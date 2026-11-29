Debrecen egyik legismertebb szórakozóhelye végleg eltűnik a város térképéről: javában zajlik a több mint egy évtizeden át működő Roncsbár épületének bontása. A népszerű romkocsma a Fórum II. bevásárlóközpont építése miatt szűnik meg, a történtek pedig az egykori tulajdonost, Fejes Tamást is érzékenyen érintik. A zenész most arról beszélt, milyen jövőt lát a debreceni koncertélet számára, és van-e esély arra, hogy egyszer újra megnyíljon egy hasonló hely.

A Roncsbár nem egyszerűen egy szórakozóhely volt Debrecenben: több mint tíz éven keresztül adott otthont koncerteknek, közösségi eseményeknek és éjszakai programoknak. A hely rövid idő alatt a város egyik meghatározó találkozópontjává vált, és más hazai klubok működésére is hatással volt.

Fejes Tamás a HAON-nak őszintén beszélt arról, hogyan érintette az épület lebontása. Mint fogalmazott, „szarul érintett” a döntés, hiszen nem csupán egy üzlethelyiség eltűnéséről van szó, hanem egy olyan álom lezárásáról, amelynek megvalósításán éveken keresztül dolgozott.

A Tankcsapda dobosa elmondása szerint a Roncsbár ötlete már a megnyitás előtt négy-öt évvel megszületett benne. Nyugat-európai példák inspirálták, és olyan helyet szeretett volna létrehozni, ahol a zene, a közösségi élmény és a szabadság egyaránt fontos szerepet kap.

A debreceni koncertélet is megsínyli a szórakozóhely megszűnését

A Roncsbár eltűnésével nemcsak egy népszerű romkocsma szűnik meg, hanem a debreceni koncerthelyszínek kínálata is tovább szűkül. Fejes Tamás szerint egyre több zenekar keresi meg azzal kapcsolatban, milyen lehetőségeik vannak a városban, hiszen kevés olyan helyszín maradt, amely nagyobb koncertek befogadására is alkalmas.

A zenész úgy látja, egy 600–650 fő befogadására alkalmas koncertterem komoly hiányt pótolhatna Debrecenben. Egy ilyen klub nemcsak a helyieket, hanem a környező településekről érkező közönséget is vonzaná.

Korábban maga is hasonló fejlesztésben gondolkodott: a régi Roncsbár bővítését, a szomszédos udvarok megvásárlását és egy nagyobb koncertterem kialakítását tervezte. Ezek az elképzelések azonban végül nem valósulhattak meg.

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Visszatérhet még a Roncsbár?

A legfontosabb kérdés, hogy lesz-e még valaha hasonló szórakozóhely Debrecenben. Fejes Tamás nem zárta ki, hogy a jövőben ismét belevágjon egy ilyen projektbe, de egyelőre nem szeretne elhamarkodott ígéreteket tenni.

Egy koncertklub működtetése ugyanis komoly beruházást igényel. A megfelelő hangtechnika, hangszigetelés, légtechnika, biztonsági rendszer és személyzet fenntartása jelentős költségekkel jár. A jelenlegi gazdasági és adózási környezetben különösen nehéz egy ilyen vállalkozást hosszú távon nyereségesen működtetni.

Fejes Tamás szerint ráadásul egy valódi romkocsma létrehozásához nem elegendő néhány régi bútor és különleges dekoráció: megfelelő szemléletre, szakértelemre és mindenekelőtt alkalmas ingatlanra van szükség.

Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA