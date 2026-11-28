Bécs vagy Budapest? Az adventi vásárokon nemcsak a hangulat, hanem az árak között is jelentős különbségek lehetnek. Egy videós személyesen tesztelte a bécsi karácsonyi vásár kínálatát: kiderült, mennyibe kerül a lángos, a forró csoki és a császármorzsa, és hogy valóban olcsóbban lehet-e enni az osztrák fővárosban. A budapesti árakkal összevetve azonban meglepő különbségek rajzolódnak ki, ráadásul a családi programok és az óriáskerék árazásában is van, ahol Bécs bizonyul kedvezőbbnek.

Sokan úgy tartják, hogy a bécsi karácsonyi vásárokon kedvezőbb áron lehet enni és inni, mint a budapesti adventi rendezvényeken. Egy videós személyesen is utánajárt, mennyibe kerülnek az ételek és italok az osztrák főváros egyik karácsonyi vásárában.

A kóstolást egy klasszikus karácsonyi vásári fogással, a lángossal kezdték. A fokhagymás-tejfölös-sajtos változatért 8,5 eurót (nagyjából 3120 forintot) kértek. A videó készítője szerint azonban az adag mérete legfeljebb a budapesti lángosok kétharmadának felelt meg. Bár a tészta ropogós volt, az ízélményt nem találta különösebben kiemelkedőnek, és úgy vélte, lángosban továbbra is Budapest az erősebb.

A forró csokoládé már kedvezőbb benyomást tett rá. Egy adagért 5 eurót (körülbelül 1840 forintot) kellett fizetni, ehhez azonban még hozzájött az 5 eurós (nagyjából 1840 forintos) bögréért fizetendő betétdíj. Ezt a vásárlók visszakapják, ha leadják a bögrét. A budapesti italhoz képest a bécsi forró csokoládét kevésbé sűrűnek és csokoládésnak találta, árban viszont egyértelműen kedvezőbbnek ítélte.

A videós arra is felhívta a figyelmet, hogy a bécsi karácsonyi vásár hangulata valamelyest eltér a budapestitől. Annak ellenére, hogy hétköznap este is hatalmas tömeg volt, úgy látta, az osztrák rendezvény kevésbé épít az ételekre és italokra. Cserébe például korcsolyapálya is várja a látogatókat, ami a budapesti vásárral összehasonlítva különbséget jelent.

A kóstolás természetesen császármorzsa nélkül sem maradhatott el. Ezért 9,5 eurót (körülbelül 3480 forintot) kértek, a videó készítőjének pedig kifejezetten ízlett az édesség. A sajtos-kolbászos hot dog ára 8,5 euró (nagyjából 3120 forint) volt, amelyre 10-12 percet kellett várni.

Ilyen árak vannak Budapesten

A budapesti karácsonyi vásárokban az árusoknak idén is kötelező legalább egy 1600 forintos ételt kínálniuk, így például lecsókolbász burgonyával, zöldséges csirke kenyérrel vagy rántott hortobágyi palacsinta is szerepel a kedvezőbb árú fogások között. Sőt, egyes helyeken 1000 forint alatt is találni bolognai spagettit, rántott sajtot rizzsel vagy dínófalatkákat hasábburgonyával. A hagyományos lángos egyszerű változata 2400 forintba kerül.

A Szent István téri vásárban azonban az átlagos ételárak már jóval 2500 forint fölött alakulnak, és az italok között is akadnak kifejezetten drága tételek: egy pohár Lindt forró csokoládéért például 2700 forintot kérnek. A kínálatban 6900 forintos sült lazac és ugyanennyibe kerülő sous vide malaccsülök, 4000 forintos görög saláta, valamint 7500 forintos tépett marhás hamburger is szerepel.

Aki különlegesebb vásári fogásokra vágyik, annak még mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A lazacos lángos ára meghaladja a 7000 forintot, a hagyományos sajtos-tejfölös változatért pedig 3200 forintot kérnek. A csülök köret nélkül megközelítheti a 8000 forintot, de a sült gesztenye is 3000 forintba kerülhet, míg egy kisebb táblás csokoládéért 4400, a banános-nutellás lángosért pedig akár 4900 forintot is elkérhetnek. Így egy tartalmasabb ebéd körettel és itallal együtt könnyen átlépheti a 10 ezer forintot fejenként.

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Ennyire családbarát 2026-ban a budapesti adventi vásár: Bécsben ez is olcsóbb, nem is kicsit

Mint korábban megírtuk: az adventi időszakban nemcsak a karácsonyi vásárok, hanem az óriáskerekek is egyre népszerűbb látványosságok. Budapesten, az Erzsébet téren egész évben működő Budapest Óriáskerék felnőttjegye 4900 forintba kerül, a 2–11 éves gyerekeknek pedig 2900 forintot kell fizetniük. Aki sorban állás nélkül szeretne feljutni, annak 6900 forintos elsőbbségi jegyet kell váltania, a pezsgős változat pedig már 8900 forintba kerül. Családi jegyet nem kínálnak, így két felnőtt és két gyermek egyetlen körért összesen 15 600 forintot fizet.

A bécsi Práter híres óriáskerekénél valamivel másképp alakulnak az árak. Egy felnőttjegy 14,50 euróba, vagyis nagyjából 5280 forintba kerül, ami közel 400 forinttal több a budapesti árnál. A gyermekjegy viszont jóval olcsóbb: 6,50 euróért, azaz körülbelül 2370 forintért lehet feljutni. A legnagyobb különbséget azonban a családi kedvezmény jelenti: két felnőtt és két gyerek számára 36 euróért, nagyjából 13 100 forintért kínálnak jegyet. Ez mintegy 2500 forintos megtakarítást jelent a budapesti árakhoz képest. A bécsi óriáskerék egy menete 12-15 percig tart, a látogatók pedig körülbelül 65 méteres magasságból nézhetnek körül a város felett.

Aki Bécsbe látogat, annak érdemes az utazás egyéb költségeivel is számolnia. Autóval egynapos osztrák autópálya-matricát 9,60 euróért (nagyjából 3520 forintért), tíznaposat pedig 12,80 euróért (körülbelül 4700 forintért) lehet vásárolni. A belvárosi parkolás félóránként 1,70 euróba (mintegy 625 forintba) kerül, ráadásul legfeljebb két órára lehet megállni. Kedvezőbb megoldás lehet a P+R parkoló, az Erdberg parkolóban például napi 4,60 euróért, vagyis körülbelül 1690 forintért lehet hagyni az autót, ahonnan metróval folytatható az út.

Vonattal is könnyen elérhető az osztrák főváros: a Keleti pályaudvarról nagyjából 2 óra 40 perc alatt lehet Bécsbe jutni. A helyi közlekedésben egy vonaljegy 3,20 euróba (körülbelül 1170 forintba), a 24 órás jegy pedig digitális vásárlás esetén 9,70 euróba (nagyjából 3560 forintba) kerül. A karácsonyi vásárokra mindkét fővárosban ingyenes a belépés, de aki a bécsi programot korcsolyázással is kiegészítené, annak a Rathauspark jégpályáján a felnőttbelépőért 11 eurót (mintegy 4040 forintot), a gyermekjegyért pedig 7,80 eurót (körülbelül 2860 forintot) kell fizetnie.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA