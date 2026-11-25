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Tömeges járvány tört ki egy magyar iskolában: rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el, hatvan diák betegedett meg
Ismét tömeges, hányással és hasmenéssel járó megbetegedésekről számolt be az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI). Egy Somogy megyei általános iskolában 66-an, egy Fejér megyei idősotthonban pedig 35-en betegedtek meg, utóbbi intézményből egy ember kórházba is került. Emellett egy kanyarós és öt majomhimlős megbetegedést is regisztráltak Magyarországon.
Két közösségi, hányással és hasmenéssel járó járványt jelentettek november 9. és 15. között Magyarországon – derül ki az ONI 46. heti járványügyi tájékoztatójából. Somogy megyében egy általános iskolában november 11-én kezdődött a járvány. A fertőzésnek kitett 212 ember közül 66-an, köztük 60 tanuló és hat dolgozó betegedett meg.
A betegek hányásra és hasmenésre panaszkodtak, kórházi ellátásra azonban egyiküknek sem volt szüksége. Nyolc betegnél kezdeményeztek laboratóriumi vizsgálatot, ezek eredménye egyelőre nem ismert. A járványügyi vizsgálat alapján a fertőzés feltehetően kontakt úton terjedt.
Az iskola saját hatáskörben rendkívüli tanítási szünetet és fokozott fertőtlenítést rendelt el, valamint szigorította a higiénés előírásokat.
Egy Fejér vármegyei idősotthonban november 6-án kezdődött hasonló járvány. A fertőzésnek kitett 140 emberből 35-en, köztük 33 gondozott és két dolgozó betegedett meg. A leggyakoribb tünetek a láz, a hányás és a hasmenés voltak, egy beteg pedig kórházi ellátásra is szorult.
Három betegtől küldtek mintát laboratóriumi vizsgálatra. A járvány kivizsgálása során felmerült az élelmiszer-eredetű fertőzés lehetősége is, amit jeleztek az illetékes hatóságnak. Az intézmény látogatási tilalmat rendelt el, és szigorította a higiénés szabályokat.
Kanyarót és majomhimlőt is igazoltak Magyarországon
A 46. héten egy Budapesten élő, 38 éves indiai állampolgárságú férfinál laboratóriumi vizsgálattal igazolták a kanyarót. A férfi a betegség lappangási idejében Indiában tartózkodott, ott kapta el a fertőzést. Korábban nem részesült kanyaró elleni védőoltásban.
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Öt újabb majomhimlős (mpox) megbetegedést is jelentettek a héten. Négy beteg Budapesten, egy pedig Csongrád-Csanád megyében él. Valamennyien férfiak, életkoruk 23 és 36 év közötti, és egyikük sem kapott korábban majomhimlő elleni védőoltást.
Idén már 26 ember kapta el országosan a betegséget, ami az ötszöröse az utóbbi években tapasztaltaknak, ezért az Országos Népegészségügyi Intézet gyorsított eljárásban megkezdte az mpox elleni oltóanyag beszerzését. A betegség terjedéséről és tüneteiről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben:
Az országos járványügyi adatok szerint az előző héthez képest 133-ról 139-re emelkedett a campylobacter-fertőzések, 62-ről 81-re pedig a szalmonellás megbetegedések száma. A rotavírusos esetek száma 35-ről 34-re csökkent.
Fertőző májgyulladásból ismét 40 esetet regisztráltak, ebből 31-et a hepatitis A vírus okozott. A skarlátos megbetegedések száma 38-ról 57-re emelkedett, míg a bárányhimlős eseteké 82-ről 57-re csökkent. Szamárköhögéses megbetegedést ezen a héten nem jelentettek.
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