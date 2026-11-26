Romlott a cégek és a lakosság hangulata is, a vállalkozások egyre kevésbé bizakodók a foglalkoztatás és a beruházások terén.
Ezen a festői zalai településen él a legendás színész-rendező, Verebes István: 20 évig vágyott erre a vidéki otthonra
Húsz évig tervezgette, hogy egyszer maga mögött hagyja a fővárost, és vidéken telepedik le. Verebes István végül a göcseji dombok között, Zalaegerszeg egyik különleges fekvésű városrészében, Bazitán talált otthonra. A Heti hetesből és a Rádiókabaréból is ismert legendás színész-rendező csaknem harminc éve él itt. A környék azonban nemcsak róla és a festői göcseji tájról nevezetes: itt áll Zalaegerszeg egyik különleges látványossága, a bazitai tévétorony is.
A minap a zalaegerszegi uszoda szaunájában elegyedtünk beszélgetésbe egy építési vállalkozóval. Budapestről indult, először Ausztriában dolgozott, később pedig Grazból ingázva jó pár nyugat-dunántúli várost bejárt, mire végül Zalaegerszegre is eljutott. Két felöntés között mesélte, hogy amikor visszaköltözött Magyarországra, olyan helyet keresett magának, ahol szép a természeti környezet, dombos a táj, de azért egy nagyobb város is kéznél van a fontosabb szolgáltatásokkal. Ausztria és a Balaton sincs túl messze, így végül Zalaegerszeg mellett döntött.
Hogy Verebes Istvánnak milyen szempontjai voltak, amikor a zalai megyeszékhely egyik városrészét, Bazitát választotta otthonául, azt nem tudjuk. A színész-rendező azonban már több mint negyedszázada él itt. De milyen is az a környék, ahol 1998 óta lakik?
Bazita, ahol a göcseji táj már a házak közé is beköltözik
Bazita nem önálló település, hanem Zalaegerszeg egyik dimbes-dombos városrésze, a megyeszékhely délnyugati részén, a Göcsej dombvidékének peremén. A környék képét a hullámzó zalai táj, a zöld domboldalak és az erdős területek határozzák meg. Itt azért egészen más a hangulat, mint a belvárosban...
A városrész egyik legismertebb látványossága a bazitai tetőn álló, 95 méter magas TV-torony. Az 1970 és 1973 között épült toronyban 53 méter magasan kilátó és körpanorámás kávézó is működik. Tiszta időben nemcsak a környező zalai dombokra, hanem a Ság és a Somló tanúhegyeire, sőt az Alpok vonulataira is rálátni. Aki felmegy, akár egy kávé mellett is nézelődhet egy kicsit a város fölött.
20 évig kereste azt az otthont, amelyet végül Zalában talált meg
Verebes István nem egyik napról a másikra döntött a vidéki élet mellett. Egy korábbi Zaol.hu-n megjelent interjúban arról beszélt, hogy már negyvenéves kora körül elhatározta: egyszer vidéken szeretne élni. Korábban volt is egy házuk Zalabéren, ahol elképzelte a jövőjét, ám a magánéleti változások miatt akkor még nem valósult meg a terve. Később zalaegerszegi felesége mellett végül a megyeszékhely közelében találtak otthonra. A Blikk 2012-ben már a bazitai házuk teraszán látogatta meg Verebes Istvánt, ahonnan a göcseji dombokra és az erdőkre nyílt szép panoráma. A színész-rendező a bakelitgyűjteményét is megmutatta, amelytől – mint mondta – soha nem válna meg.
A színész-rendező akkor egy különleges részletet is elárult: a házhoz vezető utat egyfajta illatkapunak nevezte. A hársfát már messziről felismerte, az illata pedig hozzátartozott a hazaérkezés élményéhez.
Egy 2009-es zalai interjúban arról is mesélt, hogy nem remetének költözött vidékre. Szerette Zalaegerszeget, és úgy látta, Bazita is sokat fejlődött az ott töltött évek alatt. A közművesítés előrehaladása például azt is lehetővé tette, hogy a természetközeli élet ne jelentsen teljes elszigetelődést.
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Nemcsak a színház, a festészet is fontos része lett az életének
Verebes Istvánt színészként, rendezőként és televíziós műsorvezetőként ismerjük, az idősebb nézőknek pedig a Rádiókabaré és a Heti hetes is eszükbe juthat róla. Pályája azonban ennél jóval sokrétűbb: dramaturgként, íróként és dalszövegíróként is dolgozott. Az ő nevéhez fűződik például a Hernádi Judit előadásában ismertté vált Sohase mondd című dal szövege is.
Zalaegerszeghez nemcsak az otthona köti, hiszen már jóval azelőtt dolgozott a városban, hogy Bazitán letelepedett volna. A Hevesi Sándor Színházban több darabot is rendezett: a Sok hűhó semmiért és az Idelenn után 1998-ban Molnár Ferenc és Miklós Tibor A vörös malom című művét állította színpadra. Később, 2016-ban Shakespeare Makrancos hölgyét rendezte meg a teátrumban, a főszerepekben Pap Lujzával és Sztarenki Pállal.
Kevesebben tudják, hogy a képzőművészetért is rajong
Eredetileg díszlettervező szeretett volna lenni, a rajzolás szeretetét pedig később sem veszítette el. Egy 2024-es interjúban arról mesélt, hogy Bazitára költözése után elhatározta, festeni fog, majd idővel saját technikát is kikísérletezett. A festésről nemcsak alkotásként, hanem egyfajta terápiaként is beszélt. Ahogy fogalmazott, a képein bármikor módosíthatja az elképzeléseit, és még csak vissza sem felesel neki senki. A 2024-es beszélgetésen a színházról is szó esett: akkor már úgy tekintett a pályájára, hogy a színházi működését befejezte, és nem vágyik arra, hogy ismét állandóan úton legyen.
Egyre nehezebben indul el Bazitáról
Verebes István korábban többször is beszélt arról, mennyire szeret otthon lenni. Egy 2024-es, nyíregyházi interjúban, amikor arról kérdezték, mennyire könnyű kimozdítani Bazitáról, azt mondta, egyre nehezebben indul útnak. A felesége közelsége, a megszokott környezet és az otthoni komfort sokat számít neki.
Egy régebbi beszélgetésből az is kiderült, hogy a háztartási munkákból is kiveszi a részét: főz, mosogat, mos és tereget, a kertészkedést és a fűnyírást viszont inkább meghagyja másnak.
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