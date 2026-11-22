November 24-én láthatjuk az év egyik leglátványosabb, földközeli teliholdját. A novemberi telihold tehát szuperhold is lesz: a Hold ekkor mindössze 360 354 kilométerre lesz bolygónktól, ezért a szokásosnál valamivel nagyobbnak és fényesebbnek tűnhet az éjszakai égbolton.

A Hold november 24-én már 15 óra 53 perckor eléri a 100 százalékos megvilágítottságot, vagyis ekkor következik be a csillagászati értelemben vett telihold. Látszó átmérője ekkor 33 ívperc és 9 ívmásodperc (33'09") lesz. A földközeli helyzet miatt a novemberi telihold különösen látványos égi jelenségnek ígérkezik, így derült idő esetén érdemes lesz megfigyelni.

A szuperhold elnevezést azokra a teliholdakra használják, amelyek a Hold Föld körüli pályájának földközeli szakaszán következnek be. Mivel a Hold pályája nem tökéletes kör, hanem ellipszis alakú, a Földtől való távolsága folyamatosan változik. Amikor a telihold a földközel (perigeum) időpontjához közel esik, égi kísérőnk valamivel nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint egy átlagos telihold idején.

A novemberi teliholdat hagyományosan hódholdnak is nevezik. Az elnevezés az észak-amerikai őslakos népek hagyományaiból ered, és arra az időszakra utal, amikor a hódok megkezdik a felkészülést a télre. Ilyenkor gátakat építenek, megerősítik élőhelyüket, és gondoskodnak a hideg hónapok átvészeléséhez szükséges élelemről.

A hódhold elnevezés később az észak-amerikai népi hagyományokon keresztül terjedt el, és ma már a novemberi telihold egyik ismert neve világszerte. A november 24-i szuperhold így nemcsak csillagászati látványosság, hanem egy régi évszakos hagyomány emlékét is őrzi.