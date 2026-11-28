Kihúzták az Ötöslottó 2026/48. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 48. heti nyerőszámok emelkedő számsorrendben:

39; 60; 64; 68; 85.

Ezen a játékhéten (48.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 910 millió forint lesz a következő, 49. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 48. héten:

4 találat: egyenként 4 051 320 Ft

3 találat: egyenként 49 020 Ft

2 találat: egyenként 5 455 Ft

Jokerszám: 238000

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 49. héten így 105 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

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