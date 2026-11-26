Nyolcvanhét éves korában kedden Berlinben elhunyt Vera von Lehndorff, ismertebb nevén Veruschka, aki rendkívüli magasságával és merész pózaival a világ egyik első szupermodelljévé vált. A német divatikon a hatvanas és hetvenes években alapjaiban változtatta meg a modellkedésről és a divatfotózásról alkotott képet - írta meg a CNN.

A halálhírt testvére, Catharina Kappelhoff-Wulff luxusmárkájának honlapján jelentették be. A közleményben rendkívüli nőként és globális ikonként emlékeztek meg róla, aki a maga idejében páratlan módon formálta a divat, a művészet és a fotográfia világát. Veruschka ugyanis szakított a korabeli hagyományokkal, mivel testét kortársainál sokkal kifejezőbben és drámaibban használta, a fotózásokon pedig nem pusztán alanyként, hanem aktív alkotótársként vett részt.

Az 1939-ben az akkori Kelet-Poroszországban található Königsbergben (a mai oroszországi Kalinyingrádban) született modell a második világháború árnyékában, a család ma Lengyelországhoz tartozó birtokán nőtt fel. Édesapja, Heinrich Graf von Lehndorff a német ellenállás tagja volt, akit az Adolf Hitler elleni 1944-es sikertelen merényletben való részvétele miatt kivégeztek. A család a háború után Hamburgban telepedett le, ahol Vera művészetet tanult, majd Firenzébe költözött – itt fedezte fel húszéves korában Ugo Mulas olasz fotós.

A több mint 180 centiméter magas lány markáns vonásaival és avantgárd, drámai képeivel gyorsan kitűnt a többi modell közül. Az 1960-as évek közepére a világ egyik legismertebb és legjobban fizetett modellje lett. Felfigyelt rá Diana Vreeland, a Vogue főszerkesztője is, így Veruschka egy tucat alkalommal szerepelt a magazin címlapján. Pályafutása során olyan meghatározó tervezők múzsája volt, mint Valentino Garavani, Yves Saint Laurent és Karl Lagerfeld. Richard Avedon fotográfus a világ legszebb nőjének nevezte, és vele készítette el a divattörténelem egyik legdrágább fotósorozatát is. A Vogue-ban megjelent, 26 oldalas összeállítást öt héten át fotózták Japánban, a költségek pedig elérték az egymillió dollárt, ami mai értéken nagyjából a hétszeresének felel meg.

A divatvilág mellett a filmvásznon is feltűnt, emlékezetes alakítást nyújtott például Michelangelo Antonioni Nagyítás című klasszikusában, amelyben önmagát játszotta David Hemmings oldalán, de szerepelt a 2006-os Casino Royale-ban is. A hetvenes években azonban hátat fordított a fősodorbeli modellkedésnek, hogy művészként folytassa pályafutását. Egy 2008-as interjúban a Bild című német lapnak úgy fogalmazott, hogy sosem akart jelentéktelen tárgyként kezelt modell lenni; mindig is arról álmodott, hogy teljesen szabad lehessen, és eltűnhessen, ha kényelmetlenül érzi magát.

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Halála után számos pályatárs és tisztelő búcsúzott tőle a közösségi médiában. Egykori partnere, Franco Rubartelli olasz fotós az Instagramon árulta el, hogy több mint ötven évnyi hallgatás után csak a közelmúltban vették fel újra a kapcsolatot, amit az élet keserű ajándékának nevezett most, hogy a sors végleg elválasztotta őket. Nigel Barker fotós és televíziós zsűritag szintén méltatta a szupermodellt, és felidézte, hogy egy 2001-es közös munkájuk során Veruschka a stílus és a kecsesség megtestesítője volt, aki igazi ikon létére is rendkívüli alázattal dolgozott a stábbal.