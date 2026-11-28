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Megnéztük az Aldi filléres karácsonyi vásárát: egy ezresből már jól lehet lakni, 400 forint a forralt bor, 315 a kenyérlángos
Az Aldi újlipótvárosi karácsonyi vására filléres árakkal várja a látogatókat a hétvégén: 400 forintért kínálják a forralt bort, 180-ért a teát, a kenyérlángos pedig mindössze 315 forintba kerül. A Pénzcentrum szombaton a helyszínen nézte meg, mit kapnak ennyi pénzért a vásárlók.
Mint megírtuk, az Aldi november 27. és 29. között karácsonyi vásárt rendez a XIII. kerületi Pannónia utca 59–63. szám alatti üzlet parkolójában - a vásár 15 és 21 óra között tart nyitva az említett napokon, úgyhogy még szombat este is van esély odaérni, vagy vasárnap kinézni.
A Pénzcentrum szombat délután megnézte, milyen is a filléresnek hirdetett vásár Újlipótvárosban. Nos, a vásár összességében nem ad se többet, se kevesebbet, mint amit ígér: aki kilátogat, fillérekből szórakozhat!
Az alábbi árakkal lehet találkozni:
- Forralt bor (3 dl): 400 Ft
- Forró tea (3 dl): 180 Ft
- Kenyérlángos (125 g): 315 Ft
- Vegán almás háromszög (117 g): 205 Ft
- Kakaós csiga (120 g): 155 Ft
- Hot dog pulykavirslivel és pirított hagymával: 700 Ft
- Kakaós kalács (300 g): 799 Ft
- Forralt bor (1 liter, üveges): 999 Ft
Azaz két ember kevesebb mint 2000 forintból jól tud lakni (két-két kenyérlángos és egy-egy tea).
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A parkolóban összesen három kioszkból lehet vásárolni a fenti termékekből, amelyeket aztán a kihelyezett padokon és asztalokon lehet elfogyasztani. A gyerekeket egy ingyenes körhinta is várja, és az egész rendezvényen karácsonyi zene szól. A vállalat a vásár teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel.
Tavaly ráadásul jóval drágább volt: akkor még 399 volt a kenyérlángos, 450 forint a 3 deciliteres forralt bor, valamint 200 forint tea, míg a hot-dog kifli két kolbásszal, dinsztelt káposztával és pirított hagymával 800 forintos áron volt kapható.
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