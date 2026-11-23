hatoslottó
Megszűnik a régi rendszer az Ötöslottónál: már ezen a héten életbe lép a változás, minden játékost érint
November 28-tól, a 48. játékhéttől kezdve új szabály lép életbe az ötöslottónál, így mostantól előre meghatározott rend szerint, hetente váltja egymást a kézi és a gépi sorsolás.
A legutóbbi SzerencseSzombat adásában bejelentett változás értelmében a húzás módja a jövőben már nem a véletlenen múlik.
Az új rendszer ezen a héten szombaton, november 28-án indul egy kézi sorsolással, amelyben egy civil vendég is közreműködik majd. Ezt követően folyamatos heti váltásban követik egymást a gépi és a kézi húzások.
A most megszűnő régi rendszerben a sorsolás típusát a Luxor játék aznapi eredménye határozta meg. Amennyiben a legutolsóként kihúzott Luxor-szám páros volt, a lottószámokat kézzel, páratlan szám esetén pedig géppel sorsolták ki. Ez a gyakorlat a 48. héttől végleg a múlté.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
November 24-én láthatjuk az év egyik leglátványosabb, földközeli teliholdját.
A Comcast és a Skydance 2027 végén végleg leállítja a több mint húsz európai országban elérhető SkyShowtime streamingszolgáltatást.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, ez alkalommal elvitte-e valaki a főnyereményt.
Őszintén vallott anyagi nehézségeiről a népszerű műsorvezető: többször is csődbe ment, szinte mindenét elvesztette, most új szakmát tanul
Két súlyosan veszteséges nagykoncertje után szinte minden tartalékát felélte Freddie, ezért úgy döntött, feleségével közösen egy teljesen új szakmát tanul.
Milliárdos üzleti háború robbanhat ki az új James Bond-film körül: luxusmárkák feszülnek egymásnak Robert Pattinson miatt
A negyvenéves Robert Pattinson lesz az új James Bond, a bejelentés pedig azonnal éles versenyt indított el a luxusmárkák között.
Nem kell sokáig várniuk a 3-test-probléma rajongóinak: kiderült, mikor folytatódik a várva várt sorozat
A sci-fi sorozat folytatása 2027. január 14-én érkezik a streamingplatformra.
Másfél millió forintos pénzbüntetést és tíz hónapos járművezetéstől való eltiltást kapott Majka ittas vezetés miatt.
A Cynet kiberbiztonsági vállalat jelentése szerint a bűnözők a Google Colab felületén terjesztik a rosszindulatú fájlokat.
Több mint 12,5 millió amerikai játékos tervezi, hogy szabadságot vesz ki a Grand Theft Auto 6 megjelenése miatt.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/46. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, lett-e valakinek telitalálata!
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
Már az építése idején komoly viták övezték a Magyar Zene Házát, a Liget-projekt részeként sokan eleve fenntartásokkal fogadták az intézményt.
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 460 millió forintos főnyereményt a 46. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt
Megszülettek az Eurojackpot nyerőszámai a 2026/46. heti, pénteki sorsoláson. Itt vannak a friss Eurojackpot nyerőszámok, amelyekkel egy magyar játékos közel 129 milliót nyert.
November 28-án megnyitja kapuit a Budapest Parkban a KoriPark.
Megszólalt a Sziget a repohár-rendszerről: megvalósítható a poharak pénzre váltása, de ennek megvan az ára
Pénz helyett token, felhalmozódó műanyag poharak és kérdéses környezeti előnyök. Megvizsgáltuk, mi a probléma a hazai repohárrendszerekkel.
A Leonidák meteorjai a radiánspontjukról kapták a nevüket: úgy tűnik, mintha az Oroszlán (Leo) csillagkép irányából érkeznének.
Kihúzták a Hatoslottó 46. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 550 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Feltámad a Bánkitó Fesztivál: jövő nyáron visszatér az eredeti helyszínére, már a jegyeket is árulják
A 2025-ben megszűnt rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújult arculattal és a régi helyszínen tér vissza.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.