Magyarországra látogat december 1-jén Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter és Martha Schultz, az Osztrák Gazdasági Kamara (WKÖ) elnöke. A delegációval együtt 26 osztrák vállalat képviselői is Budapestre érkeznek, hogy új exportlehetőségekről tárgyaljanak, és tovább erősítsék a két ország gazdasági kapcsolatait. Az osztrák fél különösen az infrastruktúra, a közlekedés, az energetika, az egészségügy és a digitalizáció területén lát komoly üzleti potenciált.

A bécsi gazdasági minisztérium vasárnapi közlése szerint Hattmannsdorfer és Schultz Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel egyeztet majd a magyarországi lehetőségekről. A delegációban olyan jelentős osztrák vállalatok képviselői is helyet kapnak, mint az Erste Bank, a Gebrüder Weiss, az OMV, az Österreichische Post, a Porr, a Raiffeisen Bank International, a Siemens Healthineers, a Spar és a Vienna Insurance Group.

Az osztrák gazdasági tárca szerint az Európai Unió által korábban blokkolt magyarországi források felszabadítása új lehetőségeket teremthet az osztrák vállalkozások számára is. A tárgyalásokon ezért az új üzleti lehetőségek mellett a tisztességes versenyfeltételek és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elmélyítése is napirendre kerül.

„Májusban politikai síkon megnyitottuk az ajtókat, most pedig szeretnénk ezeket a vállalkozásaink számára használni is” – fogalmazott Hattmannsdorfer. Hozzátette: Magyarország Ausztria hetedik legfontosabb exportpiaca, ahová az osztrák kivitel értéke meghaladja a 7 milliárd eurót. Ausztria Németország után a második legnagyobb közvetlen befektető Magyarországon.

Martha Schultz szerint a budapesti tárgyalások célja, hogy új üzleti lehetőségeket biztosítsanak az osztrák vállalatoknak, lebontsák a meglévő akadályokat, és a konkrét problémákat közvetlenül a politikai döntéshozókkal vitassák meg.

Az uniós pénzekben is nagy lehetőséget látnak az osztrákok

Az osztrák gazdasági minisztérium külön kiemelte a Magyarország számára korábban befagyasztott uniós támogatásokat. A magyar várakozások szerint több mint 16 milliárd eurónyi forrás szabadulhat fel, amelyből mintegy 10 milliárd euró az európai helyreállítási alapból származik. További összegek a kohéziós politikához, illetve a védelmi és biztonsági területhez kapcsolódnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bécs szerint a források megnyitása az osztrák export számára is kedvező lehetőségeket teremthet. A két ország közötti gazdasági együttműködésben elsősorban az infrastruktúra és a közlekedés fejlesztése, az energia- és környezetvédelmi technológiák, az egészségügy, valamint a digitalizáció lehetnek a legfontosabb területek.

A gazdasági kapcsolatok már most is jelentősek: Ausztria Magyarországra irányuló exportja az elmúlt évben 2,3 százalékkal emelkedett, és meghaladta a 7 milliárd eurót. Mintegy 1400 osztrák leányvállalat működik Magyarországon, amelyek összesen körülbelül 70 ezer embernek adnak munkát.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA