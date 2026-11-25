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A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/48. heti nyerőszámait 2026. november 25-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 170 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:
A Skandináv lottó nyerőszámai 2026-ban a 48. héten a gépi sorsoláson:
3; 9; 11; 16; 17; 19; 23
A Skandináv lottó nyerőszámai 2026-ban a 48. héten a kézi sorsoláson:
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7; 10; 11; 20; 27; 32; 35
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 49. játékhéten 170 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
További nyeremények a Skandináv lottón 2026-ban a 48. héten:
- 6 találat: egyenként 348 725 Ft
- 5 találat: egyenként 7 825 Ft
- 4 találat: egyenként 2 590 Ft
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