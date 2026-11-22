Pályafutását a Veszprémi Petőfi Színházban kezdte, később játszott többek között Miskolcon, Szegeden és a Honvéd Művészegyüttesben is.
Érkezik a novemberi szuperhold 2026-ban: ez lesz az év egyik leglátványosabb teliholdja, a hódhold
November 24-én láthatjuk az év egyik leglátványosabb, földközeli teliholdját. A novemberi telihold tehát szuperhold is lesz: a Hold ekkor mindössze 360 354 kilométerre lesz bolygónktól, ezért a szokásosnál valamivel nagyobbnak és fényesebbnek tűnhet az éjszakai égbolton.
A Hold november 24-én már 15 óra 53 perckor eléri a 100 százalékos megvilágítottságot, vagyis ekkor következik be a csillagászati értelemben vett telihold. Látszó átmérője ekkor 33 ívperc és 9 ívmásodperc (33'09") lesz. A földközeli helyzet miatt a novemberi telihold különösen látványos égi jelenségnek ígérkezik, így derült idő esetén érdemes lesz megfigyelni.
A szuperhold elnevezést azokra a teliholdakra használják, amelyek a Hold Föld körüli pályájának földközeli szakaszán következnek be. Mivel a Hold pályája nem tökéletes kör, hanem ellipszis alakú, a Földtől való távolsága folyamatosan változik. Amikor a telihold a földközel (perigeum) időpontjához közel esik, égi kísérőnk valamivel nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint egy átlagos telihold idején.
A novemberi teliholdat hagyományosan hódholdnak is nevezik. Az elnevezés az észak-amerikai őslakos népek hagyományaiból ered, és arra az időszakra utal, amikor a hódok megkezdik a felkészülést a télre. Ilyenkor gátakat építenek, megerősítik élőhelyüket, és gondoskodnak a hideg hónapok átvészeléséhez szükséges élelemről.
A hódhold elnevezés később az észak-amerikai népi hagyományokon keresztül terjedt el, és ma már a novemberi telihold egyik ismert neve világszerte. A november 24-i szuperhold így nemcsak csillagászati látványosság, hanem egy régi évszakos hagyomány emlékét is őrzi.
Vajon elvitte valaki az 680 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A Comcast és a Skydance 2027 végén végleg leállítja a több mint húsz európai országban elérhető SkyShowtime streamingszolgáltatást.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, ez alkalommal elvitte-e valaki a főnyereményt.
Őszintén vallott anyagi nehézségeiről a népszerű műsorvezető: többször is csődbe ment, szinte mindenét elvesztette, most új szakmát tanul
Két súlyosan veszteséges nagykoncertje után szinte minden tartalékát felélte Freddie, ezért úgy döntött, feleségével közösen egy teljesen új szakmát tanul.
Milliárdos üzleti háború robbanhat ki az új James Bond-film körül: luxusmárkák feszülnek egymásnak Robert Pattinson miatt
A negyvenéves Robert Pattinson lesz az új James Bond, a bejelentés pedig azonnal éles versenyt indított el a luxusmárkák között.
Nem kell sokáig várniuk a 3-test-probléma rajongóinak: kiderült, mikor folytatódik a várva várt sorozat
A sci-fi sorozat folytatása 2027. január 14-én érkezik a streamingplatformra.
Másfél millió forintos pénzbüntetést és tíz hónapos járművezetéstől való eltiltást kapott Majka ittas vezetés miatt.
A Cynet kiberbiztonsági vállalat jelentése szerint a bűnözők a Google Colab felületén terjesztik a rosszindulatú fájlokat.
Több mint 12,5 millió amerikai játékos tervezi, hogy szabadságot vesz ki a Grand Theft Auto 6 megjelenése miatt.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/46. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, lett-e valakinek telitalálata!
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
Már az építése idején komoly viták övezték a Magyar Zene Házát, a Liget-projekt részeként sokan eleve fenntartásokkal fogadták az intézményt.
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 460 millió forintos főnyereményt a 46. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt
Megszülettek az Eurojackpot nyerőszámai a 2026/46. heti, pénteki sorsoláson. Itt vannak a friss Eurojackpot nyerőszámok, amelyekkel egy magyar játékos közel 129 milliót nyert.
November 28-án megnyitja kapuit a Budapest Parkban a KoriPark.
Megszólalt a Sziget a repohár-rendszerről: megvalósítható a poharak pénzre váltása, de ennek megvan az ára
Pénz helyett token, felhalmozódó műanyag poharak és kérdéses környezeti előnyök. Megvizsgáltuk, mi a probléma a hazai repohárrendszerekkel.
A Leonidák meteorjai a radiánspontjukról kapták a nevüket: úgy tűnik, mintha az Oroszlán (Leo) csillagkép irányából érkeznének.
Kihúzták a Hatoslottó 46. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 550 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Feltámad a Bánkitó Fesztivál: jövő nyáron visszatér az eredeti helyszínére, már a jegyeket is árulják
A 2025-ben megszűnt rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújult arculattal és a régi helyszínen tér vissza.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.