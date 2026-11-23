November 28-tól, a 48. játékhéttől kezdve új szabály lép életbe az ötöslottónál, így mostantól előre meghatározott rend szerint, hetente váltja egymást a kézi és a gépi sorsolás.

A legutóbbi SzerencseSzombat adásában bejelentett változás értelmében a húzás módja a jövőben már nem a véletlenen múlik.

Az új rendszer ezen a héten szombaton, november 28-án indul egy kézi sorsolással, amelyben egy civil vendég is közreműködik majd. Ezt követően folyamatos heti váltásban követik egymást a gépi és a kézi húzások.

A most megszűnő régi rendszerben a sorsolás típusát a Luxor játék aznapi eredménye határozta meg. Amennyiben a legutolsóként kihúzott Luxor-szám páros volt, a lottószámokat kézzel, páratlan szám esetén pedig géppel sorsolták ki. Ez a gyakorlat a 48. héttől végleg a múlté.

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