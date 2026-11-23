Több évnyi küzdelem, hajléktalanság és egy családi tragédia után jutott el a 2026-os X-Faktor harmadik élő adásába Gazdag Máté, művésznevén Máté Dzsi. A kárpátaljai származású énekes egyetlen célt tart szem előtt, mégpedig azt, hogy beváltsa néhai édesapjának tett ígéretét, és megnyerje a tehetségkutatót, írja az ATV.

A hétvégi második élő show-ban nyújtott teljesítményével Máté Dzsi széket kapott, így biztosította a helyét a következő fordulóban. A korábban kőművesként dolgozó fiatalember 2022-ben és 2025-ben is próbálkozott már a műsorban, idén azonban minden eddiginél határozottabban menetel a célja felé. A kulisszák mögött őszintén beszélt arról, milyen rögös út vezetett idáig.

Elmondása szerint a színpadon sugárzott nyugalma és ereje a hitéből fakad, ugyanis úgy érzi, egy Istentől kapott küldetést hajt végre. Ennek legfőbb mozgatórugója egy fogadalom. Édesapja akkor hunyt el, amikor Máté először jelentkezett az X-Faktorba. Utolsó beszélgetésük alkalmával az énekes megígérte neki, hogy megnyeri a versenyt, és azóta is azért küzd, hogy beváltsa a neki tett szavát.

A Kárpátaljáról származó férfit édesapja elvesztése és a magyarországi újrakezdés lelkileg annyira megviselte, hogy élete egy ponton drámai fordulatot vett. Bár korábban sikeres vállalkozó volt a kőművesiparban, Magyarországra érkezve minden kicsúszott a lába alól, és hajléktalanná vált. Voltak időszakok, amikor a téli hideg elől fűtött vonatokra menekült, máskor pedig barátoknál és ismerősöknél kért menedéket néhány hétre, hogy átvészelje a legnehezebb hónapokat.

A kilátástalan helyzet ellenére sosem adta fel, és mindvégig a tisztességes úton maradt. Ma már hálával gondol vissza a megpróbáltatásokra, mert úgy érzi, ezek a küzdelmek is kellettek ahhoz, hogy idáig eljusson. Bár minden vágya a győzelem, lelkileg arra is felkészült, ha végül nem ő nyeri meg a tehetségkutatót. Mint mondta, ha ki is esne, már nem törne meg, hiszen minden erejét beleadva küzd, és már most hatalmas erőt ad neki az a rengeteg támogató, aki mellette áll és hisz benne.