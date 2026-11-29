Negyvenezer forintos rendkívüli támogatással segíti a helyi lakosokat karácsony előtt egy nógrádi önkormányzat. A pénzt készpénzben fizetik ki, és a jogosultságot nem kötik jövedelmi feltételekhez. A támogatás azonban nem jár automatikusan mindenkinek: pontos feltételeket határoztak meg arra vonatkozóan, kik vehetik igénybe az ünnepi segítséget.

A karácsony előtti időszakban különösen nagy terhet jelenthetnek a háztartások számára a fűtési és egyéb rezsiköltségek. Rétság önkormányzata ezért rendkívüli karácsonyi rezsitámogatásról döntött, amelynek keretében 40 ezer forintot kaphatnak a feltételeknek megfelelő helyi lakosok.

A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a családok ünnepi időszakhoz kapcsolódó kiadásaihoz. A város képviselő-testületének döntése alapján 2026-ban minden olyan rétsági lakóingatlan után igénybe vehető a támogatás, ahol legalább egy jogosult személy él - írja a nool.hu.

Nem mindenki kaphatja meg a 40 ezer forintot

A támogatásra azok jogosultak, akiknek 2026. január 1-jéig már érvényes állandó lakcímük volt Rétságon, és életvitelszerűen is a városban élnek. Fontos feltétel, hogy a 40 ezer forintos összeget lakcímenként csak egyszer lehet felvenni, függetlenül attól, hány háztartás működik az ingatlanban, illetve hányan vannak oda bejelentve.

Ha egy lakcímen több jogosult is él, nekik kell megegyezniük arról, ki veszi át a támogatást. Amennyiben nem tudnak megállapodni, az veheti fel a pénzt, aki korábban létesített állandó lakcímet az adott ingatlanban.

Jó hír, hogy az önkormányzat nem vizsgálja a jogosultak jövedelmi helyzetét, vagyis a támogatás igénybevételének nem feltétele az alacsony kereset.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezeken a napokon lehet átvenni a pénzt

A 40 ezer forintos támogatást készpénzben fizetik ki a Rétsági Polgármesteri Hivatalban. A kifizetési napokat utcák szerint osztották be, így nem mindenkinek ugyanakkor kell megjelennie.

December 1-jén: többek között az Ady Endre, az Akácfa, a Bem, a Hunyadi, a Jókai, a Kossuth és a Kölcsey utcában élők vehetik át a támogatást.

December 3-án: többek között a Köztársaság, a Laktanya, a Madách Imre, a Mikszáth Kálmán, a Petőfi és a Radnóti utcában lakók következnek.

December 8-án: többek között a Rákóczi, a Széchenyi, a Táncsics, a Templom és a Zrínyi Miklós utcában élők juthatnak hozzá a pénzhez.

A kifizetés mindhárom napon 9 és 15 óra között zajlik. Azok számára, akik az eredeti időpontokban nem tudják átvenni a támogatást, két pótidőpontot is kijelöltek: december 17-én, valamint 2027. január 7-én, szintén 9 és 15 óra között.

A rétsági önkormányzat intézkedése így közvetlen segítséget jelenthet a jogosult helyi lakosoknak az ünnepi kiadások és a téli rezsiköltségek fedezésében.