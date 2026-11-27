Kétlaki életre és szakmai megújulásra készül az Egyesült Államokban Radics Gigi. Az énekesnő férjével és kislányával vág neki a tengerentúli kalandnak, hogy zeneileg továbbfejlődjön, a nulláról építsen fel egy új karriert, és gyermekének is biztosítsa a nyelvtanulás lehetőségét, miközben Magyarországtól sem szakad el végleg - írja a Blikk.

Radics Gigi számára nem ismeretlen terep az Egyesült Államok, hiszen korábban már többször járt az országban, ráadásul szoros szakmai és baráti kapcsolat fűzte Quincy Joneshoz, aminek köszönhetően beleláthatott az ottani zenei világba.

A költözés hátterében nem a hírnév hajszolása áll, hanem a szakmai fejlődés vágya. Bár itthon sikeres és jól működő karriert tudhat magáénak, úgy érzi, a zenéjében már nem tud továbblépni. Számára az a legfontosabb, hogy az általa képviselt mondanivalóval érvényesülni tudjon, még akkor is, ha ezt kezdetben csak kisebb amerikai klubokban teheti meg.

A hazai közönség az elmúlt időszakban sűrűn találkozhatott vele, ugyanis az idei, 2026-os országgyűlési választásokat megelőző kampányidőszakban aktív szerepet vállalt, és több Fidesz-rendezvényen is színpadra lépett. Feltűnt többek között a Békemeneten Curtis társaságában, a Digitális Polgári Körök gyűlésein, valamint Orbán Viktor országjárásának egyes állomásain, a Magyar–Amerikai Barátság Napján pedig ő énekelte a két ország himnuszát.

A tengerentúli álom megvalósítása azonban nem jelenti a végleges búcsút. Családcentrikussága miatt kétlaki életre rendezkednek be, hogy rendszeresen hazalátogathassanak az itthon maradó rokonokhoz. Az énekesnő tisztában van azzal, hogy a kinti zenei vérkeringésbe csak folyamatos jelenléttel és a hazainál jóval nagyobb erőbedobással lehet bekerülni.

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Bár Amerikában szinte mindent elölről kell kezdenie, ez a nagy vállalás nem tántorítja el. Férje, Miklós szintén a zeneiparban dolgozik, így bíznak abban, hogy közösen megtalálják a számításaikat. A szakmai célok mellett a váltás fontos mozgatórugója volt az is, hogy kislányuk, Bella már fiatalon, természetes közegben sajátíthassa el az angol nyelvet.