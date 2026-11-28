A Renault Clio hatodik generációja alaposan szakít az elődök visszafogottabb formavilágával: sportosabb külsőt, modernebb utasteret és 160 lóerős hibrid hajtást kapott, miközben a fogyasztása is meglepően kedvező. Kipróbáltuk, mit tud a francia kisautó csúcsfelszereltségű változata, mennyire élvezetes vezetni, és megéri-e a több mint 10 millió forintos árat.

A Renault Clio sikertörténete 1990-ben kezdődött, amikor a francia gyártó bemutatta a Renault 5 utódjának szánt kisautót. Már az első generációval komoly elismerést szerzett: 1991-ben elnyerte az Európai Év Autója díjat, ezt a harmadik generáció is megismételte 2006-ban. Nem véletlen, hogy 36 év alatt több mint 17 millió darabot adtak el belőle, ezzel ez az egyik legsikeresebb francia autó.

Mára a hatodik Clio-generációnál tartunk, amely egy újabb, draszikus átszabáson ment keresztül, a tervezők ezúttal nem elégedtek meg az előző generáció továbbgondolásával, hanem jóval határozottabb, sportosabb karaktert kapott. A több mint 4,1 méter hosszú karosszéria szélesnek és laposnak hat, az arányai pedig inkább egy kompakt hot hatch benyomását keltik, mint egy hagyományos városi kisautóét. A kupészerű tetővonal és a dinamikusan emelkedő övvonal tovább erősíti ezt a hatást.

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Az autó legfeltűnőbb része egyértelműen az orrkialakítás. A széles hűtőmaszk, az éles vonalvezetésű LED-es fényforrások és a karakteres nappali menetfények meglehetősen egyedi arcot adnak a Cliónak. Az első lökhárító alsó részének kialakítása a motorsport világát idézi, miközben a karosszéria több pontján is megjelennek a szögletes, határozott formák. Hátul sem a visszafogottság dominál: a különleges kialakítású lámpatestek szinte különálló elemekként rajzolódnak ki a karosszériából, és messziről is könnyen felismerhetővé teszik az autót.

Oldalról nézve a sportos összhatásért elsősorban a hátrafelé lejtő tetővonal, a hangsúlyos kerékjárati ívek és a C-oszlopba rejtett hátsó ajtókilincsek felelnek. Az Esprit Alpine felszereltség tovább erősíti a Clio karakterét: a nagyméretű, 18 colos könnyűfém felnik, a sötét külső díszítőelemek és a visszafogott Alpine-részletek kifejezetten jól illenek a karosszéria vonalaihoz. Az eredmény egy látványos, fiatalos kisautó, amely sportos megjelenésű, mégsem tolja túl a hivalkodó kiegészítőket. A tesztautónk "Abszolút vörös" fényezése még rá is tett egy lapáttal az összképre.

Belül prémiumos

Az új Clio utastere látványosan modernebb lett, a Renault azonban szerencsére nem esett abba a hibába, hogy minden kezelőszervet az érintőképernyőre költöztessen. A műszerfal központi elemei a két, egyaránt 10 colos kijelző: a vezető előtt digitális műszeregység, középen pedig egy fekvő tájolású infotainment-képernyő kapott helyet. A Google-alapú fedélzeti rendszer gyorsan reagál, kezelése logikus, a grafika éles, így a navigáció és a különböző fedélzeti funkciók használata sem okoz különösebb nehézséget.

Különösen jó pont, hogy a klímaberendezés legfontosabb funkcióihoz továbbra is hagyományos fizikai gombok tartoznak. Ezeket menet közben sokkal egyszerűbb kitapintani és használni, mint egy menürendszerben keresgélni a megfelelő beállítást. A vaskos, jó fogású kormány és az átgondolt vezetői környezet szintén hozzájárul a kellemes összhatáshoz.

Az Esprit Alpine kivitelben az utastér hangulata is sportosabbá válik. A különleges kárpitozás, az Alcantara-hatású felületek, a kontrasztos díszvarrások és az Alpine-emblémák látványosan feldobják a műszerfalat és az üléseket. Az első fotelek oldaltartása megfelelő, a vezetési pozíció könnyen beállítható, az anyaghasználat pedig több ponton is igényes benyomást kelt. A Clio belseje ebben a kivitelben már sokkal prémiumosabb hangulatot kelt.

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A helykínálat ugyanakkor továbbra is emlékeztet arra, hogy egy alapvetően kisautóról van szó. Elöl kényelmesen el lehet férni, hátul viszont már szűkösebb a tér, különösen magasabb utasok számára. A középkonzol és az oldalsó burkolatok kialakítása néhol a térdeknek és a könyököknek is kevesebb mozgásteret hagy. Egyszer magam is csúnyán bevertem a térdem egy, a műszerfal szélén kiálló műanyag elembe.

A csomagtartó 309 literes, ami a kategóriában elfogadható érték, bár a hibrid hajtáslánc valamelyest elvesz a rendelkezésre álló raktérből.

A hibrid nem csak dísznek van!

A hatodik generációs Renault Clio egyik legnagyobb dobása a továbbfejlesztett E-Tech full hibrid hajtáslánc, amely már 160 lóerős rendszerteljesítményű. A rendszer középpontjában egy 1,8 literes, négyhengeres, Atkinson-ciklusú benzinmotor áll, amelyet két elektromos egység egészít ki. A fő villanymotor 49 lóerős, a második, kisebb teljesítményű elektromos egység pedig az indításban és a váltó működésében kap szerepet. A különleges, körmöskapcsolós, kuplung nélküli multimode váltó összesen 15 különböző hajtási kombinációt tesz lehetővé. A technika elsőre bonyolultnak tűnhet, a gyakorlatban azonban szinte észrevétlenül végzi a dolgát.

A hibrid rendszer leginkább városi forgalomban mutatja meg az erősségeit. A Clio elinduláskor és alacsony sebességnél gyakran kizárólag elektromos hajtással közlekedik, a fékezéskor visszanyert energiát pedig az 1,4 kWh-s akkumulátor tárolja. A Renault 4 liter körüli gyári vegyes fogyasztást ad meg, ami egy 160 lóerős autótól kifejezetten kedvező érték. A teszt során a tényleges átlag is 4,5-5 liter körül alakult, vagyis a takarékosság nem csupán papíron létezik - az M0-n közlekedve is 5,5 liter körül megállt az étvágya. A 100 km/órás sebességet 8,3 másodperc alatt éri el, így a dinamikával sincs különösebb probléma, előzéseknél és gyorsításoknál is marad benne tartalék.

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A vezetési élmény szintén kellemes meglepetés. A Clio pontosan reagál a kormánymozdulatokra, stabilan fordul, a futómű pedig jól kontrollálja a karosszéria mozgását. A viszonylag alacsony tömeg és a közvetlen kormányzás miatt kanyargós utakon is élvezetes vele haladni, miközben városi környezetben a kis fordulókör és a hibrid hajtás csendes működése teszi könnyen használhatóvá. A vezetési módok között Eco, Comfort, Sport és egyéni beállítás is szerepel, az igazán érdekes azonban a Smart üzemmód, amely a vezetési stílushoz és a körülményekhez igazítja a hajtás működését. Városban a takarékosságra, dinamikusabb haladásnál a teljesítményre helyezi a hangsúlyt, mindezt külön beavatkozás nélkül - okosan váltogat a módok között, én szinte csak ebben használtam az autót.

Persze a Clio sem hibátlan. A hibrid rendszer sajátossága, hogy időnként a benzinmotor a pillanatnyi sebességhez képest szokatlanul magas fordulatszámon működik, különösen akkor, amikor az akkumulátort tölti. Autópályán ez már zavaróbb motorhanggal járhat, és a sportos külső ellenére sem szabad valódi hot hatchként tekinteni az autóra. A feszesebb futómű és a 18 colos kerekek rosszabb minőségű, kátyús úton szintén csökkentik a komfortot. Sima aszfalton viszont kifejezetten jó vezetni, a Clio pedig a takarékos hibrid hajtás és a meglepően élvezetes úttartás kombinációjával az egyik legérdekesebb ajánlat a kategóriában.

Erős ajánlat a piacon

A Clio már régen túllépett az egyszerű, olcsó városi közlekedő szerepén: új generációja látványos formát, fejlett hibrid technikát és az átlagosnál igényesebb utasteret nyújt a vásárlóknak. Különösen vonzó a 160 lóerős hajtáslánc, amely nemcsak lendületes haladást tesz lehetővé, hanem meglepően alacsony fogyasztással is párosul. Az Esprit Alpine felszereltség pedig a sportos részletekkel és a gazdagabb belső kialakítással teszi még kívánatosabbá az összképet.

Persze kompromisszumokkal is számolni kell: a hátsó üléssorban nincs kiemelkedő helykínálat, a hibrid rendszer benzinmotorja nagyobb terhelésnél olykor hangos, a feszes futómű pedig a rosszabb utakon kevésbé kényelmes.

A belépőszintet az evolution felszereltségű, 115 lóerős TCe motoros változat jelenti, amelynek listaára 8 199 000 forint, egymilliós kedvezménnyel pedig 7 199 000 forintért vásárolható meg. A techno felszereltségű benzines kivitel 8 899 000 forintba kerül, az akciós ügyfélár itt 7 999 000 forint. A hétfokozatú EDC automata váltóval szerelt változat listaára 9 499 000 forint, kedvezményesen pedig 8 599 000 forintért kínálják.

A hibrid hajtás felszereltségtől függően 2-3,4 millió forintos felárat jelent a hasonló szintű benzines változatokhoz képest. Az evolution felszereltségű hibrid Clio listaára 10 199 000 forint, az egymillió forintos árengedménnyel 9 199 000 forintért vihető haza. A techno kivitel 10 899 000 forintos listaáron szerepel, kedvezményesen 9 999 000 forintba kerül, míg a sportosabb esprit Alpine változatért listaáron 11 499 000 forintot kérnek, amelyből 900 ezer forint kedvezményt adnak, így az ügyfélár 10 599 000 forint.

Tesztautónk Abszolút vörös fényezése még 250 ezer forintot dobott a listaáron, az extrább multimédia-rendszer 300 ezerbe került, a parkolási csomag 270 ezerért, a téli csomag a fűthető kormánnyal és ülésekkel pedig további 180 ezer forintot kóstált. Így a végösszeg 12 499 000 forint kedvezmények nélkül, azaz diszkonttal 11,6 millióért lehet megvásárolni ezt a konkrét autót.

Összevetésképp a hibrid Toyota Yaris 8 840 000 forinttól kezdődik most kedvezményesen, a legjobban extrázott GR Sport kivitel pedig 10 730 000 forintba kerül alapáron - szintén gyártói kedvezménnyel. A Honda Jazz szintén hibridhajtással legkevesebb 10 714 500 forintba kerül jelenleg, a hibrid Peugeot 208-asért pedig legkevesebb 8 010 000 forintot kérnek. És hogy legyen egy kínai vetélytárs is: az MG3 Hybrid+ 7 249 000 forinttól elérhető.