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Azt gondolnánk, hogy minden országnak megvan a maga könnyen felismerhető, egyedi zászlaja, a valóságban azonban meglepően sok lobogó hasonlít egymásra. Ugyanazok a színek, visszatérő minták és jelképek jelennek meg a világ legkülönbözőbb pontjain, így néha még a gyakorlott zászlórajongóknak is kihívást jelenthet megkülönböztetni őket. Most kiderül, te mennyire vagy otthon a zászlók világában! Tíz olyan kérdéssel készültünk, ahol négy ország lobogója közül egy valamiért mindig kilóg a sorból. Megtalálod mind a tíz kakukktojást?

Címlapkép: Getty Images

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