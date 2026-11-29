Jelentős változás jön Nyíregyháza belvárosában: az önkormányzat korlátozza az elektromos rollerek és más gépi meghajtású közlekedési eszközök használatát. A döntés hátterében a gyalogosok biztonságának növelése és a szaporodó balesetek állnak. Az új szabályozás több forgalmas belvárosi területet is érint, a rendelkezés megszegése pedig szankciókat vonhat maga után.

Nyíregyháza közgyűlése támogatta az elektromos rollerek és más gépi meghajtású közlekedési eszközök használatának korlátozását a belvárosban. Az önkormányzat azért döntött a szigorítás mellett, mert az elmúlt években egyre több panasz érkezett a nagy sebességgel közlekedő rolleresekre, akik gyakran a járdákon és a gyalogosok számára kijelölt területeken száguldoztak - írja a szon.hu.

A döntés célja a gyalogosok biztonságának növelése, valamint a rollerezők és a gyalogosok közötti konfliktusok, illetve balesetek megelőzése. A városvezetés nem várta meg az országos szabályozás elkészültét, hanem saját hatáskörben vezet be korlátozásokat.

Az új rendelet értelmében a korlátozott forgalmú belváros teljes területén tilos lesz elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési eszközzel haladni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett területeken a rollereseknek le kell szállniuk, és csak gyalogosan, az eszközt tolva vagy kézben tartva közlekedhetnek.

Ezeken a helyeken lép életbe a korlátozás

A szabályozás több forgalmas belvárosi útszakaszt és közterületet érint. A korlátozás az alábbi helyeken lesz érvényes:

a Zrínyi Ilona utca Bethlen Gábor utca és a kétszer kétsávos úttest közötti szakaszán;

a Bethlen Gábor utcán a Kossuth tértől a polgármesteri hivatal hátsó gépkocsibejáratáig;

a Kossuth tér teljes területén;

a Dózsa György utca kezdetétől a Vay Ádám körútig;

a Jókai tér 3. szám és a Dózsa György utca közötti szakaszon.

A korlátozás nemcsak az elektromos rollerekre vonatkozik. A rendelet többek között a segwayek, elektromos kerékpárok, hoverboardok és elektromos gördeszkák használatát is érinti.

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Büntetés is járhat a szabályok megszegéséért

Aki az érintett belvárosi területeken a tiltás ellenére elektromos vagy más gépi meghajtású eszközzel közlekedik, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését követi el, ami szankciót vonhat maga után.

A szigorítás tehát nem jelenti az elektromos rollerek teljes városi betiltását, kizárólag a kijelölt belvárosi területeken korlátozza a használatukat. A városvezetés célja, hogy a gyalogosok és az elektromos járművekkel közlekedők biztonságosabban osztozhassanak a közterületeken.