Az Aldi újlipótvárosi karácsonyi vására filléres árakkal várja a látogatókat a hétvégén. A Pénzcentrum szombaton a helyszínen nézte meg, mit kapnak a pénzükért a vásárlók.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/48. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 48. heti nyerőszámok emelkedő számsorrendben:
39; 60; 64; 68; 85.
Ezen a játékhéten (48.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 910 millió forint lesz a következő, 49. heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 48. héten:
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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- 4 találat: egyenként 4 051 320 Ft
- 3 találat: egyenként 49 020 Ft
- 2 találat: egyenként 5 455 Ft
Jokerszám: 238000
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 49. héten így 105 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
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