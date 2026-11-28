Az S&P Global Ratings negatívról stabilra javította Magyarország államadós-osztályzatának kilátását, egyúttal megerősítette a befektetésre ajánlott besorolást. A döntéssel lekerült a napirendről az ország leminősítése, amit a hitelminősítő a sikeres jogállamisági reformokkal, az uniós források felszabadításával és a szigorodó költségvetési fegyelemmel indokolt.

A péntek este bejelentett döntéssel a nemzetközi hitelminősítő megerősítette a hosszú és rövid lejáratú, hazai és devizában fennálló magyar államadósság-kötelezettségek "BBB-/A-3" szintű besorolását. Ez kulcsfontosságú lépés, hiszen a "BBB-" a befektetésre ajánlott kategória alsó határa. Egy esetleges leminősítéssel Magyarország átkerült volna a már nem befektetésre ajánlott, úgynevezett bóvli "BB" kategóriába. Bár májusban az S&P még változatlanul hagyta az értékelést, a mostani döntéssel stabilizálódott az ország pozíciója.

Az elemzés szerint a kilátás javítását az indokolja, hogy a kormány stratégiai fordulatot hajtott végre, és az európai uniós normákhoz való alkalmazkodást, valamint a hosszú távú költségvetési fegyelmet helyezte előtérbe. A jogállamisági reformok végrehajtásával Magyarország jelentős, 16,4 milliárd eurónyi – a GDP 7 százalékának megfelelő – uniós forrást szabadított fel, miközben egy folyamatos konszolidációt célzó fiskális programot is elindított. Mindezek együttesen érdemben mérsékelték az ország középtávú és külső gazdasági kockázatait.

Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán üdvözölte a döntést. Úgy fogalmazott, hogy a lépés bizonyítja, a nemzetközi piacok is látják és elismerik a gazdaság, valamint az államháztartás rendbetételéért végzett kormányzati munkát. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az erősödő intézményi és költségvetési keretrendszer a következő években is garantálja a költségvetési hiány csökkenését.

A kedvező piaci megítélést erősíti, hogy egy héttel korábban egy másik meghatározó globális hitelminősítő, a Moody's Ratings is hasonló lépést tett. A szervezet szintén negatívról stabilra módosította a magyar államadósság egy fokozattal magasabb, "Baa2" szintű besorolásának kilátását.