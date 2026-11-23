Magyarországon Budapest vezeti, a Dél-Dunántúl zárja a boldog életévek számát vizsgáló európai régiók összehasonlítását, amelyet a Budapesti Corvinus Egyetem részvételével megvalósult WISER nemzetközi kutatási projekt tett közzé egy mintegy 250 európai régió életminőségét bemutató interaktív térképen.

A frissen publikált online adatbázis az európai régiók életminőségét, gazdasági és társadalmi helyzetét, valamint környezeti adottságait hasonlítja össze az Európai Unió Horizont Európa programja támogatásával. A holland Open Universiteit által vezetett nemzetközi együttműködésben magyar részről a Budapesti Corvinus Egyetem vett részt.

A létrehozott interaktív térképen az egyik kiemelt mutató az úgynevezett boldog életévek száma (Happy Life Years), amely a várható élettartamot és a szubjektív jóllétet együttesen veszi figyelembe. Az adatok szerint Magyarországon Budapesten a legmagasabb a boldog életévek becsült száma, 51,1 év, amelyet Pest régió követ 50,1 évvel. Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon egyaránt 49,9, Dél-Alföldön 48,7, Észak-Alföldön 48,4, Észak-Magyarországon 47,8, Dél-Dunántúlon pedig 46,9 év a mutató értéke. A főváros és a legalacsonyabb értékkel rendelkező magyar régió között így 4,2 év a különbség.

A nemzetközi összehasonlítás jelentős eltéréseket mutat. Az európai régiók közül Közép-Dánia vezet 68 évvel, ami csaknem 17 évvel haladja meg Budapest értékét. Stockholmban 64,2, Madridban 59,9, Bécsben 57,9, Prágában 56,8, Pozsonyban pedig 47,5 boldog életévet jelez az adatbázis.

A kutatás a boldog életévek mellett további 22 mutató alapján is lehetővé teszi a régiók összehasonlítását. Az interaktív térképeken többek között a születéskor várható élettartam, az egy főre jutó GDP, a jövedelmi egyenlőtlenségek, a súlyos anyagi nélkülözés, a foglalkoztatottság, az oktatás, a digitális készségek, az egészségügyi ellátottság és a levegő minőségének adatai is megjeleníthetők. A felület az egyes mutatók területi különbségeinek és időbeli változásainak vizsgálatát is támogatja.

Térképen a régiós fejlesztési szükségletek

A projekt másik eredménye a regionális fejlesztési prioritásokat bemutató interaktív eszköz, amely hat terület 18 mutatója segítségével vizsgálja az életminőséget befolyásoló tényezőket az anyagi életkörülményektől kezdve a foglalkoztatást és tudást mérő indikátorokon át egészségi, biztonsági és környezeti szempontokig. A felület az egyes tényezők boldog életévek szempontjából becsült jelentőségét és a régiók egymáshoz viszonyított teljesítményét jeleníti meg.

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A magyarországi régiók közül Budapest áll az élen, amely a hat legfontosabbnak ítélt tényező közül – intézmények minősége, társadalmi bizalom, digitális készségek, egy főre eső GDP, anyagi nélkülözési mutató, levegőminőség – kettőben teljesít némileg az átlag felett: a társadalmi bizalmat és az anyagi nélkülözés hiányát leíró mutatókban. A 8 magyar régió közül még háromnál regisztráltak átlag feletti teljesítményt: Pest régióban a bizalom, Közép- és Nyugat-Dunántúlon az anyagi nélkülözés mutatója kapcsán. Összehasonlításképpen, Bécs régiójában például mind a hat indikátor az átlag feletti értékekkel rendelkezik.

„A projektben olyan gazdaságfejlesztési keretet dolgoztunk ki, amely közös célul tűzi ki az emberek jóllétét, a termelékenységet, a fenntarthatóságot és a társadalmi befogadást is. A modellünk szakmai támogatást ad abban, hogy olyan szakpolitikai intézkedéseket vezessenek be a döntéshozók, amelyek tekintettel vannak a helyi adottságokra, javítják az életminőséget, mérséklik az egyenlőtlenségeket és csökkentik a környezeti terhelést” – mondta Dr. Kálmán Judit, aki a kutatócsoport corvinusos csapatának szakmai munkáját irányította.

A Corvinus kutatói a jóllét, a termelékenység és a fogyasztás összefüggéseinek vizsgálatához, valamint az eredmények kommunikációjához és gyakorlati hasznosításához járultak hozzá. A Corvinus részvételét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kormányzati Önerő Alapja támogatta. Az interaktív térképek és az adatbázis szabadon böngészhetők a WISER projekt honlapján.