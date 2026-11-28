Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/48. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-öt, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyerhetsz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 48. játékhéten, pénteken:

20; 21; 23; 25; 26; 3; 9

Ezen a héten ismét született egy telitalálatos szelvény, amely ezúttal egy külföldi játékosnak hozott szerencsét.

A nyertes 10 millió eurót, azaz a jelenlegi árfolyamon körülbelül 3,7 milliárd forintot vihet haza. A következő játékhéten így ismét 3,7 milliárd forintos fődíjért játszhatnak a szerencsevadászok.

A legmagasabb magyar nyeremény a 4+1-es kategóriában született. Itt tíz játékos egyenként 107 805 forinttal lett gazdagabb. A 3+2-es találatot elérő 34 magyar játékos fejenként 51 490 forintot nyert. Összesen 17 201 magyar szelvény ért el valamilyen nyereményt a mostani sorsoláson.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon