Emelkedéssel indult a hálaadás utáni rövidített kereskedés az amerikai tőzsdéken, miközben a magyar piac az OTP vezetésével jóval felülteljesítette az európai mezőnyt. Az arany több mint egyéves mélypontról kapaszkodott vissza, a vállalati hírek között pedig a Rheinmetall előrejelzésének csökkentése, a Volkswagen bérvitája és a Norse Atlantic csődkérelme került előtérbe.

Szárnyalnak a tőzsdék, brillírozik a BUX

A pénteki amerikai nyitás után a Nasdaq 1,29 százalékkal, az S&P 500 1,03 százalékkal, a Dow pedig közel 1 százalékkal emelkedett. Ha a lendület kitart, a Dow 2025 áprilisa óta a legerősebb hetét zárhatja. A csütörtöki hálaadási szünnapot követően rövidített kereskedés zajlik az Egyesült Államokban, a New York-i tőzsde és a Nasdaq rendes kereskedése magyar idő szerint már 19 órakor véget ér.

A BUX kora délután 2,8 százalékos pluszban állt, ezzel két százalékponttal teljesítette felül a páneurópai Stoxx 600-at. A hazai emelkedést az OTP vezette 4,4 százalékos drágulással, míg a Mol 2,5 százalékkal, a Richter 1,8 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékkal került feljebb. Az OTP a csütörtöki 2,5 százalékos erősödéssel együtt a szerdai zárás óta már bő 7 százalékot nyert, ledolgozva a keddi-szerdai esés nagy részét.

Európában az olasz és a spanyol piac lendülete erősödött a nyitást követően. Kora délután a milánói FTSE MIB 1,6 százalékkal, a madridi IBEX 35 pedig 1,4 százalékkal emelkedett. A német és a brit vezető index egyaránt 0,6 százalék körüli pluszban állt, a párizsi CAC 40 0,2 százalékkal került feljebb.

Az egyedi részvények közül a SpaceX az éjszakai kereskedésben több mint 7 százalékot ugrott Elon Musk újabb részvényadományozási bejelentése után, majd a nyitás előtti kereskedés későbbi szakaszában 4 százalékos pluszban állt. A Rheinmetall délelőtt 3,9 százalékkal erősödött annak ellenére, hogy csökkentette hosszú távú árbevételi célját. A papír csütörtökön is 4,1 százalékkal drágult, igaz, a november eleji előrejelzés-vágást követően még 13 százalékot esett. A Norse Atlantic részvényei ezzel szemben már szerdán 85 százalékos mínuszban zártak, megelőlegezve a pénteken bejelentett csődkérelmet.

Nagyot fordult az arany

Az arany azonnali piaci ára kora délutánra 2,8 százalékkal, unciánként 3645 dollárra emelkedett. A nemesfém szerdán még 2025 augusztusa óta nem látott mélyponton járt, a pénteki visszapattanással viszont már 4 százalékos heti nyereség felé tartott.

A többi nemesfém még nagyobb mértékben drágult. Az ezüst 5,7 százalékkal 43,88 dollárra, a platina 3,6 százalékkal 1336,96 dollárra, a palládium pedig 3,5 százalékkal 903,79 dollárra emelkedett unciánként.

A fordulatot segítette, hogy megtorpant a dollár erősödése, miután az amerikai deviza a hét elején 22 havi csúcsra jutott. A részvénypiaci hangulat javulása szintén támogatta az aranyat. A korábbi tőzsdei esés során ugyanis egyes befektetők aranyeladással teremtettek elő pénzt a más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére. Közben Indiában és Kínában is élénkült a fizikai arany iránti kereslet.

A kamatkilátások ugyanakkor fékezhetik a további drágulást. A szerdán közzétett adatok a vártnál gyorsabb harmadik negyedéves amerikai növekedést és gyorsuló októberi inflációt mutattak. Ezek erősítették azt a várakozást, hogy a Federal Reserve decemberben, majd 2027 elején ismét kamatot emelhet. A magasabb kamatok csökkentik a kamatot nem fizető arany vonzerejét.

Külföldön terjeszkedik az OTP, újabb részvényeket ajánlott fel Musk

Az OTP-nél a héten a külföldi terjeszkedés is előtérbe került. A bank lezárta az üzbég Ipoteka Bank újabb 17,5 százalékos részvénycsomagjának megvásárlását, amellyel részesedése 90,4 százalékra nőtt. Csányi Péter vezérigazgató emellett arról beszélt, hogy két privatizáció előtt álló ukrán bankot is vizsgálnak.

A SpaceX iránti érdeklődést Elon Musk bejelentése élénkítette, amely szerint minden évben egy-egy újabb SpaceX-részvényt adományoz minden amerikai gyermeknek. Ez kiegészíti a vállalat szerdai felajánlását, amely alapján egy A osztályú részvényt írnak jóvá minden aktív, gyermekeknek fenntartott, adókedvezményes Trump-számlán.

A vállalati hozzájárulás decemberben érkezik meg, Musk személyes adományát pedig 2027 júniusában írják jóvá, amikor lejár a részvényeire vonatkozó értékesítési tilalom. Októberig közel 70 millió ilyen gyermekszámlát nyitottak az Egyesült Államokban.

Óvatosabb lett a Rheinmetall

A Rheinmetall a korábban várt mintegy 45 milliárd euró helyett már csak 33–37 milliárd eurós árbevétellel számol 2030-ra. Az új célsáv közepe mintegy 22 százalékkal marad el a korábbi előrejelzéstől, ugyanakkor közel van az elemzők által várt 35,6 milliárd euróhoz.

A német hadiipari vállalat november elején három hónapon belül másodszor csökkentette idei várakozásait. A 2026-os árbevétel így mintegy 13,2 milliárd euró lehet a korábban jelzett 13,7–14,2 milliárd helyett. Az árbevételhez viszonyított üzemi eredményre vonatkozó várakozás 19 százalék körüli szintről 18,5 százalékra mérséklődött.

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A háttérben projektcsúszások állnak. A német hadsereg Arminius programjához kapcsolódó bevételek és előlegek 2027-re tolódnak, az elhúzódó átvételi vizsgálatok pedig a lőszerértékesítés egy részét késleltetik. A készletek növekedése szintén jelentős pénzt köt le, ezért a következő negyedévekben különösen fontos lesz a halasztott előlegek beérkezése.

Élesedik a Volkswagen bérvitája

A német fém- és villamosipari bérmegállapodás újabb nyomást helyez a Volkswagen vezetésére. Az ágazati alku 2027 májusától 2 százalékos, 2028 áprilisától további 2,3 százalékos béremelést, valamint jövő márciusban egyszeri, 150–450 eurós kifizetést biztosít az érintetteknek.

A Volkswagen mintegy 120 ezer németországi dolgozójára külön kollektív szerződés vonatkozik. A menedzsment 2027-re és 2028-ra befagyasztaná a béreket, és több különjuttatást is eltörölne. Az IG Metall ezzel szemben béremelést és kötelező erejű vállalásokat kér a német üzemek jövőjéről.

A költségcsökkentési törekvések mögött az eredmények meredek romlása áll. A Volkswagen-csoport üzemi eredménye az első kilenc hónapban 5,4 milliárd euróról 71 millió euróra zuhant, amiben jelentős szerepet játszott a Porsche-üzletághoz kapcsolódó 6,4 milliárd eurós leírás. A következő bértárgyalás december 15-én lesz, az év végi sztrájktilalom lejárta után pedig januártól figyelmeztető munkabeszüntetések is jöhetnek.

Leállt a Norse Atlantic

A Norse Atlantic pénteken csődeljárást kezdeményezett, valamennyi járatát azonnali hatállyal törölte, és leállította a jegyértékesítést. A norvég légitársaság intenzív tőkebevonási kísérletekkel sem tudta biztosítani a rövid távú működéséhez szükséges forrásokat.

A társaság gazdálkodását súlyosan érintette a február végén kirobbant amerikai–iráni háború nyomán megugró üzemanyagár. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adatai szerint a repülőgép-üzemanyag hordónkénti ára éves összevetésben közel 72 százalékkal, 155 dollárra emelkedett. A Norse már májusban több mint 700 járat törlésére kényszerült, ami 240 ezer utast érintett.

A vállalat korábban stratégiai felvásárlásban és repülőgépeinek személyzettel együtt történő bérbeadásában is kereste a kiutat. Az anyavállalat és a brit leányvállalat fennmaradó üzletágainak továbbműködtetésére még keresik a megoldást.

Exportkorlátozás alá eső Nvidia-eszközök Kínában

Pénzügyi dokumentumok szerint két kínai vállalat az Nvidia exportkorlátozás alá eső Blackwell-eszközeit telepítette egy sanghaji adatközpontba. A berendezésekre azért derült fény, mert az üzemeltetők bankhitelek fedezeteként ajánlották fel őket.

A Shanghai Shuoyao egy GB300-as szerverrendszert használt biztosítékként egy 96 millió jüanos hitelhez, a Shanghai Kezhan pedig egy GB200-as szervert és korábbi generációs Nvidia-chipekkel felszerelt gépeket ajánlott fel egy 90 millió jüanos kölcsön fedezetéül.

A két vállalat több szálon kötődik a szingapúri Megaspeedhez és a chipcsempészet miatt vizsgált Alice Huanghoz. A Megaspeedet az amerikai kormány októberben feketelistára tette. Mivel a Blackwell-eszközök Kínába szállításához külön amerikai engedély szükséges, az ügy újabb kérdéseket vet fel az exportkorlátozások betartatásával és a közvetítői hálózatok ellenőrzésével kapcsolatban.