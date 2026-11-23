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Érik a nyugdíjkrízis a Balatonnál: minden harmadik munkanélküli nyugdíj előtt áll
Miközben a pályakezdő munkanélküliség szinte teljesen eltűnt a Balaton térségében, az idősebb álláskeresők helyzete egyre komolyabb problémát jelent. A legfrissebb térségi értékelés szerint a munkanélküliek legalább harmada már a nyugdíj előtt álló korosztályhoz tartozik. A jelenség hátterében nem egyszerűen a munkahelyek hiánya áll. A Balaton Fejlesztési Tanács térségre vonatkozó értékelése szerint a turizmusra épülő gazdaság, az elöregedő népesség és a munkaerőpiac átalakulása együttesen alakítják a helyzetet.
Úgy tűnik, a Balatonnál ma már nem elsősorban a fiatal pályakezdők elhelyezkedése jelenti a legnagyobb munkaerőpiaci problémát. Éppen ellenkezőleg. A térségben egyre inkább a fiatal munkaerő hiánya okoz nehézséget, miközben a nyugdíj előtt álló álláskeresők aránya jelentősen megnövekedett. Legalábbis erre hívja fel a figyelmet a Balaton Fejlesztési Tanács számára készült, 2026 őszén publikált környezetvédelmi értékelés, amely a térség társadalmi és gazdasági folyamatait is vizsgálja.
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség által összeállított dokumentum szerint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet munkanélküliségi mutatója 2025-ben 3,7 százalék volt. A térség három megyéjében ugyanakkor eltérően alakultak az értékek:
- Somogyban 4,6,
- Veszprémben 2,9,
- Zalában pedig 3,2 százalékot regisztráltak.
A viszonylag alacsony munkanélküliségi mutató mögött azonban jelentős életkori különbségek húzódnak meg.
Hiányoznak a fiatal munkavállalók a Balatonnál
A jelentés egyértelműen fogalmaz a fiatalok munkaerőpiaci helyzetéről. Eszerint „a pályakezdő munkanélküliség szinte ismeretlen fogalom a Balaton térségében, sokkal inkább a fiatal munkaerő hiánya a probléma.”
A folyamat azonban nem egészen új keletű. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2024-re vonatkozó területi monitoringjelentése alapján látszik, hogy a a pályakezdők relatív munkanélküliségi rátája 2012-ben még 3,91 százalékot tett ki, 2023-ra azonban 0,86 százalékra csökkent. A mutató 2024-ben szintén rendkívül alacsony, 0,91 százalékos szinten maradt. A szakemberek szerint a kedvezőnek tűnő adatok ugyanakkor nem feltétlenül jelentik azt, hogy a fiatalok számára minden szempontból ideális a térség munkaerőpiaca. A munkanélküliségi statisztikák ugyanis önmagukban nem mutatják meg, hány fiatal költözött el a Balaton környékéről, illetve hányan vállalnak munkát más térségekben.
A területi különbségek eközben szintén figyelemre méltók. A pályakezdő munkanélküliség a parti és partközeli településeken alacsonyabb, míg az üdülőkörzet háttértelepülésein
magasabb. A 2024-es monitoringjelentés arra mutat rá, hogy a két településcsoport mutatója 0,57, illetve 1,29 százalékon mozgott.
Minden harmadik munkanélküli nyugdíj előtt áll
Miközben a fiatalabb korosztályok munkanélkülisége jelentősen visszaszorult, az idősebb álláskeresők helyzete egészen más képet mutat. A 2026-os értékelés szerint a 46-55 évesek munkanélküliségének korábbi csökkenése a koronavírus-járvány óta megfordult, arányuk kisebb mértékben emelkedett. És még ennél is jelentősebb változás figyelhető meg az 56 év felettiek esetében, akik egyre nagyobb részt képviselnek a munkanélküliek között.
A dokumentum megállapítása kimondja, hogy „a 2020-as évek közepére a Balaton térségében legalább minden harmadik munkanélküli nyugdíj előtt álló, idősebb ember.”
A részletesebb, még a 2024-es évre vonatkozó területi monitoringjelentés még pontosabb képet ad erről. Eszerint a 2021 és 2024 közötti időszak átlagában az 56 éves és idősebb álláskeresők aránya megközelítette a 35 százalékot a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. Ami pedig az országos helyzetnél is kedvezőtlenebb arány. Ugyanebben az időszakban országosan az idősebb álláskeresők részesedése nagyjából 30-31 százalék körül alakult.
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A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén bemutatott dokumentum szerint fontos azonban, hogy az idősebb munkanélküliek arányának emelkedése nem feltétlenül jelenti a számuk ugyanilyen mértékű növekedését. A fiatalabb korcsoportokban ugyanis jelentősen csökkent a munkanélküliek száma, így az idősebbek akkor is nagyobb részt képviselhetnek az álláskeresők között, ha a teljes munkanélküliség eközben alacsony szinten marad. A jelentés szerint mindez azt is sugallhatja, hogy a nyugdíj előtt állók munkanélküliségét nem sikerült olyan mértékben visszaszorítani, mint a fiatalabb korosztályokét.
Egyértelműen a turizmus határozza meg a munkaerőpiacot
A balatoni foglalkoztatás sajátosságait azonban nem lehet és a szakemberek szerint nem is szabad a turizmus szerepe nélkül értelmezni. A magyar tenger térségének gazdaságában a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás kiemelt jelentőségű, a munkalehetőségek pedig hagyományosan erősen kötődnek az idegenforgalmi szezonhoz.
A Balaton Fejlesztési Tanács értékelése kimondja, hogy a munkanélküliség és a foglalkoztatottság időszakos ingadozását jelentős részben a turizmus működése alakítja, bár a szezonalitás hatása az utóbbi években enyhült. Hogy ez mit jelent? A dokumentum szerint azt, hogy a nyári hónapokban megnövekvő munkaerőigény és a szezonon kívüli időszakok eltérő foglalkoztatási lehetőségei továbbra is kiemelten fontos tényezők a helyi munkaerőpiacon. Az adatok ugyanakkor nem adnak közvetlen választ arra, hogy az idősebb álláskeresők milyen akadályokkal szembesülnek az elhelyezkedés során. Ehhez egyértelműen további vizsgálatokra lenne szükség a keresett szakképzettségek, a munkakörülmények és a rendelkezésre álló állások területi eloszlása szempontjából.
Egyre idősebb a Balaton népessége
A munkaerőpiaci folyamatokat természetesen befolyásolják a térség demográfiai változásai. A 2026-os értékelés szerint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet lakónépessége 2024-ben 256 940 főt tett ki, és az utóbbi években ismét csökkenő tendencia figyelhető meg.
A népesség elöregedése egyértelműen szembetűnő. Míg 2005-ben száz fiatalkorúra 119 időskorú jutott, 2024-re ez az arány 211-re emelkedett. Vagyis a térségben már több mint
kétszer annyi időskorú él, mint fiatalkorú. A jelentés szerint a természetes népességfogyást részben ellensúlyozza a pozitív vándorlási egyenleg. Ez azonban nem változtat azon, hogy a korösszetétel hosszú távon jelentősen átalakult.
A balatoni munkaerőpiac előtt így kettős kihívás áll: miközben a fiatal munkaerő hiánya egyre hangsúlyosabb, az idősebb álláskeresők foglalkoztatási lehetőségeinek javítása továbbra is megoldandó feladat. A két probléma együttes kezelése a jövő kérdése egy olyan térségben, ahol a gazdaság működését a turizmus szezonális igényei és a népesség elöregedése egyaránt befolyásolják.
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