A Wekerle Plusz ugyan újabb lendületet adhat a lakáspiacnak, de korántsem érheti el olyan széles vásárlói kör, mint az Otthon Startot. A Bankmonitor elemzője szerint a korábbi jogosultak legalább 35 százaléka kieshet az új konstrukcióból, a használt lakásokra vonatkozó magasabb kamat pedig havonta akár 55 ezer forintos többletterhet is jelenthet egy 50 millió forintos hitelnél. A szakértők 2027-re már a lakásárak emelkedésének lassulását, egyes szegmensekben pedig stagnálást vagy korrekciót várnak. A hitelpiac is visszafogottabb lehet, miközben a vevők alkupozíciója erősödhet.

Október 28-án elindult a Wekerle Plusz, amely az Otthon Start után újabb állami lakástámogatási konstrukcióval segíti az otthonteremtést. A program legfeljebb 50 millió forintos, maximum 25 éves futamidejű lakáshitelt kínál a 18 és 45 év közötti igénylőknek. Új lakás vásárlására vagy építésére évi fix 3 százalékos, használt ingatlan megszerzésére pedig 5 százalékos kamat mellett lehet kölcsönt felvenni. A hitelhez nem szükséges házasságot kötni, gyermeket vállalni vagy többéves társadalombiztosítási jogviszonyt igazolni, ugyanakkor az ingatlanban öt évig életvitelszerűen kell lakni, bérbeadásra nincs lehetőség.

A Wekerle Plusz azonban nem csupán lakáshitelből áll. A program része az energetikai felújítások támogatása, a lakástakarék-megtakarítási lehetőség, valamint a társasházi és panelépületek korszerűsítését célzó konstrukció is. A különböző elemek 2027 elején, illetve az év folyamán indulnak el.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzője a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy a Wekerle Plusz feltételrendszere összességében szigorúbb az Otthon Starténál. Az új konstrukció egyik lényeges változása az életkori korlát, hiszen csak a 18 és 45 év közöttiek igényelhetik. Emellett az ötéves bentlakási kötelezettség és a bérbeadás tilalma jelentősen korlátozza a befektetési célú vásárlásokat is.

Az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó feltételek szintén módosultak. Míg az Otthon Start esetében bizonyos feltételekkel az 50 százalékos korábbi vagy meglévő tulajdoni hányad is belefért, a Wekerle Plusznál az 51 százalék alatti tulajdonrész jelenthet jogosultságot. Bár az új programban vannak könnyítések is, a Bankmonitor becslése szerint legalább a korábbi Otthon Start-jogosultak 35 százaléka kieshet az új konstrukcióból.

A különbség a kamatokban is jelentős. A használt lakásokra ugyanis az Otthon Start 3 százalékos kamata helyett már 5 százalékos kamat mellett lehet hitelt felvenni. Ez a vásárlók számára érdemi többletterhet jelenthet, és a döntéseiket is befolyásolhatja.

Havonta 55 ezer forinttal lehet magasabb a törlesztő

Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett hitelnél a 3 százalékos kamat körülbelül 237 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelent. Ugyanez 5 százalékos kamattal már nagyjából 292 ezer forint, vagyis havonta mintegy 55 ezer forinttal kell többet fizetni.

Argyelán József szerint a piaci lakáshitelek kamatai is fontos szerepet játszhatnak a következő időszakban. A legkedvezőbb ajánlatok már most 5,4–5,6 százalék körüli kamattal elérhetők, az átlagos kamatszint pedig nagyjából 6,5 százalék lehet. Ha a piaci környezet tovább javul, a használt lakásokra felvehető támogatott hitel előnye mérséklődhet, hiszen a vásárlók a programhoz kapcsolódó kötöttségek nélkül is hasonló kamatozású kölcsönhöz juthatnak.

Visszaeshet a lakáshitelezés, újra erősödhetnek a piaci kölcsönök

A Bankmonitor elemzője szerint 2027-ben érdemben lassulhat a lakáshitelezési piac, ám ez elsősorban a 2026-os kiugróan magas kihelyezésekhez képest jelenthet visszaesést. A Wekerle Plusz továbbra is fontos szereplő lehet, de az Otthon Start idején tapasztalt dominanciája aligha ismétlődik meg. Akkor a havi lakáshitel-kihelyezések 70–80 százaléka támogatott kölcsön volt.

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Ezzel párhuzamosan ismét nagyobb szerepet kaphatnak a piaci kamatozású lakáshitelek. Ez a szegmens az Otthon Start indulása óta hozzávetőleg a felére zsugorodott, így a következő évben részben visszaszerezheti korábbi súlyát.

Kivárás és erősödő alku jöhet a lakáspiacon

A vásárlók számára továbbra is komoly akadályt jelenthet az önerő előteremtése, a megfelelő jövedelem igazolása, valamint a támogatási feltételeknek megfelelő ingatlanok megtalálása. A Bankmonitor szerint ezek a nehézségek a teljes lakáspiacra is hatással lehetnek, és tovább fékezhetik az árak emelkedését.

Argyelán József úgy látja, a korábbi évek jelentős lakásár-emelkedése mérséklődhet, egyes szegmensekben pedig stagnálásra vagy akár árcsökkenésre is sor kerülhet. A folyamat azonban várhatóan lassú lesz, ezért 2027 első felében inkább a kivárás, az erősödő alkupozíció és a hosszabb értékesítési idő jellemezheti a piacot.

EZ IS ÉRDEKELHET A lakásvásárlók éve lesz 2027? Megállhat a drágulás a Wekerle Plusz miatt: felforgatja a piacot az új támogatás Miközben az új lakások vásárlói a 3 százalékos hitel miatt előnybe kerülhetnek, Budapesten továbbra is rendkívül szűk a programnak megfelelő kínálat.

A múlt héten a Pénzcentrum összeszedte, hogy a szakértők mit várnak a jövő évben az új programtól. A várakozások alapján 2027-ben tovább lassulhat a lakásárak emelkedése, és egyre inkább kettéválhat a piac. A Duna House országosan 3–5 százalékos drágulást tart elképzelhetőnek, ami már közelíthet az infláció és a bérek növekedésének üteméhez, Budapesten viszont inkább stagnálásra számít. A Zenga.hu elemzője legfeljebb 5 százalékos országos áremelkedést vár, miközben egyes szegmensekben már most is láthatók kisebb korrekciók. Különösen a drágább budapesti kerületekben, egyes panellakásoknál és a Balaton-parti településeken mérséklődtek az árak.

Az Otthon Centrum még visszafogottabb forgatókönyvet vázol, szerintük 2027-ben inkább stagnálás vagy kisebb árcsökkenés jöhet, főként azoknál az ingatlanoknál, amelyek nem felelnek meg a támogatott hitelek feltételeinek. A szakértők egyetértenek abban, hogy a Wekerle Plusz keresletélénkítő hatása önmagában nem feltétlenül ellensúlyozza az Otthon Start által előrehozott vásárlások kifutását. Drasztikus áresésre ugyanakkor egyik elemző sem számít, inkább mérsékelt, ingatlantípusonként és térségenként eltérő ármozgások rajzolódhatnak ki.