kormány most néhány hónappal meghosszabbítaná a magán- és egyéb szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratóriumot, miközben Terézvárosban már tiltásról döntöttek, Erzsébetvárosban pedig továbbra is napirenden van a bulinegyed jövője. Ongjerth Richárd Hild János-díjas urbanistával, várostervezővel, városkutatóval, a DRO Studio ügyvezetőjével arról beszélgettünk, miért tartja téves iránynak az Airbnb önmagában történő tiltását, hogyan sodródott Budapest az olcsó buliturizmus felé, és miért lenne szerinte kulcskérdés a belső-erzsébetvárosi éjjel-nappali nyitvatartás újragondolása.
Már nem az ünnepről, hanem a teljesítményről szól a karácsony: sokan észre sem veszik, mennyire kikészíti őket a készülődés
Az év végi munkahelyi hajtás, az ajándékok beszerzése, a családi összejövetelek megszervezése és a tökéletes karácsony iránti vágy együttesen komoly lelki terhet jelenthetnek. Miközben a téli hónapokban a fényhiány miatt egyébként is sokan küzdenek lehangoltsággal, az ünnepi készülődés tovább fokozhatja a feszültséget. Soós Viktória, a BoldogságTervezés pszichológusa a Pénzcentrumnak többek között arról is beszélt, hogy a karácsony mára sok családban szinte menedzselendő projektté vált, így különösen fontos lenne, hogy a decemberi hajtás közepette is időt szakítsunk magunkra, és tudatosan lelassuljunk.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Budapest nagyot nyerhet az Airbnb-szigorral: kiderült, mi kellene ahhoz, hogy utolérjük Prágát, Bécset
Emelkedő szobaárak, új luxushotelek, több ezer tervezett vagy épülő szállodai szoba: a budapesti hotelpiacon látszólag minden adott a fellendüléshez. A kedvező számok mögött azonban komoly feszültségek húzódnak: az erősödő forint elviheti az euróban mért áremelés jelentős részét, miközben a bérek és az üzemeltetési költségek emelkedése, valamint a munkaerőhiány is nehezíti a működést. Az Airbnb visszaszorítása vendégeket hozhat a szállodáknak, de önmagában sem ez, sem az új ötcsillagos kínálat nem oldja meg Budapest turisztikai problémáit. Mi hiányzik ahhoz, hogy a főváros ne csak több, hanem magasabb költésű vendéget is vonzzon, és miért nem jelent automatikusan nagyobb profitot a drágább hotelszoba? Többek között ezekről kérdeztük Csörget Balázst, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója, aki szerint a jó minőségű négycsillagos szállodák, a megfelelő konferenciakapacitás és az átgondolt városi stratégia legalább olyan fontosak, mint az új luxusberuházások. Az interjúban arról is beszélt, kiszorulhat-e az Airbnb a nagyvárosokból, miért nehéz kizárólag turistákra prémiumszolgáltatásokat építeni, és mit változtatna az euró bevezetése a hazai szállodapiacon.
Kimondta a szakértő, ezt a három támogatást azonnal át kéne alakítani itthon: magyarok milliói lélegezhetnének fel
Egy gyermek lehetőségeit hosszú időre meghatározhatja, milyen anyagi helyzetű családba születik. Az állami támogatások enyhíthetik ezeket a különbségeket, hatásuk azonban attól is függ, hogy a szülők mekkora részüket tudják ténylegesen igénybe venni. Magyarországon különösen nagy szerepet kapnak az adókedvezmények, amelyekből éppen a legnehezebb helyzetben élők részesülhetnek kevésbé. A rendszer átalakításánál több támogatási forma együttes újragondolására lenne szükség, miközben az eredmények megítélését a szegénységi adatok körüli bizonytalanságok is nehezítik – erről beszélt a Pénzcentrumnak Gábos András, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezető kutatója.
Egyre többen vesznek ilyen a karácsonyfát Magyarországon: akár 130 ezer forintba is kerülhet egy darab
Egyre több magyar család választ műfenyőt karácsonyra, a kínálat pedig az olcsóbb, néhány tízezer forintos daraboktól egészen a százezer forint feletti, élethű modellekig terjed. Aki hosszabb távra tervez, annak megérheti a drágább változat, de nem mindegy, milyen anyagból készül a karácsonyfa, és arra is érdemes odafigyelni, hogy mennyire biztonságos. A Pénzcentrum megkereste a nagyobb áruházláncokat is azzal kapcsolatban, hogy melyek a legkelendőbbek.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MRTV
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