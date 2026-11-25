Ismét tömeges, hányással és hasmenéssel járó megbetegedésekről számolt be az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI).
Súlyos balesetet szenvedett az Omega gitárosa: ezt a fontos eseményt így sem hagyja ki
Súlyos otthoni balesetet szenvedett Molnár György "Elefánt", az Omega legendás gitárosa, aki nemrég épült fel egy életveszélyes szívműtétből. Bár a zenész komoly fájdalmakkal küzd és alig tud mozogni, eltökélt szándéka, hogy fizikai állapotától függetlenül részt vesz fia közelgő szalagavatóján - számolt be a HVG.
A 77 éves zenész a hétvégén, az éjszakai órákban szédült meg otthonában, aminek következtében a félemeletről a földszintre zuhant. Bár csodával határos módon csonttörés és súlyos fejsérülés nélkül megúszta az esést, a háta borzalmasan fáj, és jelenleg szinte csak a mosdóig tud elcsoszogni. A baleset különösen megviseli a szervezetét, hiszen az elmúlt időszakban drámai egészségügyi kríziseken esett át. Egy nyolcórás szívműtét után újra kellett éleszteni, mesterséges kómában tartották, majd négy tüdőgyulladáson is túlesett.
Jelenlegi állapota ellenére egyértelmű cél lebeg a szeme előtt, ugyanis ezen a szombaton tartják egyik fia szalagavatóját. Mivel a másik gyermekének ünnepségén két héttel ezelőtt jelen tudott lenni, elképzelhetetlennek tartja, hogy most hiányozzon. Mint fogalmazott, még az élete árán is ott lesz, mert egyszerűen nem teheti meg gyermekével, hogy kihagyja ezt a jeles eseményt.
A fizikai megpróbáltatások ellenére a zenész alkotókedve nem hagyott alább. Jövő januárban "200 évvel az utolsó nagy koncert után" címmel egy új dupla Omega-nagylemez jelenik meg, amely részben az ő ötletéből született. Szintén elkészült az "Égi gyermek" című saját dala, amelyet a közönség hamarosan Vitáris Iván és az Ivan & The Parazol előadásában hallhat. Nagy vágya, hogy a fiatal tehetségekkel közösen ő is gitárt ragadhasson a színpadon.
A szakmai tervek mellett a közeljövőben egy rangos elismerés is vár rá, ugyanis hamarosan a XII. kerület díszpolgárává avatják. Mivel hatéves kora óta él a kerületben, különösen büszke a kitüntetésre, amelyet az elmúlt időszak megpróbáltatásai után egyfajta kárpótlásként él meg.
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