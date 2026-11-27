Az év végi munkahelyi hajtás, az ajándékok beszerzése, a családi összejövetelek megszervezése és a tökéletes karácsony iránti vágy együttesen komoly lelki terhet jelenthetnek.
Lelépne az országból Radics Gigi: itt kezdene új életet férjével és kislányával az énekesnő
Kétlaki életre és szakmai megújulásra készül az Egyesült Államokban Radics Gigi. Az énekesnő férjével és kislányával vág neki a tengerentúli kalandnak, hogy zeneileg továbbfejlődjön, a nulláról építsen fel egy új karriert, és gyermekének is biztosítsa a nyelvtanulás lehetőségét, miközben Magyarországtól sem szakad el végleg - írja a Blikk.
Radics Gigi számára nem ismeretlen terep az Egyesült Államok, hiszen korábban már többször járt az országban, ráadásul szoros szakmai és baráti kapcsolat fűzte Quincy Joneshoz, aminek köszönhetően beleláthatott az ottani zenei világba.
A költözés hátterében nem a hírnév hajszolása áll, hanem a szakmai fejlődés vágya. Bár itthon sikeres és jól működő karriert tudhat magáénak, úgy érzi, a zenéjében már nem tud továbblépni. Számára az a legfontosabb, hogy az általa képviselt mondanivalóval érvényesülni tudjon, még akkor is, ha ezt kezdetben csak kisebb amerikai klubokban teheti meg.
A hazai közönség az elmúlt időszakban sűrűn találkozhatott vele, ugyanis az idei, 2026-os országgyűlési választásokat megelőző kampányidőszakban aktív szerepet vállalt, és több Fidesz-rendezvényen is színpadra lépett. Feltűnt többek között a Békemeneten Curtis társaságában, a Digitális Polgári Körök gyűlésein, valamint Orbán Viktor országjárásának egyes állomásain, a Magyar–Amerikai Barátság Napján pedig ő énekelte a két ország himnuszát.
A tengerentúli álom megvalósítása azonban nem jelenti a végleges búcsút. Családcentrikussága miatt kétlaki életre rendezkednek be, hogy rendszeresen hazalátogathassanak az itthon maradó rokonokhoz. Az énekesnő tisztában van azzal, hogy a kinti zenei vérkeringésbe csak folyamatos jelenléttel és a hazainál jóval nagyobb erőbedobással lehet bekerülni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Bár Amerikában szinte mindent elölről kell kezdenie, ez a nagy vállalás nem tántorítja el. Férje, Miklós szintén a zeneiparban dolgozik, így bíznak abban, hogy közösen megtalálják a számításaikat. A szakmai célok mellett a váltás fontos mozgatórugója volt az is, hogy kislányuk, Bella már fiatalon, természetes közegben sajátíthassa el az angol nyelvet.
Elítélték a férfit, aki robbantással fenyegetőzött Orbán Viktor oldalán: megszületett a jogerős ítélet
A bíróság tájékoztatása szerint a férfi a munkahelye elvesztése, majd egy édesanyjával történt veszekedés után nyugtatókra alkoholt ivott, aminek következtében elvesztette az önkontrollját.
Noszály Sándor élete ismét éles fordulatot vett.
Gyászol a divatvilág: meghalt Veruschka, az egyik első szupermodell - így emlékeznek a legendás dívára
Nyolcvanhét éves korában elhunyt Vera von Lehndorff, ismertebb nevén Veruschka, a világ egyik első szupermodellje
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/48. heti nyerőszámait 2026. november 25-én este.
Súlyos otthoni balesetet szenvedett Molnár György "Elefánt", az Omega legendás gitárosa, aki nemrég épült fel egy életveszélyes szívműtétből.
Magyarországon Budapest vezeti, a Dél-Dunántúl zárja a boldog életévek számát vizsgáló európai régiók összehasonlítását.
Új, milliárdos nyereményű időszakos játékkal ünnepli az év végét a Szerencsejáték Zrt.
A kormány döntött az új könyvekre vonatkozó kötelező árkötöttség megszüntetéséhez szükséges jogszabály-módosításról.
Hajléktalanként vonatokon húzta meg magát, most az X-Faktorban küzd a győzelemért: múltjáról vallott az énekes
A hétvégi második élő show-ban nyújtott teljesítményével Máté Dzsi széket kapott, így biztosította a helyét a következő fordulóban.
Megszűnik a régi rendszer az Ötöslottónál: már ezen a héten életbe lép a változás, minden játékost érint
November 28-tól, a 48. játékhéttől kezdve új szabály lép életbe az ötöslottónál
Kihúzták a Hatoslottó 2026/47. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt!
November 24-én láthatjuk az év egyik leglátványosabb, földközeli teliholdját.
Pályafutását a Veszprémi Petőfi Színházban kezdte, később játszott többek között Miskolcon, Szegeden és a Honvéd Művészegyüttesben is.
Na, vajon elvitte-e valaki a 620 millió forintos főnyereményt a 47. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Óriási mázli, három magyar is milliós összeget kaszált az Eurojackpoton: mutatjuk a számokat, lehet, hogy a tiéd is köztük van!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/47. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!
Vajon elvitte valaki az 680 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A Comcast és a Skydance 2027 végén végleg leállítja a több mint húsz európai országban elérhető SkyShowtime streamingszolgáltatást.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, ez alkalommal elvitte-e valaki a főnyereményt.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.