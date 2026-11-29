Kilencvenkét évnyi folyamatos működés után teljesen leállt az ukrajnai Krivij Rihben működő ArcelorMittal acélmű.
Kvíz: Most kiderül, tényleg jól ismered-e a világ zászlóit! Megtalálod a kakukktojást a lobogók között?
Azt gondolnánk, hogy minden országnak megvan a maga könnyen felismerhető, egyedi zászlaja, a valóságban azonban meglepően sok lobogó hasonlít egymásra. Ugyanazok a színek, visszatérő minták és jelképek jelennek meg a világ legkülönbözőbb pontjain, így néha még a gyakorlott zászlórajongóknak is kihívást jelenthet megkülönböztetni őket. Most kiderül, te mennyire vagy otthon a zászlók világában! Tíz olyan kérdéssel készültünk, ahol négy ország lobogója közül egy valamiért mindig kilóg a sorból. Megtalálod mind a tíz kakukktojást?
Kvíz: Most kiderül, tényleg jól ismered-e a világ zászlóit! Megtalálod a kakukktojást a lobogók között?
Nem volt elég a zászlókból?
Azt hiszed, mindent tudsz a zombifilmekről? Tíz kérdéssel teszteljük, mennyire figyeltél a legvéresebb horrorok közben!
Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, mennyire tudsz különbséget tenni a tudományos tények és a széles körben elterjedt tévhitek között!
Egyetlen hiányzó szín is elég ahhoz, hogy elbizonytalanodj! Töltsd ki képes kvízünket, és derítsd ki, mennyire jó a vizuális memóriád!
Mennyire vagy otthon a magyar futball aranykorában és a régi világbajnokságok történetében? Tedd próbára a tudásodat 10 izgalmas kérdéssel!
Kvíz: Mennyire ismered Magyarország falvait? Település- és állatnevek keveredtek össze: találd ki, melyik a kakukktojás!
Ebben a kvízben hasonlóan furcsa állat- és településneveket gyűjtöttünk össze. Nincs más dolgod, mint eldönteni, melyik név mit takar.
A mai kvíz során kiderülhet, mennyire emlékszel a novemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
Kvíz: Anno te is sokat GTA-ztál? Lássuk, fel tudod-e idézni a legfontosabb helyszíneket, szereplőket, küldetéseket!
A GTA VI megjelenése apropóján most felidézzük a sorozat korábbi epizódjainak legemlékezetebb szereplőit, helyszíneit, küldetéseit.
Nem kell zenésznek lenned, hogy jól szerepelj ezen a kvízen! Tíz kérdésből kiderül, mennyire vagy otthon a komolyzene világában.
Legendás vetélkedők, népszerű műsorvezetők és emlékezetes tévés pillanatok. Te mennyit tudsz a magyar televíziózás múltjáról? Töltsd ki kvízünket!
Egy igazi úriember nem csupán az öltözködéséről ismerszik meg, hanem arról, hogyan viselkedik társaságban, mennyire ismeri a társas érintkezés íratlan normáit.
Te vajon eligazodsz a filozófiai fogalmak között, ismered a nagy gondolkodók elméleteit?
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyered? Lássuk, tudod-e pontosan, mi található a budai és a pesti oldalon!
1873. november 17-én jött létre a mai főváros Pest, Buda és Óbuda (valamint a Margitsziget egy részének) egyesítésével.
A Google-ben sokan keresnek rá ezekre a kifejezésekre. Te vajon felismered mind a tíz jelentését internetes segítség nélkül.
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Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
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Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.