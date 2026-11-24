Az Országgyűlés kedden elfogadta azt a jogszabályt, amely 2027. január 1-jétől a 2008 óta változatlan 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli az újonnan megállapított öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét. Bár a törvényi minimum a jövő évtől nyugdíjba vonulókra vonatkozik, a már folyósított, alacsony összegű járandóságokat egy sávos rendszerben szintén felzárkóztatják jövőre. A csomag mindemellett jelentősen növeli az árvaellátás, az időskorúak járadéka és a megváltozott munkaképességűek juttatásait is.

A jövő év elején életbe lépő, több mint négyszeres – egész pontosan 321 százalékos – emelés kizárólag a teljes öregségi nyugdíjakra érvényes, amelyhez főszabály szerint a 65. életév betöltése és legalább 20 év szolgálati idő szükséges. A szabály ugyanígy vonatkozik a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők kedvezményes nyugdíjára is.

A kevesebb szolgálati idő után járó résznyugdíjak esetében továbbra sincs garantált alsó határ, és a részmunkaidőben dolgozóknál is megmaradnak az arányosítási szabályok. Hatalmas előrelépés azonban, hogy a jövőben elkerülik a minimumnyugdíj elértéktelenedését, ugyanis 2028-tól a mindenkori legkisebb összeget is az általános, éves nyugdíjemelési szabályok szerint fogják indexálni.

Mivel a 120 ezer forintos törvényi limit az újonnan megállapított járandóságok alsó határa, a kormány egy külön sávos felzárkóztató programmal kompenzálja azt a mintegy 455 ezer idős embert, aki már most is nagyon alacsony nyugdíjból él. A januári, szokásos 3 százalékos emelés után a 108 ezer forint alatti ellátásokat egységesen 120 ezer forintra egészítik ki.

A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer forinttal nőnek, a 125 és 130 ezer közöttiek pedig 10 ezer forinttal, de minimum 137 ezerre. A 130 és 135 ezer forint közötti sávban 8 ezer forintos emelés várható, legalább 140 ezer forintra, a 135 és 140 ezer közöttiek esetében pedig 6 ezer forintot adnak hozzá, szintén 140 ezres minimummal. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat 146 ezer forintra kerekítik.

A módosítás a szociális és hozzátartozói ellátásokat is újrarendezi. Az árvaellátás eddigi 50 ezer forintos minimuma jövő januártól 60 ezer forintra emelkedik, és 2028-tól ezt is évente indexálják a nyugdíjakhoz hasonlóan. Szintén nő az időskorúak járadéka, amely azoknak nyújt szociális alapú védőhálót, akiknek nincs elegendő szolgálati idejük a nyugdíjhoz.

Esetükben a jövedelemhatár és a maximális támogatás összege a házastárssal vagy élettárssal élők esetében fejenként 75 ezer, a 75 év alatti egyedülállóknál 88 ezer, míg a 75 év feletti egyedülállóknál 118 ezer forintra ugrik. Ha az érintettnek van minimális jövedelme, a járadék a limit és a tényleges bevétel különbözetét fedezi.

A megváltozott munkaképességűeket érintő ellátások átlagosan 10 százalékkal emelkednek, ami a becslések szerint 238 ezer ember élethelyzetén javít. Az újonnan megállapított rehabilitációs ellátás alapösszege 2027-től 162 ezer forint lesz. Kiemelt változás a rokkantsági ellátásnál, hogy a nyugdíjkorhatárt már betöltött érintettek juttatása jövő januártól nem lehet kevesebb az öregségi teljes nyugdíj új, 120 ezer forintos minimumánál.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert