Új, milliárdos nyereményű időszakos játékkal ünnepli az év végét a Szerencsejáték Zrt. A kizárólag november 27. és december 31. között elérhető Szuperlottón egyetlen szelvénnyel háromféle sorsoláson vehetnek részt a játékosok: a napi sorsolásokon 1 millió forint, a heti sorsolásokon egy-egy CUPRA Terramar személygépjármű találhat majd gazdára, szilveszter estéjén pedig 1 milliárd forintos nyereményért izgulhatnak.

A szilveszter a kezdet, a tervek és a remények éjszakája. A nemzeti lottótársaság új, időszakos játéka a Szuperlottó ezt a várakozást teszi még izgalmasabbá. A Szuperlottó nem csupán egyetlen estére szól: minden szelvény már a vásárlás napján és hetében is részt vesz egy-egy sorsoláson, mielőtt az év utolsó estéjén az 1 milliárd forintos nyereményért is versenybe szállna.

A játék menete egyszerű: a játékosoknak az 1-től 90-ig terjedő számok közül kell ötöt megjelölniük a szelvénymezőben. Egy mező megjátszásának a díja 1000 forint.

A napi sorsolásokon 1 millió forint talál gazdára, a heti sorsolásokon pedig egy-egy CUPRA Terramar személygépjárművet sorsolnak ki. A játékot lezáró szilveszteri sorsoláson a telitalálatos szelvények 1 milliárd forinton osztoznak, és az alsóbb nyerőosztályok is kiemelkedő összegeket kínálnak: a négyes találat 7 millió, a hármas 70 ezer, a kettes 7 ezer forintot ér. Abban az esetben, ha nem születik telitalálat, az 1 milliárd forint a legmagasabb olyan nyerőosztályban kerül szétosztásra, amelyben van nyertes szelvény. A Szuperlottó szilveszteri sorsolása élő televíziós adásban, az RTL-en lesz látható. A nyertes nyerőszámok pedig kézi sorsolással kerülnek majd ki a sorsológömbből.

A lottó évtizedek óta a magyar hétköznapok szerves része, sok családban hagyomány. Azért is tudott ilyen mélyen beágyazódni a kultúránkba, mert egyszerre kínál személyes és közösségi élményt, hisz miközben a szerencsében bízunk, ugyanannak a közös várakozásnak, izgalomnak vagyunk részesei az egész országban

– mondta a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója. Horváth Zoltán hozzátette:

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a Szuperlottó kampányunkban idén erre a közösségi dimenzióra helyezzük a hangsúlyt: a szeretteinkkel, a barátokkal közös szerencsepróbára, a közös játék örömére, az együtt átélt izgalomra. Szilveszterkor mindannyian kicsit szabadabban álmodunk, pont ezért döntöttünk úgy, hogy a Szuperlottó csúcspontját erre az estére időzítjük, így a játék rendkívüli nyereménnyel adhat nem mindennapi évkezdést játékosainknak.

A Szuperlottó 2026. november 27. és december 31. között érhető el a Szerencsejáték Zrt. értékesítőhelyein, valamint online a szerencsejatek.hu oldalon.