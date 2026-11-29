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Minden nap egy csoki, az orvost messzire űzi: tényleg egészséges napi szinten keserű csokoládét fogyasztani?
Egyre több kutatás szól a keserű csokoládé napi fogyasztása mellett. A kakaótartalom és a mennyiség azonban nem mindegy.
A legtöbb táplálkozási ajánlás az édességek visszafogását javasolja, hiszen a hozzáadott cukor összefügg a szívbetegségekkel és a 2-es típusú cukorbetegséggel. A keserű csokoládé ebben a mezőnyben kivételnek számít. Az elmúlt években több nagy vizsgálat is kedvező hatást mutatott ki, a Washington Post pedig nemrég négy érvet is összegyűjtött a napi fogyasztás mellett.
A téma pénztárca-szempontból is aktuális. A kakaó világpiaci ára 2024 végén rekordot döntött, a csokoládé a boltokban két év alatt jelentősen drágult, idén viszont már csökkenő árakat mér a KSH. Sorra vettük, mit tudunk ma biztosan, és mi az, ami még csak ígéretes feltételezés.
Mi van a kakaóban, ami miatt egészséges lehet?
A kakaóbab gazdag polifenolokban, ezen belül flavonoidokban. Ezek antioxidánsként működnek, gyulladáscsökkentő hatásúak, és segíthetik az erek tágulását. Ugyanezek a vegyületek megtalálhatók a gyümölcsökben, a zöldségekben, a teában és a kávéban is.
Minél magasabb a kakaótartalom, annál több polifenol kerül egy kockába. Közben kevesebb a cukor. Ezért a kutatások szinte kivétel nélkül a keserű csokoládéra vonatkoznak, a tejcsokoládéra nem.
Minél sötétebb és tisztább a csokoládé, annál nagyobb benne a polifenolok koncentrációja
– nyilatkozta a Washington Postnak Bethany M. Doerfler, a chicagói Northwestern Medicine klinikai kutató dietetikusa.
A polifenolok mellett a rost sem elhanyagolható. Tim Spector brit professzor szerint, akire egy korábbi cikkünkben is hivatkoztunk, 100 gramm étcsokoládéban nagyjából 11 gramm rost van. A napi ajánlott mennyiség 30 gramm körül alakul. A King's College London kutatói 2025-ben arra is találtak jeleket, hogy a kakaóban lévő teobromin magasabb vérszintje lassabb biológiai öregedéssel jár együtt. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ebből nem következik, hogy több csokit kellene enni.
Mennyire erős a bizonyíték?
A legmegbízhatóbb adat a vérnyomásról van. A Cochrane-hálózat áttekintése 35 klinikai vizsgálat, összesen 1804 résztvevő adatait összesítette. A flavanolokban gazdag kakaó rövid távon átlagosan nagyjából 1,8 higanymilliméterrel csökkentette a vérnyomást. Ez szerény, de mérhető hatás, a normál vérnyomásúaknál azonban nem mutatkozott érdemi változás.
Az erek állapotára is van adat. Egy 2020-as elemzés 17 vizsgálat 615 résztvevőjénél azt találta, hogy a rendszeresen, kis mennyiségben fogyasztott étcsokoládé javította az erek tágulási képességét. A hatás napi 20 gramm alatt volt a legerősebb.
A legnagyobb kísérlet a több mint 21 ezer idős amerikait bevonó COSMOS-vizsgálat volt. A résztvevők nagyjából három és fél évig szedtek naponta 500 milligramm kakaóflavanolt tartalmazó kapszulát. A szív- és érrendszeri események száma összességében nem csökkent szignifikánsan. A szívbetegség miatti halálozás kockázata viszont 27 százalékkal alacsonyabb volt, mint a placebócsoportban. Fontos részlet: étrend-kiegészítőt kaptak, nem csokoládét.
A cukorbetegségre vonatkozó adat megfigyeléses vizsgálatból származik. A Harvard kutatói 2024-ben a BMJ-ben közölték több mint 111 ezer amerikai egészségügyi dolgozó adatait. Akik hetente legalább ötször ettek étcsokoládét, azoknál 21 százalékkal alacsonyabb volt a 2-es típusú cukorbetegség kockázata. A tejcsokoládénál nem volt ilyen összefüggés. Ez azonban együttjárás, nem bizonyított ok-okozat.
A hangulatjavító hatásra a leggyengébbek a bizonyítékok, mert kis létszámú vizsgálatok mutatták ki. Egy 2024-es iráni kísérletben 60, enyhe vagy közepes depresszióval küzdő, változókorú nő vett részt. Akik nyolc hétig napi 12 gramm 78 százalékos csokit ettek, azoknál szignifikánsan javultak a tünetek. Egy szöuli vizsgálatban 48 fiatal felnőttnél a napi 30 gramm 85 százalékos csokoládé csökkentette a negatív érzelmeket, és változatosabbá tette a bélflórát. A 70 százalékosnál ez nem jelentkezett.
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Mennyit és milyet érdemes enni?
Doerfler a Washington Postnak elmondta, hogy betegeinek napi legfeljebb egy unciát, vagyis nagyjából 28 grammot javasol, legalább 55 százalékos kakaótartalommal. A fenti vizsgálatok többsége ennél sötétebb, 70–85 százalékos csokoládéval dolgozott, napi 12–30 grammos adagokkal. Egy 100 grammos tábla így nagyjából három-négy napra elég.
Arra is érdemes figyelni, hogy a csokoládé energiadús étel. Ahogy egy friss cikkünkben is írtuk: a magas kakaótartalom miatt sok benne a polifenol, de ettől még nem válik korlátlanul fogyasztható egészségétellé. Mivel koffeint és teobromint is tartalmaz, gyerekeknél különösen indokolt a mértékletesség.
Aki nem szereti a keserű csokit, annak nem kell erőltetnie, polifenolokat bogyós gyümölcsökből, babból és más növényi ételekből is bevihet
– mondta a lapnak Lisa Young dietetikus, a New York-i Egyetem táplálkozástudományi oktatója.
Van kockázata? Az ólomról és a kadmiumról kevesebb szó esik
Az amerikai Consumer Reports 2022-ben 28 étcsokoládét vizsgált be. Közülük 23-ban már napi egy uncia is túllépte az ólomra vagy a kadmiumra vonatkozó kaliforniai határértéket. Ez a határ szigorúbb a szövetségi élelmiszer-biztonsági előírásoknál, de jól jelzi a problémát.
A George Washington Egyetem 2024-es vizsgálata 72 kakaóterméket elemzett nyolc év alatt. A termékek 43 százalékánál az ólom, 35 százalékánál a kadmium haladta meg ugyanezt a határt. Meglepő módon a bioként forgalmazott termékekben magasabb volt a nehézfémtartalom. A kutatók ezért a mértékletességet és a változatos márkaválasztást javasolják.
Olcsóbb lett, de még így is drága
A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 októberében a csokoládé és a kakaó ára 5,0 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Szeptemberhez képest viszont 0,6 százalékos drágulást mértek. Ezt az inflációs cikkünkben is részleteztük.
A mérséklődés hátterében a kakaó tőzsdei árának esése áll. A tonnánkénti ár 2024 decemberében közel 13 ezer dolláros rekordon tetőzött, idén tavasszal pedig ennek töredékére esett vissza. A Lindt elnöke októberben el is ismerte, hogy egyes fogyasztóknak túl drágák lettek a termékeik. A hazai édességgyártók szövetsége, a Hunbisco februárban viszont arra figyelmeztetett, hogy a nyersanyag ára még mindig történelmi léptékben magas.
Csodaszer nincs, de bűntudatra sincs ok
A kutatások alapján a keserű csokoládé a mértékkel fogyasztott édességek közül az egyik legjobb választás lehet. A legerősebb bizonyítékok azonban kakaókivonatra vagy megfigyeléses adatokra épülnek, a hangulatjavító hatást pedig kis létszámú vizsgálatok mutatták ki. A csokoládé nem helyettesíti a változatos étrendet és a mozgást.
Aki beépítené a napi rutinjába, annak a kakaótartalomra, a cukortartalomra és a mennyiségre érdemes figyelnie. Krónikus betegség, például cukorbetegség vagy magas vérnyomás esetén az étrend átalakításáról érdemes a kezelőorvossal egyeztetni.
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